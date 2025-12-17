Choáng ngợp trước biệt thự mới toanh của vợ chồng Mạnh Trường

Ngoài căn nhà này, Mạnh Trường còn khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ phải xuýt xoa khi chia sẻ hình ảnh căn biệt thự nguy nga như toà lâu đài giữa núi tại Hòa Bình. Ngôi nhà được xây dựng sau khi Mạnh Trường đóng xong phim Hương Vị Tình Thân. Anh gọi nơi đây là "tổ chim xinh xắn" dành cho vợ và ba con của mình. Với tổng thể tông màu trắng kem hiện đại, ngôi nhà của nam diễn viên không khác gì một khu nghỉ dưỡng cao cấp.