Danh tính thi thể đang phân hủy trong ô tô dưới vực sâu núi Mẫu Sơn

Sáng 31/8, thông tin từ UBND xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn xác nhận, trên địa bàn mới phát hiện 1 xe ô tô biến dạng nặng dưới vực sâu tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn cùng một thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Chiếc xe ô tô biến dạng và thi thể đang phân hủy được phát hiện ở khu vực đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn. Ảnh: NDCC

Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân ở tỉnh Bắc Giang cũ (nay là tỉnh Bắc Ninh). Liên hệ với gia đình, được biết nạn nhân đã mất liên lạc từ ngày 15/7/2025. Hiện gia đình nạn nhân đã đến làm thủ tục nhận thi thể về quê an táng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chiếc xe mất lái hoặc không quen đường lao xuống vực, song lực lượng điều tra sẽ có kết luận điều tra chính thức sau.

Mẫu Sơn là một dãy núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn. Đầu phía Đông dãy núi giáp với biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Đây là dãy núi có địa hình và hệ sinh thái vùng núi cao và đa dạng. Độ cao trung bình của dãy núi 800-1.000 m so với mực nước biển, với hơn 80 ngọn núi lớn nhỏ, có độ cao từ 600 m trở lên.

