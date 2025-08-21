Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển

Thứ năm, 20:06 21/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Người dân phát hiện một thi thể nam giới không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy mạnh trôi dạt trên biển thuộc địa phận xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Ngày 21/8, ông Cao Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể trong tình trạng không còn nguyên vẹn trôi dạt trên biển.

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi. Ảnh: Huỳnh Tứ

Theo đó, khoảng 17h ngày 20/8, anh Phan Văn L. (31 tuổi, ngụ xã Đất Mũi) đi đặt lú ngoài biển. Khi phương tiện di chuyển vào bờ, cách kênh Lạch Hồng Dân khoảng 2km, anh L. phát hiện một tử thi đang trong quá trình phân hủy mạnh, không còn phần đầu và tứ chi. Trên người nạn nhân mặc áo thun màu xám, quần thun màu cam có in số 69.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo công an xã. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định thi thể là nam giới, không mang theo giấy tờ tùy thân và chưa rõ độ tuổi.

Sau khi khám nghiệm tử thi, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau bàn giao thi thể cho Hội chữ thập đỏ xã để mai táng.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau điều tra, làm rõ.

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển - Ảnh 2.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư

Ghen tuông, tung hình ảnh, clip sex của vợ cũ lên mạng xã hội

Ghen tuông, tung hình ảnh, clip sex của vợ cũ lên mạng xã hội

Xử phạt nam thanh niên lái ô tô kéo xe tự chế chạy trên phố để quay TikTok

Xử phạt nam thanh niên lái ô tô kéo xe tự chế chạy trên phố để quay TikTok

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu

Công an TP.HCM phá đường dây cho vay nặng lãi do ‘má Hạnh’ cầm đầu

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Mất tiền vì mua bán trên TikTok, cô gái bịa chuyện bị cướp

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc đẹp của người lính với nhân dân trước giờ tổng hợp luyện

Khoảnh khắc đẹp của người lính với nhân dân trước giờ tổng hợp luyện

Xã hội - 12 phút trước

Chiều 21/8, hàng nghìn người dân Thủ đô đã ra đường sớm, chọn cho mình chỗ ngồi đẹp nhất với mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc "đáng nhớ nhất đời".

Ninh Bình: Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị hành hung

Ninh Bình: Một nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị hành hung

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Người nhà bệnh nhân đã dùng chân đá vào bụng nữ điều dưỡng trực Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Hàng ngàn người dân xếp hàng từ sớm, lựa chỗ đẹp để xem hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 21/8, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đã đổ về Thủ đô, xếp hàng ở các tuyến đường xung quanh Lăng Bác, chọn chỗ đẹp để đón xem buổi tổng hợp luyện diễu binh vào 20h tại Quảng trường Ba Đình.

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư

Hà Nội: Bắt nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của hơn 3.000 nhà đầu tư

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 21/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triệt phá nhóm đối tượng phát hành, quảng bá đầu tư các dự án tiền ảo.

Ghen tuông, tung hình ảnh, clip sex của vợ cũ lên mạng xã hội

Ghen tuông, tung hình ảnh, clip sex của vợ cũ lên mạng xã hội

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy chị C chụp hình với người khác, Quân nổi cơn ghen nên đã gửi hình ảnh, clip quan hệ tình dục của cả hai khi còn là vợ chồng với mục đích làm nhục, khiến vợ cũ mất việc.

Lộ diện những ‘bóng hồng’ Khối trưởng diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Lộ diện những ‘bóng hồng’ Khối trưởng diễu binh tại Quảng trường Ba Đình

Thời sự - 4 giờ trước

Sau thời gian dài tập luyện, tối nay các khối Quân đội và Công an bước vào buổi hợp luyện đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình. Nổi bật bên cạnh đội hình nam là sự xuất hiện của những “bóng hồng” Khối trưởng vởi vẻ đẹp trẻ trung, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin.

Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tô

Từ 2026, cha mẹ có thể bị phạt đến tiền triệu nếu để trẻ em ngồi vị trí này trên ô tô

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét không được ngồi ghế hàng trước ô tô.

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong "biển" nước

Thái Nguyên: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong "biển" nước

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 21/8, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ, nhiều nơi ở phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu trong "biển" nước.

2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khác

2 con giáp thông minh, không thích bị lợi dụng nhưng lại hay lợi dụng người khác

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, có những con giáp không bao giờ chấp nhận bị lợi dụng, nhưng lại thường tìm cách lợi dụng người khác để thu lợi về mình.

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Hàng vạn người đổ về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Thời sự - 5 giờ trước

Khoảng 20 giờ tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Nhưng từ 12h trưa, hàng vạn người dân khắp nơi đã kéo về các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình chiêm ngưỡng các khối diễu binh, diễu hành.

Xem nhiều

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng

Những ngày sinh Âm lịch mang phước lành: Cuộc đời làm gì cũng may mắn, con cháu ba đời thịnh vượng

Đời sống

GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch được xem là dấu ấn quan trọng, phần nào ảnh hưởng đến vận mệnh. Có những người sinh ra đã được phước lành bao bọc, đi đâu cũng có quý nhân trợ giúp, sự nghiệp hanh thông, con cháu đời đời ấm no.

Tin sáng 21/8: CSGT Hà Nội khuyến cáo tới người dân muốn xem tổng hợp luyện 2/9; cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn vì bị 'bắt cóc online'

Tin sáng 21/8: CSGT Hà Nội khuyến cáo tới người dân muốn xem tổng hợp luyện 2/9; cô gái ở Cần Thơ hoảng loạn vì bị 'bắt cóc online'

Xã hội
Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Cụ ông đột quỵ tử vong khi tắm biển

Đời sống
Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?

Người dân xem diễu binh, diễu hành 2/9 ở Hà Nội, chọn vị trí nào cho hợp lý?

Thời sự
Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Điểm tên con giáp sống chân thành nên dễ gặp quý nhân phù trợ, hậu vận rực rỡ

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top