Hà Nội: Nhiều lần bị phản ánh, các gara trên đất dự án Khu đô thị Nam Trung Yên vẫn 'bình chân như vại'

Trong thời gian qua, tình trạng các gara ô tô, nhà xưởng tồn tại trên đường Đình Núp, thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên (thuộc diện bị thu hồi), Hà Nội đã nhiều lần được phóng viên ghi nhận, phản ánh. Tuy nhiên, đến nay những công trình này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đáng chú ý, những ô đất hiện đang làm gara ô tô này đã được UBND TP Hà Nội ra văn bản thu hồi, bị quây tôn và gắn biển tài sản công, cấm vi phạm.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào sáng 23/6, nhiều gara ô tô dọc tuyến đường Đình Núp này vẫn đang hoạt động bình thường. Tại khu vực số 1 Đình Núp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc xe, nội thất ô tô, dán phim cách nhiệt vẫn mở cửa đón khách.

Bên trong các nhà xưởng, nhiều phương tiện đang được bảo dưỡng, sửa chữa, thay dầu, chăm sóc nội thất. Công nhân làm việc liên tục, xe cộ ra vào khá nhộn nhịp.

Ghi nhận sáng 23/6, nhiều gara ô tô trên đường Đình Núp (Khu đô thị Nam Trung Yên) vẫn mở cửa hoạt động, xe cộ ra vào khá nhộn nhịp.

Tại khu vực Gara HC - Bãi xe A5 và một số gara khác trên tuyến đường này, hoạt động kinh doanh cũng diễn ra công khai. Nhiều xe ô tô được đưa vào sửa chữa, bảo dưỡng, trong khi một số phương tiện được vệ sinh ngay phía trước gara.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, các công trình nhà xưởng khung thép, mái tôn vẫn tồn tại nguyên trạng. Một số khu vực còn xuất hiện tình trạng nước thải từ hoạt động rửa xe chảy ra khu vực xung quanh.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên tình trạng này được phản ánh. Trong suốt thời gian qua, phóng viên đã nhiều lần ghi nhận hoạt động của các gara ô tô, nhà xưởng trên tuyến đường Đình Núp và đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy.

Bên trong một gara ô tô tại mặt đường Đình Núp, nhiều phương tiện đang được bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc nội thất.

Mặc dù đã có những đợt kiểm tra của cơ quan chức năng, song đến nay các công trình vẫn tồn tại và hoạt động công khai giữa khu đô thị đông dân cư.

Thực tế này khiến nhiều người dân băn khoăn khi các vi phạm nếu có dấu hiệu tồn tại kéo dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm, trong khi Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm siết chặt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy đối với các công trình xây dựng sai phép, trái phép, các cơ sở bị đình chỉ hoạt động về PCCC.

Hoạt động kinh doanh dịch vụ ô tô vẫn diễn ra bình thường tại một số nhà xưởng, gara trên khu đất đã nhiều lần được phản ánh về các dấu hiệu vi phạm.

Theo UBND TP Hà Nội, trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại tình trạng các công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, các cơ sở bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn lén lút hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và gây hậu quả nghiêm trọng.

Thành phố yêu cầu Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê các cơ sở đã bị đình chỉ hoạt động, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành quyết định của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền cơ sở được giao nhiệm vụ rà soát tổng thể các kho, xưởng, công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý dứt điểm, không để phát sinh các vi phạm mới.

Các công trình nhà xưởng khung thép, mái tôn ở khu mặt đường Đình Núp vẫn tồn tại và hoạt động.

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu các địa phương thành lập đoàn kiểm tra, áp dụng các biện pháp theo quy định, trong đó có việc xem xét ngừng cung cấp điện, nước đối với các công trình vi phạm kéo dài.

Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng kéo dài, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kho xưởng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư.

Trong khi các chỉ đạo của UBND TP Hà Nội đã được ban hành khá rõ ràng và quyết liệt, thực tế ghi nhận tại các ô đất ở Khu đô thị Nam Trung Yên, mặt đường Đình Núp vào ngày 23/6 cho thấy nhiều gara ô tô, nhà xưởng vẫn đang hoạt động bình thường. Dư luận đặt câu hỏi, đến bao giờ những tồn tại kéo dài nhiều năm tại khu vực này mới được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố?