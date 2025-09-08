Phát hiện thi thể nổi trên sông ở Nghệ An
GĐXH - Người dân Nghệ An phát hiện thi thể nổi trên sông, nghi do đuối nước. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thông tin về danh tính các nạn nhân.
Ngày 8/9, thiếu tá Lê Xuân Quyền, Trưởng Công an xã Tam Đồng (Nghệ An), cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo tìm nhân thân người đàn ông tử vong nghi do đuối nước.
Trước đó, rạng sáng 7/9, trong lúc đi đánh cá, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Giăng, đoạn dưới chân cầu treo thuộc xã Tam Đồng (trước đây thuộc địa phận xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương).
Theo thiếu tá Lê Xuân Quyền, thi thể là nam giới, khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1,6m, thể tạng hơi béo, đã phân hủy, khó nhận dạng. Nạn nhân mặc áo thun sáng màu, quần đùi tối màu, trên người không có giấy tờ tùy thân.
Qua nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã tử vong khoảng 3 ngày trước khi được phát hiện. Hiện công an xã Tam Đồng đã phát đi thông báo tìm nhân thân người đàn ông này.
Cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân triển khai tìm kiếm tại khu vực cầu Hiếu 2 (giáp ranh giữa phường Tây Hiếu và phường Thái Hòa, Nghệ An) khi nhận được thông tin có người đuối nước.
Đến 7h25 sáng 8/9, lực lượng cứu hộ cùng nhân dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình để lo hậu sự.
Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Bắt 2 lãnh đạo Ban Quản lý và 12 đối tượng 'phá rừng'Pháp luật - 47 phút trước
GĐXH - Ngày 8/9, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ án "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" xảy ra tại Vườn Quốc gia Ba Bể.
'Rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: 41 cây nghiến bị chặt hạ 'kinh hoàng'Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên cho biết, tính đến ngày 5/9, tổng số 41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ thuộc Vườn Quốc gia Ba Bể quản lý.
Vụ bãi xe không phép 'cát cứ' sân chung cư ở Hà Nội: Chính quyền ra 'tối hậu thư', yêu cầu giải tỏa trước 12/9Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Sau phản ánh của báo chí, UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã ra thông báo yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động trông giữ xe trái phép tại sân chung cư N3B, đồng thời ấn định thời gian giải tỏa, bàn giao cho đơn vị có chức năng quản lý...
Con giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sốngĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người nổi tiếng vì sự chỉn chu, nguyên tắc và kỷ luật. Họ coi việc sống theo khuôn khổ như một kim chỉ nam để hoàn thiện bản thân.
Tin mới nhất vụ nữ sinh tiểu học bị cướp vàng trong ngày khai giảngPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Long Xuyên, An Giang) cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc kẻ gian lẻn vào trường, cướp tài sản của học sinh.
3 trường quân đội thông báo xét tuyển bổ sung hệ dân sự 2025Giáo dục - 2 giờ trước
Đại học Thông tin liên lạc, Học viện Hậu cần, Học viện Khoa học Quân sự thông báo xét tuyển bổ sung từ vài chục đến hàng trăm chỉ tiêu hệ dân sự năm 2025.
Ngủ đêm trên xe bán tải, người đàn ông ở TPHCM trình báo bị mất 30 cây vàngThời sự - 3 giờ trước
Người đàn ông ở TPHCM trình báo đến cơ quan công an bị trộm lấy 30 cây vàng khi đang ngủ trên xe bán tải và cung cấp kèm một clip từ camera an ninh.
Hai người nước ngoài trộm gần 2 tỷ đồngPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Hai đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi di chuyển đến tỉnh Quảng Trị thực hiện hành vi trộm cắp. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.
Lao ra giữa sông cứu người phụ nữ nhảy cầu trong đêmXã hội - 3 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ không kiểm soát được hành vi nhảy xuống sông trong đêm, 2 thanh niên phát hiện và nhanh chóng tiếp cận cứu giúp.
Đôi vợ chồng trẻ tử vong sau tiếng nổ lớn trong nhà trọ ở Bắc NinhĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 8/9, một vụ nổ lớn đã bất ngờ xảy ra tại khu nhà trọ ở phường Nếnh (tỉnh Bắc Ninh), tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 2 nạn nhân là vợ chồng đã tử vong, xung quanh có nhiều vỏ lon, ống kích cỡ khác nhau...
Dự báo tử vi tháng 7 âm lịch cho 3 con giáp Dần, Ngọ, Tuất có những thay đổi bất ngờ vào cuối thángĐời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, trong đó 3 con giáp Dần, Ngọ, Tuất có những thay đổi bất ngờ vào cuối tháng 7 âm lịch