Choáng ngợp trước biệt thự mới toanh của vợ chồng Mạnh Trường

Thứ tư, 14:10 17/12/2025
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Qua những hình ảnh được chia sẻ, biệt thự này mang phong cách châu Âu hiện đại với hai gam màu kem – nâu làm chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi, trang nhã và thoáng đãng.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 1.

Căn biệt thự mới này được cặp đôi tậu vào tháng 5/2024. Đó là một căn biệt thự ba mặt tiền nguy nga. Đến tháng 9/2025, Phương Phạm đăng tải hình ảnh tại cơ ngơi mới cùng dòng chú thích: “Chọn ngày, giờ đẹp để thay áo mới cho em!”, đồng thời đăng tải một vài bức ảnh về căn biệt thự đang trong quá trình hoàn thiện.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 2.

Gần đây, bà xã nam diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh 3D về cơ ngơi mới này. Đính kèm loạt ảnh, cô dí dỏm nhắn gửi đến chồng: “Cứ theo ý tớ là xinh yêu luôn nha anh bạn”. Từ đó có thể thấy, Phương Phạm chính là người nắm vai trò “cầm trịch” trong khâu lựa chọn phong cách, màu sắc cho đến từng chi tiết thiết kế của ngôi nhà.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 3.

Qua những hình ảnh được chia sẻ, biệt thự này mang phong cách châu Âu hiện đại với hai gam màu kem – nâu làm chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi, trang nhã và thoáng đãng.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 4.

Căn nhà được thiết kế theo không gian mở, thông tầng vừa tạo được cảm giác rộng rãi, thoáng mát, vừa kết nối các khu vực sinh hoạt thành một tổng thể liền mạch. Từ đó, các thành viên trong gia đình sẽ luôn nhìn thấy, kết nối với nhau dù ở bất kỳ vị trí nào.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 5.

Không gian tầng 2 mở ra là khu giải trí. Nơi đó đặt một bàn billiards với mặt đỏ đô nổi bật, mang đậm nét quý tộc cổ điển phương Tây. Ngay bên cạnh là quầy bar mini với hệ tủ rượu âm tường được thiết kế vòm mềm mại, kết hợp đèn LED hắt sáng làm nổi bật bộ sưu tập rượu và ly pha lê.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 6.

Không gian nhà bếp vừa hiện đại vừa mang hơi hướng tân cổ điển. Điểm nhấn của khu bếp là đảo bếp lớn, mặt đá marble với đường vân mềm mại. Hệ tủ bếp cao kịch trần được thiết kế thông minh với nhiều ngăn chứa đồ, giúp không gian luôn gọn gàng, sạch sẽ. Những cánh tủ kính với họa tiết uốn cong càng làm tăng tính thẩm mỹ.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 7.

Ngay cạnh khu bếp là một mảnh vườn nhỏ phủ đầy cây xanh. Lối đi lát đá tự nhiên dẫn dọc theo hành lang bên hông nhà, tạo cảm giác như bước vào một khu vườn resort thu nhỏ. Thảm cỏ xanh mướt trải đều nền, xen kẽ với những bụi cây lá lớn như chuối cảnh, cau cảnh,... giúp nơi này càng tươi mát hơn.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 8.

Mạnh Trường là nam diễn viên thực lực được khán giả yêu mến của màn ảnh VTV, ghi dấu với các phim Zippo Mù Tạt Và Em, Chạy Trốn Thanh Xuân, Cả Một Đời Ân Oán, Hương Vị Tình Thân, Chúng Ta Của 8 Năm Sau... Không chỉ đóng phim hay, ngoài đời, Mạnh Trường cũng khiến khán giả trầm trồ ngưỡng mộ bởi mối tình 20 năm ngọt ngào cùng vợ và cơ ngơi mái ấm bạc tỉ.


Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 9.

Ngoài biệt thự mới tậu đó, hiện gia đình nam diễn viên đang sống sang chảnh trong căn chung cư trị giá 7 tỷ mà vợ chồng nam diễn viên tậu về hồi 2018. Qua những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy tổ ấm của nam diễn viên mang chất liệu sáng tạo theo phong cách cổ điển. Nhà của Mạnh Trường có nhiều "chất liệu" sáng tạo theo phong cách tân cổ điển. Vừa sang trọng quý phái nhưng vẫn tạo được không gian đầm ấm, sum vầy của gia đình.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 10.

Căn hộ nằm trên tầng 15, view có thể nhìn thẳng xuống bể bơi ngoài trời và khung cảnh thành phố. Giá trị của căn hộ hiện tại khoảng 7 tỷ đồng.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 11.

Nam diễn viên rất chăm chút cho ngôi nhà đang ở.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 12.

Từng góc nhà thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 13.

Ngôi nhà được chăm chút tỉ mỉ với đồ nội thất sang trọng.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 14.

Trắng và nâu là tông màu nổi bật của căn nhà có diện tích 140m2. Góc nào nhìn cũng sang trọng.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 15.

Ngoài căn nhà này, Mạnh Trường còn khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ phải xuýt xoa khi chia sẻ hình ảnh căn biệt thự nguy nga như toà lâu đài giữa núi tại Hòa Bình. Ngôi nhà được xây dựng sau khi Mạnh Trường đóng xong phim Hương Vị Tình Thân. Anh gọi nơi đây là "tổ chim xinh xắn" dành cho vợ và ba con của mình. Với tổng thể tông màu trắng kem hiện đại, ngôi nhà của nam diễn viên không khác gì một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 16.

Toàn cảnh mặt tiền căn biệt thự có diện tích rộng lên tới 600m2 của Mạnh Trường và gia đình.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 17.

Không gian phòng khách hiện đại, đồ nội thất bài trí theo phong cách tân cổ điển, đều mang tone màu trắng chủ đạo sang trọng, tiện nghi.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 18.

Theo chia sẻ của chị Phương, bà xã nam diễn viên, ngôi nhà được 2 vợ chồng cùng bàn bạc thi công, nhưng Mạnh Trường luôn chiều theo ý kiến của vợ.

Biệt thự mới của vợ chồng Mạnh Trường: Khám phá không gian sống sang trọng - Ảnh 19.

Khu vực sân vườn nằm bao quanh căn nhà và có diện tích rộng rãi, được vợ chồng Mạnh Trường trồng nhiều cây hoa, cây ăn trái quanh năm.

