Phát hiện thi thể nổi trên sông ở Nghệ An

Thứ hai, 16:23 08/09/2025 | Xã hội
GĐXH - Người dân Nghệ An phát hiện thi thể nổi trên sông, nghi do đuối nước. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm thông tin về danh tính các nạn nhân.

Ngày 8/9, thiếu tá Lê Xuân Quyền, Trưởng Công an xã Tam Đồng (Nghệ An), cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo tìm nhân thân người đàn ông tử vong nghi do đuối nước.

Phát hiện thi thể trôi sông ở Nghệ An gây chấn động cộng đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm người đuối nước trên sông.

Trước đó, rạng sáng 7/9, trong lúc đi đánh cá, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Giăng, đoạn dưới chân cầu treo thuộc xã Tam Đồng (trước đây thuộc địa phận xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương).

Theo thiếu tá Lê Xuân Quyền, thi thể là nam giới, khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1,6m, thể tạng hơi béo, đã phân hủy, khó nhận dạng. Nạn nhân mặc áo thun sáng màu, quần đùi tối màu, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Qua nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã tử vong khoảng 3 ngày trước khi được phát hiện. Hiện công an xã Tam Đồng đã phát đi thông báo tìm nhân thân người đàn ông này.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân triển khai tìm kiếm tại khu vực cầu Hiếu 2 (giáp ranh giữa phường Tây Hiếu và phường Thái Hòa, Nghệ An) khi nhận được thông tin có người đuối nước.

Đến 7h25 sáng 8/9, lực lượng cứu hộ cùng nhân dân đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình để lo hậu sự.

Phát hiện thi thể trôi sông ở Nghệ An gây chấn động cộng đồng - Ảnh 2.Phát hiện chấn động: Thi thể người đàn ông mất tích 28 năm vẫn còn nguyên vẹn

Gần ba thập kỷ sau khi biến mất giữa vùng núi tuyết, người đàn ông bất ngờ “trở về” trong hình hài gần như nguyên vẹn, bị đông cứng trong một sông băng đang tan chảy.

Vũ Đồng
