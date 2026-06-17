Hà Nội: Vì sao các gara ô tô trên đất công ở Nam Trung Yên vẫn tồn tại?

Mặc dù nhiều khu đất tại khu A3, A4, A5 thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên (đường Đinh Núp, phường Yên Hòa, Hà Nội) đã được cơ quan chức năng quây rào, cắm biển "Tài sản công cấm vi phạm", song ghi nhận thực tế cho thấy nhiều gara sửa chữa, bảo dưỡng và kinh doanh ô tô vẫn hoạt động tấp nập. Điều đáng nói, tình trạng này đã được phản ánh từ năm ngoái nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, trong bối cảnh UBND TP Hà Nội đang yêu cầu siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy.

Ngày 16/6, có mặt tại tuyến đường Đinh Núp, thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên, phóng viên ghi nhận nhiều gara ô tô vẫn mở cửa đón khách, thực hiện các dịch vụ rửa xe, bảo dưỡng, sửa chữa và tập kết hàng loạt phương tiện.

Dù đã được quây rào, cắm biển "Tài sản công cấm vi phạm", nhiều gara ô tô tại các ô đất thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên (đường Đinh Núp, Hà Nội) vẫn hoạt động.

Trong các nhà xưởng được dựng bằng khung thép, mái tôn, nhiều xe bán tải, SUV và ô tô hạng sang xếp kín mặt bằng. Công nhân liên tục làm việc, khách hàng ra vào giao dịch bình thường, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp như tại một khu dịch vụ kinh doanh hợp pháp.

Điều đáng chú ý là ngay bên cạnh các gara đang hoạt động là những khu đất đã được giải tỏa hoàn toàn, chỉ còn lại hàng rào tôn, nền đất trống và vật liệu xây dựng ngổn ngang. Nhiều vị trí được cắm biển cảnh báo "Tài sản công cấm vi phạm" cho thấy khu đất đã được Nhà nước quản lý để phục vụ công tác triển khai dự án.

Sự tồn tại song song giữa khu vực đã giải phóng mặt bằng và những gara vẫn kinh doanh công khai tạo nên một nghịch lý, đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả quản lý sau thu hồi đất.

Theo ghi nhận, các gara thường xuyên thực hiện các hoạt động hàn cắt, sửa chữa thân vỏ, thay dầu nhớt, bảo dưỡng động cơ và chăm sóc xe. Đây đều là những công việc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh cháy nổ nếu không bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Một số gara còn bảo dưỡng xe ra tận vỉa hè.

Đáng nói, phần lớn các cơ sở này sử dụng nhà xưởng kết cấu tạm bằng khung thép và mái tôn, trong khi bên trong tập kết nhiều phương tiện cùng các loại dầu mỡ, hóa chất phục vụ sửa chữa.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, nguy cơ cháy lan và gây thiệt hại lớn là điều không thể xem nhẹ, nhất là khi khu vực nằm gần các khu dân cư và nhiều công trình đô thị.

Trước thực trạng nhiều kho xưởng, công trình vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy vẫn tồn tại, vào tháng 5/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các công trình xây dựng sai phép, trái phép và các cơ sở bị đình chỉ hoạt động về phòng cháy chữa cháy.

Theo chỉ đạo của thành phố, Công an Hà Nội được giao phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê các cơ sở bị đình chỉ hoạt động, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành quyết định của cơ quan chức năng.

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương được yêu cầu kiểm tra, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; kiên quyết áp dụng các biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với các công trình vi phạm theo quy định.

Dù đã được quây rào, cắm biển "Tài sản công cấm vi phạm", nhiều gara ô tô tại các ô đất thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên (đường Đinh Núp, Hà Nội) vẫn hoạt động.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài, nhất là đối với các kho xưởng, cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy nổ cao.

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2025, tình trạng các gara ô tô và nhà xưởng tồn tại trên khu đất thuộc Khu đô thị Nam Trung Yên đã nhiều lần được phản ánh.

Sau đó, một số hạng mục đã được tháo dỡ, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn không ít gara tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh, sửa chữa và bảo dưỡng ô tô ngay trong khu vực đã được quây rào quản lý.

Việc vi phạm kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến công tác quản lý đất công, làm chậm tiến độ thực hiện dự án mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy và gây bức xúc trong dư luận.

Trước chỉ đạo quyết liệt của UBND TP Hà Nội về xử lý các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy, dư luận kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm kiểm tra toàn diện hiện trạng sử dụng đất tại Khu đô thị Nam Trung Yên, làm rõ cơ sở pháp lý của các gara đang hoạt động và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có), tránh tình trạng chỉ đạo quyết liệt trên giấy nhưng thực tế vi phạm vẫn kéo dài qua nhiều năm.

Video hiện trạng đất ở Khu đô thị Nam Trung Yên, Hà Nội: