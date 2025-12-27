Hiện trường vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai khiến 8 người tử vong

Cũng theo cơ quan chức năng, chiếc xe ô tô khách gặp nạn mang biển kiểm soát 29B-614.xx đang di chuyển theo hướng từ Hà Nội lên Lào Cai. Trên xe chở một đoàn thiện nguyện khoảng 20 thành viên. Đích đến của đoàn là điểm trường Tà Ghênh (thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ) để tổ chức chương trình tặng quà, hỗ trợ cho các em nhỏ vùng cao trong những ngày đông giá rét. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách điểm trường một đoạn đường thì thảm kịch xảy ra.