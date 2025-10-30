Hà Nội làm rõ phản ánh công chức phường có lời lẽ thiếu chuẩn mực với công dân
Theo phản ánh, do bất đồng trong việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong buổi làm việc, bà Y - là công chức của phường Yên Hòa đã to tiếng, có lời lẽ không chuẩn mực với công dân.
Chiều 29/10, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Vũ Quang Dương - Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết đang thực hiện quy trình xem xét, đánh giá hành vi "thiếu chuẩn mực" của cán bộ UBND phường khi làm việc với công dân theo phản ánh.
Theo ông Dương, căn cứ phản ánh của công dân, giải trình của cán bộ liên quan, Đảng ủy- UBND phường sẽ đánh giá tính chất, mức độ vụ việc. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm sẽ xử lý theo quy định.
Được biết, trước đó bà T.N.T (trú tại phường Yên Hòa) gửi đơn đến UBND phường Yên Hòa phản ánh về việc hàng xóm trong quá trình xây dựng không có giải pháp đảm bảo an toàn, khiến nhà của bà T bị hư hỏng.
Tại buổi giải quyết khiếu nại ngày 17/10, do bất đồng trong việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình buổi làm việc, bà T và bà P.T.H.Y (giữ chức Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Yên Hòa) có lời qua tiếng lại. Theo phản ánh, bà Y đã to tiếng, có lời lẽ không chuẩn mực như mắng bà T là "bố láo, bố toét"...
Sau đó, bà T đã gửi đơn đến UBND phường Yên Hòa đề nghị xử lý cán bộ theo quy định.
Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.
Workshop - lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Không còn là trào lưu nhất thời, workshop đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần. Khi đó, họ không chỉ được tự do sáng tạo và thư giãn, mà còn tìm thấy sự kết nối với bạn bè, với chính mình và với những giá trị giản dị giữa nhịp sống hiện đại.
Sạt lở đất vùi lấp 5 người ở Đà Nẵng, 3 nạn nhân bị thương nặngĐời sống - 3 giờ trước
Lực lượng công an phối hợp với người dân địa phương khiêng 5 nạn nhân trong vụ sạt lở đất đi cấp cứu.
Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quýĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.
Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dờiĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Người dân trong diện phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được lựa chọn nơi ở mới từ 1 khu nhà tái định cư và 2 khu đất, nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh…
Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?Đời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Theo Kế hoạch 34/ZKH-TLD năm 2025, đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất... sẽ được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026 bao gồm tiền mặt và hiện vật.
Lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên 'phanh phui' vi phạm của Công ty TNHH Ngọc LinhĐời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Những tuyến đường mới mở xuyên qua rừng ở thôn Phja Đăm, xã Bằng Thành (Thái Nguyên) đang khiến dư luận lo ngại. Kết quả kiểm tra của lực lượng kiểm lâm cho thấy, việc san ủi do Công ty TNHH Ngọc Linh thực hiện có nhiều dấu hiệu chưa đúng quy định.
Hiện trường xe bồn nổ như bom: Xé toạc cabin, thổi bay cửa kính nhà dânĐời sống - 18 giờ trước
Vụ nổ xe bồn chở khí hóa lỏng tại Hưng Yên khiến cabin xe bị xé toạc, nhiều nhà dân lân cận hư hại, lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường suốt đêm.
Gần 3.800 tài xế 'quên' thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào CaiĐời sống - 22 giờ trước
GĐXH - Sau gần hai tháng hoạt động thí điểm, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tại một số nút giao ở Hà Nội đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc phát hiện vi phạm. Đáng báo động, chỉ riêng lỗi không thắt dây an toàn đã ghi nhận gần 3.800 trường hợp.
Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Do lịch chi trả lương hưu tháng 11 rơi vào ngày Chủ nhật nên lịch chi trả sẽ chuyển qua thứ Hai (3/11/2025).
Tin sáng 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, một số nơi trời rét; Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạnĐời sống
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, không khí lạnh tăng cường có thể bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ nước ta.