Tai nạn thảm khốc tại Lào Cai: Lật xe chở đoàn thiện nguyện khiến 8 người tử vong thương tâm

Ngày 27/11, thông tin từ Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xác nhận, khoảng 7h40 sáng nay (27/12) tại Km35 trên tuyến đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174, thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-614.xx đang di chuyển theo hướng từ Hà Nội lên Lào Cai. Trên xe chở một đoàn thiện nguyện khoảng 20 thành viên.

Hiện trường vụ lật xe khách tại Lào Cai. Ảnh: H.G

Được biết, đích đến của đoàn là điểm trường Tà Ghênh (thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ) để tổ chức chương trình tặng quà, hỗ trợ cho các em nhỏ vùng cao trong những ngày đông giá rét. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách điểm trường một đoạn đường thì thảm kịch xảy ra.

Được biết, vị trí xảy ra tai nạn là một đoạn dốc kéo dài, địa hình hiểm trở. Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng xe khách đã bị mất phanh khi xuống dốc, dẫn đến mất lái và lật ngửa tại khu vực chân dốc.

Chiếc xe khách biến dạng nặng sau vụ tai nạn, ít nhất 8 người tử vong. Video: NDCC

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác nhận đã có 8 người tử vong. Ngoài ra, nhiều thành viên khác trong đoàn bị thương và mắc kẹt trong chiếc xe bị lật ngửa, biến dạng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cùng các thiết bị, máy móc chuyên dụng đã được huy động khẩn cấp đến hiện trường để cạy cửa, cắt khung xe nhằm giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được Cục CSGT phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra, làm rõ.