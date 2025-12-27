Hiện trường vụ tai nạn 'thảm khốc' ở Lào Cai khiến 8 người tử vong
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Phình Hồ (Lào Cai) đã khiến 8 người tử vong, chiếc xe bị hư hỏng nặng.
Video xe khách gặp nạn ở Lào Cai:
Tai nạn thảm khốc tại Lào Cai: Lật xe chở đoàn thiện nguyện khiến 8 người tử vong thương tâmĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Sáng 27/12, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Phình Hồ (Lào Cai). Chiếc xe khách chở khoảng 20 người trong đoàn thiện nguyện từ Hà Nội đi tặng quà cho trẻ em vùng cao đã bất ngờ bị lật, khiến 8 người tử vong.
Tin vui cho những người sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử 2026, hưởng hàng loạt lợi ích khi sở hữuĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Sổ bảo hiểm xã hội điện tử là phiên bản số hóa của sổ BHXH giấy, lưu trữ toàn bộ quá trình tham gia, hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động. Sử dụng loại hình này người dân có thể thực hiện được các giao dịch BHXH một cách dễ dàng và thuận tiện.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan vận mệnh tuổi Tuất 2026Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là một trong những năm nhiều cơ hội nhất đối với người tuổi Tuất trong chu kỳ 12 con giáp.
Khung giờ sinh Âm lịch mang mệnh Phượng hoàng: Sinh ra đã có quý khí, hậu vận nhiều may mắnĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Có những khung giờ sinh Âm lịch được xem là thời điểm vàng, khi sinh mệnh vũ trụ hòa quyện, ban tặng cho những người chào đời vào thời khắc ấy mệnh Phượng hoàng – biểu trưng cho phú quý, tái sinh và thịnh vượng bền lâu.
Từ 1/3/2026, điều khiển xe taxi không đáp ứng điều kiện này tài xế có thể bị phạt nặngĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định số 336/2025/NĐ-CP, từ ngày 1/3/2026, nhiều điểm mới về mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ chính thức có hiệu lực. Trong đó có mức phạt dành cho tài xế xe taxi.
Hà Nội: Xôn xao cảnh thanh niên thả chó dữ vào đám đông khiến một phụ nữ bị cắn xé dã manĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nam thanh niên dắt theo con chó lớn (giống Pitbull) sau đó thả con vật về phía đám đông đang xô xát. Con chó sau đó đã bất ngờ quay sang tấn công một người phụ nữ khiến nạn nhân bị thương tích nghiêm trọng.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Dậu 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tử vi tuổi Dậu năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là một năm khá cát lành, mang theo nhiều niềm vui và tín hiệu tích cực.
Từ 1/1/2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân ở tỉnh này đón tin vui dịp Tết Nguyên đán khi nhận quà tặng đặc biệtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND quy định đối tượng, mức quà tặng nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm đối với một số đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức quà tặng cao nhất là 2 triệu đồng.
Ngày sinh Âm lịch cất giữ Thần Tài: Ai sinh vào 4 ngày này tiền bạc tự tìm đếnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - 4 ngày sinh Âm lịch dưới đây được cho là những ngày "cất giữ Thần Tài", hội tụ cả may mắn lẫn năng lực tự thân, giúp cuộc sống ngày càng viên mãn theo năm tháng.
Từ 1/1/2026, hàng triệu hộ kinh doanh không còn được hưởng quyền lợi đặc biệt nàyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Thông tư 64/2025/TT-BTC, từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh, cá nhân sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh.
Ngày sinh Âm lịch cất giữ Thần Tài: Ai sinh vào 4 ngày này tiền bạc tự tìm đếnĐời sống
GĐXH - 4 ngày sinh Âm lịch dưới đây được cho là những ngày "cất giữ Thần Tài", hội tụ cả may mắn lẫn năng lực tự thân, giúp cuộc sống ngày càng viên mãn theo năm tháng.