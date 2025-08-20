Phường Yên Hòa, Hà Nội: Cần xử lý nghiêm các cơ sở lấn chiếm đất trái phép tại Khu đô thị Nam Trung Yên
GĐXH - Các khu đất ở Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội nằm trong diện bị thu hồi đang được giải tỏa, thế nhưng vẫn còn một số đơn vị cố chây ì để hoạt động kinh doanh, bất chấp ý kiến chỉ đạo từ chính quyền.
Theo tài liệu PV có cho thấy, ngày 12/8/2025, Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND phường Yên Hòa và Công an phường Yên Hòa về việc phối hợp thực hiện công tác giải tỏa, san gạt mặt bằng để quản lý, chống tái lấn chiếm các ô đất A3/NO, A4NO, A5/NO2, A5/CC1, A5/ĐX thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy (cũ).
Trong nội dung văn bản, Trung tâm phát triển quỹ đất nêu rõ: Thực hiện các quyết định số 3744/QĐ-UBND ngày 28/7/2021; quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND Thành phố về việc thu hồi 11.017,2m2 đất tại ô đất A3/NO*, A4/NO, AS/NO2 và thu hồi 4.401,9m3 đất tại ô đất AS/CC1, A5/ĐX thuộc khu đô thị Nam Trung Yên trên địa bàn quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
Các ngày 08/4/2024 và 13/6/2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội đã phối hợp cùng UBND quận Cầu Giấy và UBND phường Yên Hòa thực hiện rảo tôn bảo vệ các ô đất A3/NO*, AS/NO2, AS/CC1, A5/ĐX tại Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Hiện trạng xung quanh các ô đất A3/NO*, AS/NO2, A5/CC1, A5/ĐX đã được rào tôn kín. Tuy nhiên, nơi đây vẫn còn tồn tại các nhà khung thép mái tôn của tổ chức, cá nhân chưa di chuyển ra khỏi ô đất.
Ngày 07/1/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có Thông báo số 07/TB-TTPTQĐ về việc di dời các tài sản, phương tiện, vật dụng và con người hiện đang sử dụng trái phép trong khuôn viên các ô đất A5/CC1, A5/ĐX, A3/NO* và A5/NO2 thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội.
Tiếp đó, ngày 15/1/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có Văn bản số 17/TTPTQĐ-QLPTQĐ gửi UBND phường Yên Hòa và Công an phường Yên Hòa về việc phối hợp và hỗ trợ quản lý, chống tái lấn chiếm tại các ô đất A3/NO, A4NO, A5/NO2, A5/CC1, A5/ĐX thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy.
Ngày 17/7/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội phối hợp với UBND phường Yên Hòa tổ chức kiểm tra hiện trạng đối với các ô đất A3/NO*, A4/NO, AS/NO2, A5/CC1, A5/ĐX thuộc khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.
Ngày 29/7/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có Thông báo (lần 2) số 212/TB-TTPTQĐ về việc di dời các tài sản, phương tiện, vật dụng và con người hiện đang sử dụng trái phép trong khuôn viên các ô đất A5/CC1, A5/ĐX, A3/NO* và A5/NO2 thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội.
Ngày 01/8/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có Thông báo số 215/TB-TTPTQĐ (lần 3) về việc di dời các tài sản, phương tiện, vật dụng và con người hiện đang sử dụng trái phép trong khuôn viên các ô đất A5/CCI, AS/DX, A3/NO* và A5/NO2 thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội.
Theo Trung tâm phát triển quỹ đất, để hoàn thành nhiệm vụ được giao và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ trên địa bàn phường, đơn vị đề nghị UBND phường Yên Hòa cùng Trung tâm tổ chức thực hiện xử lý giải tỏa, tháo dỡ các nhà mái tôn và yêu cầu các tổ chức, cá nhân di dời con người, phương tiện ra ngoài phạm vi các ô đất còn tồn tại sau khi rào tôn và giải tỏa của các ngày 08/4/2024 và 13/6/2024 đối với các ô đất A3/NO*, A5/NO2, A5/CC1, ASEX. Thời gian thực hiện 8h30 phút ngày 13/8/2025.
Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội bố trí phương tiện, máy móc, nhân công, vật lực... phục vụ công tác giải tỏa, san gạt mặt bằng để quản lý, chống tái lấn chiếm các ô đất trên để quản lý theo quy định...
Tuy nhiên, một số nơi vẫn chưa tháo dỡ, giải tỏa.
Mặc dù, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hà Nội đã ra nhiều thông báo đề nghị di dời, phối hợp với các đơn vị triển khai, giải tỏa, tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, hiện một số nơi ở khu đô thị Nam Trung Yên vẫn còn tồn tại các hoạt động kinh doanh.
Cụ thể, chiều ngày 18/8, ghi nhận của PV, tại khu vực A5 phố Đinh Núp, một số gara được xây dựng tạm bợ vẫn còn hoạt động. Điển hình như Garace HC - bãi xe A5, garace Hùng TV auto 3S. Bên trong nhà xưởng có nhiều xe ô tô đang đỗ để bảo dưỡng, thợ vẫn còn làm. Trong khi khu vực này đã được quây tôn, dán biển thông báo tài sản công của TP Hà Nội cấm xâm phạm.
Tuy nhiên, bằng các nào đó, những cơ sở kinh doanh này vẫn vô tư hoạt động. Các nhà xưởng xung quanh thì đã bị giải tỏa, một số công nhân đang tháo dỡ khung sắt đi.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Video: Loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy, Hà Nội
Hà Nội: Chi tiết 5 mốc thời gian và tuyến đường cấm, hạn chế phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánhThời sự - 3 phút trước
GĐXH - Để phục vụ các hoạt động liên quan đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội ra phương án phân luồng giao thông theo 5 giai đoạn cụ thể như sau:
Hà Nội và miền Bắc đón tin vui về thời tiết hôm nay sau những ngày mưa lớnThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa lớn ở khu vực Hà Nội và Bắc Bộ tạm ngớt, trời hửng nắng.
Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?Thời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.
Công an thông tin nguyên nhân xe khách chở 46 người bị lật ở Đắk LắkThời sự - 8 giờ trước
Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, do tài xế điều khiển xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đã thiếu quan sát khiến xe bị lật làm nhiều người trọng thương.
Người mẹ đau buồn chia sẻ sau khi tìm thấy thi thể con trai lạc trong rừng Cúc PhươngThời sự - 19 giờ trước
Anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú thành phố Hải Phòng) đi lạc vào trong rừng Cúc Phương, sau 6 ngày mất tích, gia đình đã nhận được tin báo.
Ninh Bình: Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông tự tửThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ ở xã Ninh Giang (Ninh Bình) ôm con 5 tháng tuổi rời khỏi nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện cháu bé đã tử vong thương tâm.
Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk LắkThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.
Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thôngThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Chiều 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức cung cấp website và ứng dụng "A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ người dân, du khách.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?Thời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Dự báo đến ngày 20/5, mưa lớn các khu vực trên giảm dần.
Hà Nội: Khai mạc chuỗi trưng bày đặc biệt tại Hoàng thành Thăng LongThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm quy mô lớn, tái hiện những dấu mốc hào hùng và tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần trường tồn của dân tộc.
Tin sáng 20/8: Chi tiết lịch hạn chế phương tiện vào Hà Nội từ ngày mai; Học phí được miễn, phụ huynh đóng những khoản gì đầu năm học 2025-2026?Thời sự
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.