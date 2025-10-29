Mới nhất
Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Thứ tư, 18:12 29/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Người dân trong diện phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được lựa chọn nơi ở mới từ 1 khu nhà tái định cư và 2 khu đất, nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh…

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời - Ảnh 1.

Theo chủ trương đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận, các hộ dân đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không còn chỗ ở nào khác trong phạm vi nơi thu hồi đất sẽ được bố trí tái định cư (TĐC) bằng đất tại Khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng) hoặc ô đất 5.B1-CT (xã Đông Anh). Ngoài ra, người dân cũng có thể lựa chọn căn hộ tại quỹ nhà tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng).

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, khu tái định cư Thượng Thanh trên đường Lý Sơn nằm ở mặt đường Vành đai 2, ngay nút giao Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Cừ. Khu vực này có vị trí khá thuận tiện khi người dân có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố hay di chuyển sang xã Đông Anh qua cầu Đông Trù.

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời - Ảnh 3.

Khu TĐC Thượng Thanh bao gồm 4 tòa nhà ký hiệu NO15A - ĐN2; NO15A - ĐN3; NO15B - ĐN1; NO15B - ĐN2.

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời - Ảnh 4.

Mỗi tòa nhà có quy mô 7 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp tổng cộng 67 căn hộ/tòa.

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời - Ảnh 5.
Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời - Ảnh 6.
Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời - Ảnh 7.

Hiện khu nhà vẫn chưa có nhiều cư dân chuyển đến sinh sống. Do lâu ngày chưa được khai thác, một số hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời - Ảnh 8.

Các căn hộ tại đây có diện tích từ 50 đến gần 90m2/căn, giá bán từ 28,8 đến hơn 33 triệu đồng/m2.

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời - Ảnh 9.

Bên cạnh khu nhà TĐC, các hộ dân đủ điều kiện cũng sẽ được bố trí tái định cư bằng đất ở tại khu đô thị mới Việt Hưng (phường Việt Hưng) hoặc khu đất tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh (TP Hà Nội)

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời - Ảnh 10.

Quỹ đất ở tái định cư trong Khu đô thị mới Việt Hưng có tổng diện tích hơn 13.854 m2, bao gồm cả diện tích đường giao thông. Trong đó, đất nhà ở liền kề chiếm 8.416 m2, đất đường nội bộ 3.470 m2 và đất giao thông 1.967 m2.

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời - Ảnh 11.

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, khu vực cải tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm (diện tích 2,14ha) hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó 12 là tổ chức, cơ quan và 35 là hộ dân. Ngày 22/10, UBND phường Hoàn Kiếm đã tổ chức cho người dân trực tiếp tham quan các quỹ đất và quỹ nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh.

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời - Ảnh 12.

Qua đó người dân trong diện di dời có thể lựa chọn phương án phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của gia đình.

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời:

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời.

Cận cảnh trụ sở các cơ quan trên 'đất vàng' hồ Hoàn Kiếm chuẩn bị di dời để làm quảng trường

GĐXH - Để thực hiện dự án cải tạo không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội sẽ di dời trụ sở 12 cơ quan, đơn vị và khoảng 40 hộ dân. Dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng phần nổi của dự án sẽ hoàn thành vào ngày 2/9.

Hà Nội: Chính thức hoàn thành việc phá dỡ tòa nhà 'Hàm cá mập'

GĐXH - Tòa nhà 'Hàm cá mập' đã gần hoàn thành công việc phá dỡ, chỉ còn công tác vệ sinh và thu gom phế liệu xây dựng.

Trung Sơn
