Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Chủ nhật, 10:29 31/08/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân trong vụ người dân phát hiện chiếc ô tô nằm dưới vực sâu ở đỉnh Mẫu Sơn là người ở tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh), mất liên lạc từ ngày 15/7.

Sáng 31/8, thông tin từ UBND xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn xác nhận, trên địa bàn mới phát hiện 1 xe ô tô biến dạng nặng dưới vực sâu tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn cùng một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn- Ảnh 1.

Chiếc xe ô tô biến dạng và thi thể đang phân hủy được phát hiện ở khu vực đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn. Ảnh: NDCC

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân ở tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh). Liên hệ với gia đình, được biết nạn nhân đã mất liên lạc từ ngày 15/7/2025. Hiện gia đình nạn nhân đã đến làm thủ tục nhận thi thể về quê an táng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chiếc xe mất lái hoặc không quen đường lao xuống vực, song lực lượng điều tra sẽ có kết luận điều tra chính thức sau.

Mẫu Sơn là một dãy núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn. Đầu phía Đông dãy núi giáp với biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Đây là dãy núi có địa hình và hệ sinh thái vùng núi cao và đa dạng. Độ cao trung bình của dãy núi 800-1.000 m so với mực nước biển, với hơn 80 ngọn núi lớn nhỏ, có độ cao từ 600 m trở lên.

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một người tử vongTai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Lập, Lâm Đồng) khiến cabin xe đầu kéo gãy nát, tài xế tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Xem thêm video được quan tâm:

Xe sang vượt ẩu trên đường đèo khiến người đi xe máy gặp nạn.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một người tử vong

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, một người tử vong

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện

Xe 5 chỗ dập nát trong tai nạn với xe tải trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người nhập viện

Mùa tựu trường và lời cảnh báo sau vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh ở Thanh Hóa thương vong khi đi xe máy chưa đủ tuổi

Mùa tựu trường và lời cảnh báo sau vụ tai nạn giao thông khiến 4 học sinh ở Thanh Hóa thương vong khi đi xe máy chưa đủ tuổi

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn lao động tại Đắk Lắk làm 2 người tử vong

Thủ tướng yêu cầu điều tra vụ tai nạn lao động tại Đắk Lắk làm 2 người tử vong

Thông tin mới nhất vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến nhiều người thương vong

Thông tin mới nhất vụ tai nạn lao động trên dự án cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh khiến nhiều người thương vong

Cùng chuyên mục

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9

Người dân mang lều bạt, ngủ hai đêm ngoài đường để xem diễu binh 2/9

Đời sống - 3 giờ trước

Gần 2 ngày nữa mới tới lễ diễu binh, hàng nghìn người đã mang lều bạt, trải chiếu sẵn sàng ngủ ngoài đường để giữ chỗ xem sự kiện lịch sử 2/9.

Mẹ qua đời, chiến sĩ nén đau thương, hoàn thành nhiệm vụ A80 trước khi về chịu tang

Mẹ qua đời, chiến sĩ nén đau thương, hoàn thành nhiệm vụ A80 trước khi về chịu tang

Đời sống - 4 giờ trước

Đang thực hiện nhiệm vụ trong khối đứng Cảnh sát giao thông tại Lễ kỷ niệm A80, Binh nhất Giang Trí Nhân (Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ) hay tin mẹ qua đời nhưng đã xin phép gia đình tiếp tục ở lại hoàn thành nhiệm vụ, sau đó mới trở về chịu tang.

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Sống chậm để hạnh phúc: Những con giáp biết tận hưởng cuộc sống, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Những con giáp này luôn tìm được niềm vui trong những điều giản đơn, biết hài lòng với hiện tại và coi cuộc sống như một hành trình để tận hưởng.

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ai cũng có ngày sinh riêng, và theo quan niệm tử vi, số cuối của ngày sinh Âm lịch không chỉ là một con số vô tình mà còn ẩn chứa những bí mật thú vị về vận mệnh, tài lộc và sự viên mãn khi về già.

8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 9/2025

8 chính sách mới ảnh hưởng đến hàng triệu người có hiệu lực từ tháng 9/2025

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Yêu cầu mới đối với người học lái xe; nhiều quy chuẩn mới về nước thải; quy định mới về dạy ngoại ngữ trong trường học… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 9/2025.

Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Đời sống - 13 giờ trước

Theo luật sư, chủ phương tiện có thể được bồi thường khi bãi trông giữ xe bị cháy có bảo hiểm vật chất xe hoặc nếu chứng minh được bãi giữ xe có lỗi gây ra thiệt hại....

Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu

Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sự khác nhau giữa các khu vực trong phạm vi cả nước...

Hà Nội chi gần 860 tỷ tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội chi gần 860 tỷ tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Đời sống - 17 giờ trước

Hà Nội bổ sung kinh phí hơn 858,3 tỷ đồng để triển khai tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9.

Ngày đầu nghỉ lễ: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm giao thông, phạt 'nóng' 18 tỷ đồng

Ngày đầu nghỉ lễ: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm giao thông, phạt 'nóng' 18 tỷ đồng

Đời sống - 1 ngày trước

Lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý 8.259 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt là 18 tỷ 603 triệu đồng; trong đó có 978 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Hàng trăm xe bị trơ khung sắt, thân cầu Vĩnh Tuy lộ khung sắt sau vụ cháy

Hàng trăm xe bị trơ khung sắt, thân cầu Vĩnh Tuy lộ khung sắt sau vụ cháy

Đời sống - 1 ngày trước

Sau vụ cháy trưa nay, đã có hàng trăm xe máy, xe ba bánh tự chế bị trơ khung và một số phần thân cầu Vĩnh Tuy bị lửa lớn thiêu đốt, lộ ra phần khung sắt.

Xem nhiều

Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Đời sống

GĐXH - Người dân có thể nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 qua ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tiền mặt. Trường hợp bất khả kháng, công dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15/9/2025.

Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID, có được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?

Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID, có được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?

Đời sống
Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Đời sống
Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Cháy bãi xe ở cầu Vĩnh Tuy: Chủ phương tiện có được bồi thường?

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Số cuối ngày sinh Âm lịch ẩn chứa may mắn, đặc biệt viên mãn lúc về già

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top