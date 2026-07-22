Vụ trang trại chăn nuôi rò rỉ nước thải ở Ninh Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình GĐXH - Những dòng nước thải màu xám đục, sủi bọt trắng rỉ qua các khe tường, chảy thẳng xuống mương tưới tiêu, dưới lớp bèo xanh là những mảng chất thải gia súc đen đặc bốc mùi hôi nồng nặc. Đó là những gì phóng viên ghi nhận tại một trang trại chăn nuôi ở xã Quang Hưng (tỉnh Ninh Bình) sau phản ánh kéo dài của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường

Liên quan đến phản ánh về trang trại chăn nuôi gia súc tại thôn Trực Thuận, xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng rò rỉ nước thải ra môi trường, bốc mùi hôi nồng nặc và một số vấn đề liên quan đến nguồn gốc, mục đích sử dụng đất, sáng 22/7, thông tin nhanh với phóng viên, ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xác minh.

"Tôi đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra", ông Trần Anh Dũng thông tin.

Trước đó, Gia đình và Xã hội đã phản ánh việc nhiều người dân sinh sống tại xã Quang Hưng bức xúc trước tình trạng một trang trại chăn nuôi gia súc tại thôn Trực Thuận bị cho là gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Theo phản ánh, nước thải màu đen, bốc mùi hôi nồng nặc từ khu vực chăn nuôi rò rỉ, chảy trực tiếp ra hệ thống kênh mương tưới tiêu và đồng ruộng xung quanh.

Một số khu vực rò rỉ nước ra ngoài mương nước - (ảnh Nhật Tân).

Ngày 8/7, có mặt tại hiện trường để xác minh phản ánh, phóng viên ghi nhận khu trang trại được xây dựng ngay sát khu vực sản xuất nông nghiệp và đồng ruộng của người dân.

Trang trại có quy mô khá lớn, được lợp mái tôn và chia thành hai khu vực chăn nuôi riêng biệt. Tuy nhiên, bao quanh cơ sở xuất hiện nhiều khu vực nước thải đọng lại. Tại khu chăn nuôi nằm sát cánh đồng, nước trong các hố, đầm chứa ngả màu đen, bốc mùi hôi rất khó chịu.

Tiếp tục quay trở lại hiện trường vào ngày 15/7, phóng viên ghi nhận dấu hiệu ô nhiễm vẫn tiếp diễn. Ngay sát chân tường rào và tường bao của trang trại xuất hiện nhiều vị trí nứt vỡ, thủng lỗ. Từ những điểm này, dòng nước thải màu xám đục, nổi bọt trắng liên tục rò rỉ ra bên ngoài, mùi hôi bốc lên nồng nặc.

Nước rỉ ra có mùi hôi nồng nặc - (ảnh Nhật Tân).

Đáng chú ý, lượng nước thải không được thu gom, xử lý triệt để mà chảy trực tiếp xuống tuyến mương dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho diện tích lúa và hoa màu của người dân.

Theo UBND xã Quang Hưng, ngày 16/7/2026, địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, giết mổ và các trang trại chăn nuôi quy mô vừa, quy mô nhỏ trên địa bàn. Trong danh sách kiểm tra có trang trại của ông Nguyễn Văn S. - cơ sở được người dân phản ánh.

Ruộng lúa của người dân bên cạnh trang trại nước biến đổi màu đen - (ảnh Nhật Tân).

Liên quan đến vụ việc, ngày 20/7, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Quang Hưng cho biết UBND xã đã giao bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh.

Theo ông Phương, khu đất nơi đặt trang trại trước đây được quy hoạch làm khu sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện chủ cơ sở đang làm thủ tục xin chuyển đổi sang hoạt động sản xuất giày da, tuy nhiên hồ sơ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Việc lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra được kỳ vọng sẽ sớm làm rõ các phản ánh của người dân liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, việc xử lý nước thải cũng như quá trình sử dụng đất tại cơ sở này; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Video rò rỉ nước thải, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi ở Ninh Bình: