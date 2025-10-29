Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời:

Theo chủ trương đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận, các hộ dân đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không còn chỗ ở nào khác trong phạm vi nơi thu hồi đất sẽ được bố trí tái định cư (TĐC) bằng đất tại Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng) hoặc ô đất 5.B1-CT (xã Đông Anh). Ngoài ra, người dân cũng có thể lựa chọn căn hộ tại quỹ nhà tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng).