Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua tiếp nhận phản ánh gửi đến Cục CSGT, lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 90A-387.XX có hành vi chở hàng hóa vượt quá bề rộng thùng xe khi đang lưu thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ (thuộc địa phận phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình). Đây là hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất lớn, dễ xảy ra va chạm với các phương tiện khác cùng lưu thông trên đường do phần hàng hóa cồng kềnh lấn chiếm không gian.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương tra cứu dữ liệu, xác minh phương tiện và triệu tập những người liên quan đến làm việc.

Ninh Bình: Chở hàng như 'làm xiếc' trên đường, lái xe tải và chủ xe bị xử phạt nặng. Video: Cục CSGT

Tại cơ quan Công an, tài xế Nguyễn T.T. – người điều khiển phương tiện – đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm điều khiển xe ô tô tải chở hàng hóa vượt quá bề rộng thùng xe.

Bên cạnh việc xử lý trực tiếp người điều khiển, cơ quan chức năng cũng làm việc với chủ phương tiện là Công ty TNHH DV & KD TM A.D. Qua quá trình đấu tranh, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này cũng đã thừa nhận lỗi khi giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi chở hàng hóa vượt quá kích thước cho phép.

Căn cứ theo các quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe Nguyễn T.T.: về hành vi "Chở hàng hóa vượt quá bề rộng thùng xe" theo Điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt tiền áp dụng từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, đồng thời tài xế bị trừ 02 điểm trên Giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện (Công ty TNHH DV & KD TM A.D), xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi chở hàng hóa vượt quá bề rộng thùng xe" theo Điểm g khoản 7 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức phạt đối với pháp nhân/chủ xe dao động từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

Hành vi chở hàng vượt quá kích thước, quá khổ thùng xe không chỉ vi phạm pháp luật mà còn trực tiếp đe dọa đến an toàn của người tham gia giao thông. Vụ việc xử lý nghiêm minh này tiếp tục là minh chứng cho hiệu quả tích cực của phong trào toàn dân tham gia giám sát, phản ánh vi phạm giao thông, đồng thời là lời cảnh tỉnh đanh thép cho các tài xế và doanh nghiệp vận tải khi tham gia giao thông trên đường.

