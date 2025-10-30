Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội làm rõ phản ánh công chức phường có lời lẽ thiếu chuẩn mực với công dân

Thứ năm, 06:40 30/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Theo phản ánh, do bất đồng trong việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong buổi làm việc, bà Y - là công chức của phường Yên Hòa đã to tiếng, có lời lẽ không chuẩn mực với công dân.

Chiều 29/10, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Vũ Quang Dương - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết đang thực hiện quy trình xem xét, đánh giá hành vi "thiếu chuẩn mực" của cán bộ UBND phường khi làm việc với công dân theo phản ánh.

Theo ông Dương, căn cứ phản ánh của công dân, giải trình của cán bộ liên quan, Đảng ủy- UBND phường sẽ đánh giá tính chất, mức độ vụ việc. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Hà Nội làm rõ phản ánh công chức phường có lời lẽ thiếu chuẩn mực với công dân - Ảnh 1.

Trụ sở UBND phường Yên Hòa.

Được biết, trước đó bà T.N.T (trú tại phường Yên Hòa) gửi đơn đến UBND phường Yên Hòa phản ánh về việc hàng xóm trong quá trình xây dựng không có giải pháp đảm bảo an toàn, khiến nhà của bà T bị hư hỏng.

Tại buổi giải quyết khiếu nại ngày 17/10, do bất đồng trong việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình buổi làm việc, bà T và bà P.T.H.Y (giữ chức Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Yên Hòa) có lời qua tiếng lại. Theo phản ánh, bà Y đã to tiếng, có lời lẽ không chuẩn mực như mắng bà T là "bố láo, bố toét"...

Sau đó, bà T đã gửi đơn đến UBND phường Yên Hòa đề nghị xử lý cán bộ theo quy định.

Thanh Hiếu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Workshop - lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ

Workshop - lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Không còn là trào lưu nhất thời, workshop đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần. Khi đó, họ không chỉ được tự do sáng tạo và thư giãn, mà còn tìm thấy sự kết nối với bạn bè, với chính mình và với những giá trị giản dị giữa nhịp sống hiện đại.

Sạt lở đất vùi lấp 5 người ở Đà Nẵng, 3 nạn nhân bị thương nặng

Sạt lở đất vùi lấp 5 người ở Đà Nẵng, 3 nạn nhân bị thương nặng

Đời sống - 3 giờ trước

Lực lượng công an phối hợp với người dân địa phương khiêng 5 nạn nhân trong vụ sạt lở đất đi cấp cứu.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Người dân trong diện phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được lựa chọn nơi ở mới từ 1 khu nhà tái định cư và 2 khu đất, nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh…

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Theo Kế hoạch 34/ZKH-TLD năm 2025, đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất... sẽ được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026 bao gồm tiền mặt và hiện vật.

Lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên 'phanh phui' vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh

Lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên 'phanh phui' vi phạm của Công ty TNHH Ngọc Linh

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Những tuyến đường mới mở xuyên qua rừng ở thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành (Thái Nguyên) đang khiến dư luận lo ngại. Kết quả kiểm tra của lực lượng kiểm lâm cho thấy, việc san ủi do Công ty TNHH Ngọc Linh thực hiện có nhiều dấu hiệu chưa đúng quy định.

Hiện trường xe bồn nổ như bom: Xé toạc cabin, thổi bay cửa kính nhà dân

Hiện trường xe bồn nổ như bom: Xé toạc cabin, thổi bay cửa kính nhà dân

Đời sống - 18 giờ trước

Vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng tại Hưng Yên khiến cabin xe bị xé toạc, nhiều nhà dân lân cận hư hại, lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường suốt đêm.

Gần 3.800 tài xế 'quên' thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Gần 3.800 tài xế 'quên' thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Sau gần hai tháng hoạt động thí điểm, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tại một số nút giao ở Hà Nội đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc phát hiện vi phạm. Đáng báo động, chỉ riêng lỗi không thắt dây an toàn đã ghi nhận gần 3.800 trường hợp.

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Do lịch chi trả lương hưu tháng 11 rơi vào ngày Chủ nhật nên lịch chi trả sẽ chuyển qua thứ Hai (3/11/2025).

Xem nhiều

Tin sáng 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, một số nơi trời rét; Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn

Tin sáng 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, một số nơi trời rét; Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn

Đời sống

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, không khí lạnh tăng cường có thể bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ nước ta.

Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng mắc kẹt vào barie, phát nổ như 'bom'

Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng mắc kẹt vào barie, phát nổ như 'bom'

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúc

Tháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúc

Đời sống
Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống
Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top