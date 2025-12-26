Hà Nội: Xôn xao cảnh thanh niên thả chó dữ vào đám đông khiến một phụ nữ bị cắn xé dã man

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại sự việc được cho là xảy ra vào ngày 25/12 tại địa bàn xã Hồng Vân, TP Hà Nội. Thời điểm trên, tại một con ngõ nhỏ, một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, to tiếng và xô xát qua lại.

Lúc này, một nam thanh niên mặc áo xám dắt theo một con chó lớn (giống chó Pitbull) xuất hiện. Thay vì can ngăn, nam thanh niên này có dấu hiệu thả con chó về phía vụ ẩu đả để uy hiếp đối phương.

Sự việc được cho là xảy ra vào ngày 25/12 tại địa bàn xã Hồng Vân, TP Hà Nội. Ảnh cắt từ video

Tuy nhiên, tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát khi con chó không lao vào người đàn ông đang xô xát mà quay ngoắt sang tấn công những người xung quanh. Con vật sau đó chồm lên, cắn chặt vào đùi và quật ngã một người phụ nữ xuống đường khiến nạn nhân đau đớn, la hét thất thanh.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, một người đàn ông đã lao vào, dùng hết sức để tách hàm con chó ra, giải cứu người bị nạn.

Khoảnh khắc con chó dữ tấn công người phụ nữ. Ảnh cắt từ video

Đáng nói, khi người đàn ông đang vật lộn với con thú dữ để cứu người, nam thanh niên dắt chó không những không hỗ trợ khống chế vật nuôi của mình mà còn lao tới, tấn công người đàn ông đang cứu nạn.

Sự việc tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn, gây náo loạn cả khu dân cư. Chỉ đến khi có nhiều người dân xung quanh chạy tới can thiệp, con chó mới được tách ra khỏi nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 26/11, thông tin từ Công an xã Hồng Vân xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ xô xát dẫn đến việc chó dữ tấn công người xảy ra trên địa bàn.