Nhiều người dân Hà Nội đón tin vui đặc biệt, hưởng chế độ ưu đãi mà trước giờ chưa từng có

Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 15/12/2025 về tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách, người có công; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, trợ cấp hưu trí xã hội; hộ nghèo; hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi; công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi tặng quà các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đơn vị thực hiện chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo Kế hoạch, dự kiến tổng số quà tặng là 1.165.878 suất với tổng kinh phí là 574.423.500.000 đồng được đảm bảo từ nguồn ngân sách cấp Thành phố, cấp xã theo phân cấp và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Hà Nội dự kiến tặng 1.165.878 suất quà theo Kế hoạch số 341/KH-UBND. Ảnh minh họa: TL

Đối tượng và mức quà tặng được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với cá nhân:

- Mức quà (bằng tiền mặt) 2.000.000 đồng/người được trao tặng cho các đối tượng:

Bà mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh tổn thương cơ thể từ 21% trở lên; bệnh binh tổn thương cơ thể từ 41% trở lên; thương bệnh binh hiện đang được nuôi dưỡng tại 07 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng); người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Tiền khởi nghĩa); người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng (trường hợp người đứng tên trong gia đình được tặng kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước" đã mất thì đại diện vợ, chồng, con được nhận); đại diện thân nhân của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi); thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

- Mức quà (bằng tiền mặt) 1.000.000 đồng/người được trao tặng cho các đối tượng:

+ Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng; con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hiện đang được nuôi dưỡng tại 07 trung tâm thuộc các tỉnh liền kề; đại diện thờ cúng liệt sĩ (01 liệt sĩ/01 suất quà); quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg đang hưởng trợ cấp hằng tháng; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đang hưởng trợ cấp hằng tháng.

+ Nữ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (cô đơn, không hưởng trợ cấp hằng tháng) theo đề xuất của Hội cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội.

- Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (bằng tiền mặt): Từ 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng/người...

2. Mức quà tặng các đơn vị, cá nhân tiêu biểu; bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên phục vụ trực tiếp trong các ngày Tết và bổ sung thêm tiền ăn trong những ngày Tết cho các đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tập trung tại các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an Thành phố quản lý:

Tặng quà 73 đơn vị, mỗi suất quà trị giá từ 6.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng (Câu lạc bộ Thăng Long, Ban Đại diện các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày thành phố Hà Nội, Khu điều dưỡng cán bộ tại Đại Lải, Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, Trung tâm chăm sóc người khuyết tật Hà Nội; UBND xã Thanh Thủy – tỉnh Phú Thọ, Hội Nạn nhân chất độc da cam Thành phố, Hội Doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Thành phố...; Trường giáo dưỡng Bộ Công an - Ninh Bình, Bệnh viện 09 - Sở Y tế, Hội Người mù Thành phố...; 04 đơn vị nuôi dưỡng đối tượng chính sách xã hội tập trung.

Tặng 150 suất quà cá nhân tiêu biểu, mỗi suất 6.000.000 đồng (tiền mặt 5.000.000 đồng, túi quà 1.000.000 đồng): các đồng chí Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; nhân sỹ, trí thức, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, công dân ưu tú, gương người tốt việc tốt tiêu biểu. Các xã, phường: Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Thanh Xuân (mỗi xã, phường thăm 03 gia đình, cá nhân tiêu biểu).

Tặng quà (bằng tiền mặt) 500.000 đồng/người: Bồi dưỡng cho cán bộ công nhân viên phục vụ trực tiếp; bổ sung thêm tiền ăn cho các đối tượng đang được chữa trị, nuôi dưỡng tập trung trong các ngày Tết tại các Trung tâm chữa trị và nuôi dưỡng đối tượng xã hội tập trung trực thuộc Sở Nội vụ, Sở Y tế, Công an Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà đảm bảo đúng đối tượng, đầy đủ chế độ chính sách, kịp thời theo quy định tài chính hiện hành. Cùng với đó, huy động tối đa các nguồn lực xã hội với nhiều hình thức đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả thiết thực nhằm chăm lo tốt hơn đối với đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người dân đều có Tết.