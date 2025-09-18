Hà Nội: Người dân phát hiện thi thể đang phân hủy dưới đường Vành Đai 3

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ chiều 18/9, tại khu vực dưới chân đường Vành đai 3 trên cao (đoạn đối diện số 300 đường Nguyễn Xiển, phường Khương Đình, TP Hà Nội), người dân phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đang phân hủy ở Hà Nội.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Hiện chưa rõ giới tính cũng như danh tính của nạn nhân.

Thông tin từ Công an phường Khương Đình xác nhận có sự việc phát hiện thi thể một người đang phân hủy.

Hiện Công an phường Khương Đình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khám nghiệm, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

