Phường Yên Hòa, Hà Nội: Cần xử lý nghiêm các cơ sở lấn chiếm đất trái phép tại Khu đô thị Nam Trung Yên

Theo tài liệu PV có cho thấy, ngày 12/8/2025, Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND phường Yên Hòa và Công an phường Yên Hòa về việc phối hợp thực hiện công tác giải tỏa, san gạt mặt bằng để quản lý, chống tái lấn chiếm các ô đất A3/NO, A4NO, A5/NO2, A5/CC1, A5/ĐX thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy (cũ).

Trong nội dung văn bản, Trung tâm phát triển quỹ đất nêu rõ: Thực hiện các quyết định số 3744/QĐ-UBND ngày 28/7/2021; quyết định số 4526/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND Thành phố về việc thu hồi 11.017,2m2 đất tại ô đất A3/NO*, A4/NO, AS/NO2 và thu hồi 4.401,9m3 đất tại ô đất AS/CC1, A5/ĐX thuộc khu đô thị Nam Trung Yên trên địa bàn quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm; giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Các ngày 08/4/2024 và 13/6/2024, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội đã phối hợp cùng UBND quận Cầu Giấy và UBND phường Yên Hòa thực hiện rảo tôn bảo vệ các ô đất A3/NO*, AS/NO2, AS/CC1, A5/ĐX tại Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Hiện trạng xung quanh các ô đất A3/NO*, AS/NO2, A5/CC1, A5/ĐX đã được rào tôn kín. Tuy nhiên, nơi đây vẫn còn tồn tại các nhà khung thép mái tôn của tổ chức, cá nhân chưa di chuyển ra khỏi ô đất.

Nhiều vị trí ở Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa đã được giải tỏa.

Ngày 07/1/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có Thông báo số 07/TB-TTPTQĐ về việc di dời các tài sản, phương tiện, vật dụng và con người hiện đang sử dụng trái phép trong khuôn viên các ô đất A5/CC1, A5/ĐX, A3/NO* và A5/NO2 thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Tiếp đó, ngày 15/1/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có Văn bản số 17/TTPTQĐ-QLPTQĐ gửi UBND phường Yên Hòa và Công an phường Yên Hòa về việc phối hợp và hỗ trợ quản lý, chống tái lấn chiếm tại các ô đất A3/NO, A4NO, A5/NO2, A5/CC1, A5/ĐX thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy.

Ngày 17/7/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội phối hợp với UBND phường Yên Hòa tổ chức kiểm tra hiện trạng đối với các ô đất A3/NO*, A4/NO, AS/NO2, A5/CC1, A5/ĐX thuộc khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Ngày 29/7/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có Thông báo (lần 2) số 212/TB-TTPTQĐ về việc di dời các tài sản, phương tiện, vật dụng và con người hiện đang sử dụng trái phép trong khuôn viên các ô đất A5/CC1, A5/ĐX, A3/NO* và A5/NO2 thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Một số đoạn công nhân đang tháo dỡ các khung sắt ngày trước xây lấn chiếm.

Ngày 01/8/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có Thông báo số 215/TB-TTPTQĐ (lần 3) về việc di dời các tài sản, phương tiện, vật dụng và con người hiện đang sử dụng trái phép trong khuôn viên các ô đất A5/CCI, AS/DX, A3/NO* và A5/NO2 thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất, để hoàn thành nhiệm vụ được giao và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ trên địa bàn phường, đơn vị đề nghị UBND phường Yên Hòa cùng Trung tâm tổ chức thực hiện xử lý giải tỏa, tháo dỡ các nhà mái tôn và yêu cầu các tổ chức, cá nhân di dời con người, phương tiện ra ngoài phạm vi các ô đất còn tồn tại sau khi rào tôn và giải tỏa của các ngày 08/4/2024 và 13/6/2024 đối với các ô đất A3/NO*, A5/NO2, A5/CC1, ASEX. Thời gian thực hiện 8h30 phút ngày 13/8/2025.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội bố trí phương tiện, máy móc, nhân công, vật lực... phục vụ công tác giải tỏa, san gạt mặt bằng để quản lý, chống tái lấn chiếm các ô đất trên để quản lý theo quy định...

Tuy nhiên, một số nơi vẫn chưa tháo dỡ, giải tỏa.

Mặc dù, Trung tâm phát triển quỹ đất TP Hà Nội đã ra nhiều thông báo đề nghị di dời, phối hợp với các đơn vị triển khai, giải tỏa, tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, hiện một số nơi ở khu đô thị Nam Trung Yên vẫn còn tồn tại các hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, chiều ngày 18/8, ghi nhận của PV, tại khu vực A5 phố Đinh Núp, một số gara được xây dựng tạm bợ vẫn còn hoạt động. Điển hình như Garace HC - bãi xe A5, garace Hùng TV auto 3S. Bên trong nhà xưởng có nhiều xe ô tô đang đỗ để bảo dưỡng, thợ vẫn còn làm. Trong khi khu vực này đã được quây tôn, dán biển thông báo tài sản công của TP Hà Nội cấm xâm phạm.

Tuy nhiên, bằng các nào đó, những cơ sở kinh doanh này vẫn vô tư hoạt động. Các nhà xưởng xung quanh thì đã bị giải tỏa, một số công nhân đang tháo dỡ khung sắt đi.

