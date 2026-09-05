Không thi giáo viên, học sinh giỏi cấp trường để lấy thành tích

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn 5922/BGDĐT-GDPT gửi các Sở GD&ĐT hướng dẫn cắt giảm tối đa các cuộc thi phong trào, hội họp và hồ sơ sổ sách không cần thiết, nhằm giảm áp lực hình thức và tập trung nguồn lực cho chất lượng dạy học thực chất.

Siết chặt các kỳ thi học sinh giỏi, cắt giảm cuộc thi phong trào

Đối với học sinh, Bộ GD&ĐT yêu cầu không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, trừ trường hợp tổ chức để phát hiện, tuyển chọn đội tuyển tham dự kỳ thi do cấp trên (cấp tỉnh, cấp quốc gia) tổ chức. Việc tổ chức phải thiết thực, khách quan, không gây áp lực cho học sinh.

Đối với kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa do Sở GD&ĐT tổ chức, cần bảo đảm thực chất, công bằng; không mở rộng đối tượng, quy mô, số vòng thi hoặc nội dung không cần thiết. Với các cuộc thi phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, Sở GD&ĐT phải rà soát, lựa chọn cuộc thi thực sự cần thiết, không huy động kinh phí và không gây áp lực cho học sinh, cha mẹ học sinh.

Bộ GD&ĐT khuyến khích tổ chức các hoạt động giao lưu, sân chơi về tiếng Anh, STEM/STEAM, trải nghiệm, văn nghệ, thể thao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI)... theo tinh thần vui tươi, tự nguyện. Tuyệt đối không biến các hoạt động này thành kỳ thi, không dùng số lượng giải thưởng làm căn cứ đánh giá thi đua.

Đối với giáo viên, Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát, cắt giảm các hội thi trùng lặp, không trực tiếp phục vụ chuyên môn. Ảnh minh hoạ: HB

Không thi giáo viên giỏi cấp trường để lấy thành tích

Đối với giáo viên, Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát, cắt giảm các hội thi trùng lặp, không trực tiếp phục vụ chuyên môn. Không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích; chỉ tổ chức khi cần thiết để chọn lực lượng tham gia hội thi cấp trên.

Riêng giáo dục mầm non, dừng toàn bộ các hoạt động, hội thi, phong trào giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi. Giáo viên được tự nguyện làm đồ dùng phục vụ dạy học nhưng không sử dụng sản phẩm này làm căn cứ đánh giá, xếp loại thi đua nếu không có quy định.

Thay vào đó, Bộ khuyến khích giáo viên tự nguyện chia sẻ sáng kiến, thiết kế thiết bị dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và AI phục vụ trực tiếp giảng dạy.

Chấm dứt tình trạng "đẻ" thêm hồ sơ, sổ sách

Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện đúng, đủ hồ sơ sổ sách theo quy định; tuyệt đối không tự đặt ra hoặc yêu cầu giáo viên thực hiện thêm hồ sơ, biểu mẫu, minh chứng không có căn cứ pháp lý.

Các báo cáo trung gian không cần thiết hoặc thông tin đã có trên cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành sẽ được xóa bỏ. Các cuộc họp hành chính cũng được cắt giảm tối đa để ưu tiên thời gian cho sinh hoạt chuyên môn và giảng dạy.

Trong năm học 2026 - 2027, ngành giáo dục sẽ từng bước thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ số; không yêu cầu đồng thời cả hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử có cùng nội dung.

Bộ GD&ĐT cũng đề nghị UBND cấp xã phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền thực hiện nghiêm túc, đồng thời tiếp nhận, xử lý phản ánh về tình trạng phát sinh các cuộc thi, thủ tục hành chính không cần thiết tại địa phương.