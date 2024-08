Uống rượu say, nhóm đối tượng gây ‘hỗn chiến’ tại quán Pub Zon 8

Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", gồm: Lê Thế Vũ (SN 1990, trú tại phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn); Trần Văn Sơn (SN 1996, ở phường Điện Biên, TP Thanh Hóa); Lâm Bá Duy (SN 2006, trú tại xã Đông Quang, huyện Đông Sơn); Nguyễn Trung Tấn (SN 2001, trú tại phường Quảng Thịnh, TPThanh Hóa) và Dương Thế Ngọc (SN 2007, ở xã Thành Tân, huyện Thạch Thành).

5 đối tượng (từ trái qua phải): Vũ, Sơn, Duy, Tấn, Ngọc.

Khoảng 1h sáng 8/8, do uống rượu say tại quán Pub Zon 8 (phố Cao Thắng, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa), nhóm đối tượng do Lê Thế Vũ cầm đầu đã gây sự đánh nhau với một số khách hàng ở quán. Các đối tượng này còn cầm gậy, gạch đuổi đánh một số nhân viên, khách hàng của quán trên đường phố, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Khi lực lượng Công an có mặt tại hiện trường, các đối tượng dừng việc đánh nhau và bỏ trốn. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng nêu trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.