Hà Nội: Công an phường Mỹ Đình 2 nói không thể xử phạt, dự án D20 Cầu Giấy tiếp tục tắc nghẽn nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông

Như chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh, dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy (gọi tắt là Dự án D20 Cầu Giấy) sau hơn 3 năm chậm tiến độ, mới đây đã được thi công trở lại. Dù đã hết cảnh ổ gà, hố ga lộ thiên... thế nhưng, những vấn đề mới lại tiếp tục phát sinh.

Cụ thể, đoạn đường dài khoảng 180m của dự án đoạn nối từ ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết tới ngõ 19 phố Duy Tân hiện đang bị lấn chiếm và "biến" thành bãi đỗ xe ô tô tự phát. Hàng chục xe ô tô xếp dọc hai bên, cả trên vỉa lẫn dưới lòng đường không chỉ gây cản trở giao thông, ùn tắc nghiêm trọng, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.

Đoạn đường chỉ 2 làn xe nhưng luôn bị "bịt" kín bởi hàng chục xe ô tô.

Liên quan đến sự việc trên, PV đã liên hệ với Công an phường Mỹ Đình 2 để phản ánh, tuy nhiên theo cán bộ trực ban Công an phường cho biết, tuyến đường này hiện vẫn đang trong quá trình thi công, chưa được cắm biển cấm... Vì vậy cơ quan công an không thể xử phạt các xe ô tô ngang nhiên dừng, đỗ tại đây.

"Em xem đoạn đường này đã có biển cấm dừng, đỗ hay chưa. Nếu chưa có thì bọn anh cũng không thể xử phạt được. Việc mọi người đỗ xe gây ùn tắc là do ý thức của mỗi người, cái này muốn giải quyết thì mỗi người chịu khó nhường nhau một tí", cán bộ Công an phường Mỹ Đình 2 nói.

Các phương tiện đỗ kín cả trên vỉa hè lẫn dưới lòng đường, gây ùn tắc nghiêm trọng và thực tế đã xảy ra không ít vụ va chạm, tai nạn giao thông.

Căn cứ theo quy định của Pháp lệnh Công an xã 2008 và Luật Công an nhân dân 2018, Công an phường thuộc hệ thống tổ chức của Công an Nhân dân với các chức năng trong giữ gìn trật tự, đảm bảo an ninh trên địa bàn. Lực lượng công an làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Công an phường thực hiện quản lý trên địa bàn xã/phường.

Trong quyền hạn và thẩm quyền, lực lượng này được thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác. Chủ động điều chỉnh quản lý, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; cũng như phối hợp với các cơ quan khác trong hoạt động quản lý nhà nước.

Lực lượng được giao nhiệm vụ quản lý trên địa bàn phường nên tiếp cận gần nhất với nhân dân, cần thể hiện tâm sức trong tham gia tuyên truyền, vận động người dân sống và làm việc theo pháp luật. Từ đó gần dân, mang đến hiệu quả quản lý cũng như phối hợp hiệu quả, đồng bộ với các cơ quan nhà nước khác.

Tình trạng các tuyến đường của dự án D20 KĐT mới Cầu Giấy bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe đã diễn ra từ lâu.

Thực tế, việc các cá nhân, tổ chức ngang nhiên "biến" các tuyến đường tại dự án D20 KĐT mới Cầu GIấy thành nơi đỗ xe đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Đặc biệt từ khi dự án được thi công trở lại, tình trạng lấn chiếm càng diễn ra ngang nhiên. Chính vì không được giải quyết, xử lý dứt điểm, nhiều vụ chạm, tai nạn giao thông... đã diễn ra tại đây, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Khi cơ quan báo chí đã cung cấp thông tin, phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật đến tận đơn vị mà Công an phường Mỹ Đình 2 chỉ trả lời "không thể xử phạt" thì đã thực sự làm hết trách nhiệm, vai trò của lực lượng Công an Nhân dân hay chưa? Biết có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhìn thấy những sai phạm bày ra trước mắt nhưng lại không có phương án cảnh báo, ngăn chặn, xử lý thì đã thực sự làm hết tâm sức hay chưa?

Thiết nghĩ, để đảm bảo hiệu quả và phát huy đúng mục đích của dự án, việc quản lý hạ tầng trong và sau thi công cũng cần được các cơ quan, ban ngành chú trọng, tránh để xảy ra những bất cập, không chỉ gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, sức khỏe và đời sống của người dân.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Dự án D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy có tổng vốn đầu tư hơn 36 tỷ đồng được khởi công vào tháng 11/2020 và dự kiến hoàn thành trong 1 năm, nhưng sau hơn 3 năm, dự án vẫn còn dang dở. Dự án có 2 tuyến đường, tuyến 1 có điểm đầu giao từ đường Tôn Thất Thuyết nối với ngõ 19 Duy Tân với tổng chiều dài là 164,6 mét, tuyến 2 có điểm đầu Tôn Thất Thuyết nối với ngõ 15 Duy Tân, với tổng chiều dài 168,13 m. 2 tuyến đường này dẫn vào các trụ sở một số cơ quan thuộc Bộ Y tế như: Cục Dân số; Cục Quản lý môi trường y tế; Cục Phòng chống HIV/AIDS, Báo Sức khỏe và Đời sống... và liên cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải gồm: Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Đường sắt, Ban QLDA 6; Tổng Công ty Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia.



