Hà Nội: Nguy cơ cháy nổ từ nhà xưởng tạm bợ tại Từ Liêm
GĐXH - Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Giáp (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), nhiều nhà xưởng được dựng tạm bằng khung thép, mái tôn nằm san sát khu dân cư. Bên cạnh đó, hệ thống dây điện mắc chằng chịt, nhiều mối nối tạm bợ cùng việc tập kết vật liệu dễ cháy đang tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, nhất là trong bối cảnh Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng.
Thời gian qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, Hà Nội liên tiếp xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Vụ cháy nhà liền kề tại khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng) ngày 3/7 đã cướp đi sinh mạng của hai người khi ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 rồi nhanh chóng lan lên các tầng trên. Tiếp đó, rạng sáng 17/7, hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 800m² xưởng gỗ tại xã Tây Phương. Dù không gây thiệt hại về người, vụ việc đã khiến lực lượng chức năng phải huy động 15 xe chữa cháy cùng khoảng 75 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa suốt nhiều giờ.
Thực tế cho thấy, bên cạnh các vụ cháy đã xảy ra, nguy cơ hỏa hoạn vẫn luôn hiện hữu tại nhiều khu dân cư, cụm sản xuất và các tuyến đường có nhiều nhà xưởng xen kẽ khu dân cư.
Theo ghi nhận của phóng viên, dọc tuyến đường Nguyễn Văn Giáp hướng từ Trần Hữu Dực hướng về Hồng Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội), hàng loạt nhà xưởng được dựng bằng khung thép, mái tôn, quây tôn hoặc vật liệu tạm bợ san sát nhau. Bên trong chứa nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy nhưng điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy còn nhiều hạn chế.
Đáng chú ý, hệ thống dây điện tại nhiều khu vực được kéo nổi, mắc chằng chịt trên cột điện, bám vào mái tôn và tường nhà. Không ít dây dẫn đã cũ, võng thấp, nhiều mối nối được đấu nối tạm thời, tiềm ẩn nguy cơ chập điện, phát sinh tia lửa.
Nhiều nhà xưởng chỉ có một lối ra vào, khoảng cách giữa các công trình rất hẹp. Nếu xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa có thể nhanh chóng lan sang các nhà xưởng liền kề, đồng thời gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng chức năng.
Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, nền nhiệt ngoài trời thường xuyên ở mức cao, nhiều thiết bị điện phải hoạt động liên tục với công suất lớn, nguy cơ quá tải, chập cháy càng gia tăng. Chỉ một sự cố nhỏ về điện hoặc một nguồn nhiệt phát sinh trong quá trình sản xuất cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
Thực tế nhiều vụ cháy thời gian qua cho thấy, phần lớn đều xuất phát từ các nguyên nhân như sự cố hệ thống điện, bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt hoặc do điều kiện an toàn phòng cháy chưa được bảo đảm.
Trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào cao điểm nắng nóng mùa hè, việc chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa không chỉ góp phần bảo vệ tài sản mà còn là giải pháp quan trọng để ngăn chặn những vụ cháy thương tâm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại hiện trường:
Dù là khu vực tạm bợ nhưng các hoạt động kinh doanh tại đây lại rất đa dạng, từ kho chứa đồ, xưởng gia công cơ khí đến cả gara ô tô. Điều này làm tăng mức độ rủi ro cháy nổ khi các vật liệu sinh lửa (như hoạt động hàn cắt cơ khí) nằm ngay sát các vật liệu dễ cháy.
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