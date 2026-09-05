Hà Nội: Lễ khai giảng đặc biệt của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi sau sáp nhập

Diện mạo mới, quy mô mới sau sáp nhập

Sáng 5/9, hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước cùng bước vào năm học 2026-2027 trong không khí đặc biệt khi lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt, trực tiếp kết hợp trực tuyến. Từ những ngôi trường ở thành thị đến các điểm trường vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thầy trò cả nước cùng hướng về một thời khắc chung, mở đầu năm học với chủ đề "Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất".

Lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt, trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hòa chung niềm vui của học sinh cả nước, sáng nay, 2.700 học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) hân hoan đón lễ khai giảng năm học mới. Đây cũng là lễ khai giảng đầu tiên của trường sau sáp nhập.

Từ 6h sáng, các ngả đường dẫn đến trường đã rộn ràng, náo nức hơn thường lệ. Các em học sinh rạng rỡ trong sắc màu đồng phục, cờ hoa và nụ cười toả nắng cùng bước vào ngày đặc biệt mùa tựu trường.

Lễ khai giảng năm nay được Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức theo tinh thần gọn nhẹ, trang trọng và lấy học sinh làm trung tâm. Mọi nghi thức được tiết giảm, phát biểu ngắn gọn, dành trọn thời lượng cho hoạt động của các em học sinh.

Lễ khai giảng của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi diễn ra trong không khí đặc biệt hơn khi đây là năm học đầu tiên sau sáp nhập.

Năm nay, Lễ khai giảng của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi diễn ra trong không khí đặc biệt hơn khi đây là năm học đầu tiên sau sáp nhập. Theo đó, Trường Tiểu học Yết Kiêu chính thức sáp nhập với Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, trong đó Trường Tiểu học Nguyễn Trãi là điểm trường chính và Trường Tiểu học Yết Kiêu là phân hiệu. Đây là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới, phát huy hiệu quả nguồn lực và kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của hai nhà trường.

Phát biểu trong ngày khai trường, bà Nguyễn Thanh Vân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: "Năm học 2026 – 2027 là một năm học đặc biệt đối với Trường Tiểu học Nguyễn Trãi – năm học đầu tiên của nhà trường sau sáp nhập. Từ những cơ sở, những tập thể với truyền thống và thế mạnh riêng, hôm nay chúng ta cùng hội tụ dưới một mái nhà chung mang tên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi".

"Sau sáp nhập, cái mới của trường không chỉ ở tên gọi mà còn là diện mạo mới, quy mô mới và một tập thể mới", bà Nguyễn Thanh Vân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.



Theo Hiệu trưởng nhà trường, sau sáp nhập, cái mới của trường không chỉ ở tên gọi mà còn là diện mạo mới, quy mô mới và một tập thể mới. Đó là sự gắn kết giữa các cơ sở, sự thống nhất trong quản lý, dạy học và giáo dục; là quyết tâm phát huy những giá trị tốt đẹp đã có, đồng thời từng bước đổi mới để xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi ngày càng chất lượng, đồng bộ và phát triển bền vững.

"Tôi mong mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên hãy cùng nhau chia sẻ, trách nhiệm và sáng tạo; biến những khó khăn ban đầu sau sáp nhập thành động lực để xây dựng một Nguyễn Trãi đoàn kết hơn, chất lượng hơn và ngày càng phát triển", Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Vân nói.

Mong mỗi ngày đến trường là một ngày vui

Cô trò khối Một được chào đón trong Lễ khai giảng sáng nay tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Cũng trong Lễ khai giảng hôm nay, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã nhiệt liệt chào đón các em học sinh lớp Một – những thành viên nhỏ tuổi nhất cùng bước vào ngôi nhà chung Nguyễn Trãi. Năm học này, Khối 1 của trường có 11 lớp với tổng số 537 học sinh. Ngay từ những giờ đầu tiên đến trường, các em đã được thầy cô đón tiếp ân cần, tham gia những hoạt động làm quen với mái trường, lớp học và bạn bè mới.

Trong không khí háo hức mùa tựu trường, nữ Hiệu trưởng đã nhắn nhủ đến các em học sinh lớp Một: "Cô mong rằng mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui; các em hãy chăm ngoan, tự tin, biết yêu thương, chia sẻ và luôn cố gắng để mỗi ngày mình tiến bộ hơn".

Hình ảnh Lễ khai giảng tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội)