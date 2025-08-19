Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc Phương
Anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) đi lạc vào trong rừng Cúc Phương, sau 6 ngày mất tích, gia đình đã nhận được tin báo.
Chiều 19/8, thông tin với chúng tôi, bà Nguyễn Thị T. (mẹ của anh Mạnh) cho biết, vào lúc 13h cùng ngày, gia đình nhận được thông báo của cơ quan chức năng đã tìm thấy con trai, tuy nhiên đã không có phép màu nào đối với nạn nhân.
Bà nói, khi biết con trai mất tích trong rừng, người mẹ tức tốc đến địa bàn làm các thủ tục phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm kiếm, sau nhiều giờ ngóng chờ tin tức về con trai, bà T, đã trở về nhà từ chiều hôm qua nhưng trong lòng vẫn rối bời và hy vọng.
“Gia đình nhận được tin báo từ lúc 1h chiều hôm nay (19/8), hiện con tôi vẫn đang ở trong đó, tôi rất buồn”, người mẹ bật khóc.
Được biết, hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong trong rừng Cúc Phương.
Một nguồn tin chia sẻ, quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân dưới hố ở lưng chừng núi phía sau động, nơi rất ít người qua lại, cách động Sơn Cung khoảng 500m. (trước đó, anh Mạnh để lại ba lô, điện thoại, giấy tờ tùy thân ở cửa hang).
Vào ngày 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh đến Vườn quốc gia Cúc Phương tham quan và thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống ở giữa rừng, cách cổng vào hơn 20km, nơi đây có nhà sàn cho du khách thuê, không có sóng điện thoại, không có điện.
Sáng 14/8, anh Mạnh tự mình đi bộ thực hiện tuyến tham quan xung quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ khoảng 3km). Anh này đến cửa động Sơn Cung để lại ba lô, giấy tờ tùy thân và điện thoại sau đó mất tích.
Chiều cùng ngày, du khách khác đi tham quan động Sơn Cung thấy chiếc ba lô của anh Mạnh, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng chiếc điện thoại, nên đã chụp ảnh trình báo kiểm lâm. Lực lượng chức năng sau đó vào cuộc tìm kiếm nam du khách, sau nhiều ngày mới có kết quả.
