Ninh Bình: Hơn 720 cơ sở giáo dục bước vào năm học mới sau sắp xếp

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Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Chương trình khai giảng chung diễn ra từ 7h30 đến 8h30, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Sáng 5/9, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 (ảnh Nhật Tân).

Trong thời gian diễn ra chương trình, các cơ sở giáo dục trên cả nước đồng thời thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng. Tại những trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên đủ điều kiện, nghi thức cắt băng khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng cũng được tiến hành cùng thời điểm với điểm cầu trung tâm.

Sau chương trình chung, các trường tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên các hoạt động dành cho học sinh và không kéo dài phần lễ.

Chương trình khai giảng chung diễn ra từ 7h30 đến 8h30, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến (ảnh Nhật Tân).

Tại Ninh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, phường Hoa Lư.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao tặng 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng thời điểm, các trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đồng loạt tổ chức lễ khai giảng, tạo nên không khí rộn ràng trong ngày đầu năm học mới.

Tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, lễ khai giảng diễn ra trang trọng, ngắn gọn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới (ảnh Nhật Tân).

Khoảng 7h, tại Trường Mầm non Phú Hưng (Trường Mầm non Yên Chính cũ), xã Phong Doanh, đông đảo phụ huynh đưa con đến trường, hòa mình vào không khí ngày hội đến trường.

Tại Trường THCS Phú Hưng, xã Phong Doanh, hàng nghìn học sinh ngồi ngay ngắn tại sân trường, sẵn sàng cho lễ khai giảng năm học mới. Sau sắp xếp, Trường THCS Phú Hưng có 2 phân hiệu và 1 điểm chính.

Trong buổi lễ, lãnh đạo địa phương và nhà trường cũng trao các suất quà nhằm động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh tại Trường THCS Phú Hưng, xã Phong Doanh.

Hòa chung không khí khai trường, thầy và trò Trường THPT Mỹ Tho nằm trên địa bàn xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Trao đổi với phóng viên, thầy Hà Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Tho cho biết, năm học 2026-2027, nhà trường có 34 lớp với 1.485 học sinh. Trong đó, khối 10 có 12 lớp với 528 học sinh; khối 11 có 11 lớp với 463 học sinh và khối 12 có 11 lớp với 494 học sinh.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Tho, trong lễ khai giảng năm nay, nhà trường dành tình cảm đặc biệt để chào đón 528 học sinh lớp 10 - những thành viên mới chính thức gia nhập mái trường.

Theo thầy Hà Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Tho, năm học 2026-2027, nhà trường có 34 lớp với 1.485 học sinh.

Theo ghi nhận, lễ khai giảng tại Trường THPT Mỹ Tho diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Nhiều tiết mục văn nghệ do học sinh các khối biểu diễn đã góp phần tạo không khí sôi nổi, chào đón năm học mới.

Tại nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, cờ hoa rực rỡ, tiếng trống khai trường cùng những nụ cười của học sinh, thầy cô giáo cũng tạo nên không khí đặc biệt trong ngày hội lớn của ngành Giáo dục.

Tại buổi lễ khai giảng năm nay, nhiều tiết mục văn nghệ do học sinh các khối biểu diễn đã góp phần tạo không khí sôi nổi, chào đón năm học mới - (ảnh Nhật Tân).

Theo kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 của UBND tỉnh Ninh Bình, ngày 5/9 là ngày khai giảng và cũng là ngày bắt đầu năm học mới. Năm học này diễn ra trong bối cảnh ngành Giáo dục Ninh Bình vừa hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo chủ trương tinh gọn, hiệu quả.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 725 cơ sở giáo dục, gồm 199 trường mầm non, 206 trường tiểu học, 205 trường THCS, 92 trường THPT và 23 cơ sở giáo dục thường xuyên. Như vậy, sau quá trình sắp xếp, số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã giảm 841 đơn vị.

