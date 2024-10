Hà Nội: Sau khi lực lượng công an rời đi, ngõ 8 Tôn Thất Thuyết lại tắc nghẽn, xe ô tô đỗ tràn lan

Như chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã thông tin, dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy (gọi tắt là Dự án D20 Cầu Giấy) được khởi công với hy vọng mang lại sự cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực. Thế nhưng, sau hơn 3 năm chậm tiến độ, mới được "khởi động" lại gần đây, dự án này lại tiếp tục phát sinh những bất cập mới.

Sáng 14/10, giao thông qua Dự án D20 Cầu Giấy đoạn từ đầu phố Tôn Thất Thuyết nối với ngõ 15 Duy Tân ùn tắc nghiêm trọng.

Cụ thể, đoạn đường dài khoảng 180m của dự án nối từ ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết tới ngõ 19 phố Duy Tân dù chỉ có 2 làn xe thế nhưng luôn trong tình trạng hàng chục xe ô tô xếp dọc hai bên, cả trên vỉa lẫn dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Sau khi nhận được phản ánh của báo chí, ngày 14/10, lực lượng Công an phường Mỹ Đình 2 đã có mặt tại số 8 phố Tôn Thất Thuyết để điều tiết giao thông, giải tỏa ách tắc, đồng thời nhắc nhở các chủ phương tiện không dừng đỗ khi di chuyển qua khu vực.



Công an phường Mỹ Đình 2 có mặt để điều tiết giao thông, nhắc nhở các chủ phương tiện khi đi qua khu vực.

Trao đổi với PV, đại diện Công an phường Mỹ Đình 2 cho biết, do dự án D20 Cầu Giấy chưa hoàn thiện và chưa được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền quản lý vì vậy cơ quan công an không có căn cứ để xử phạt các trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng sẽ tích cực vận động, tuyên truyền và nhắc nhở người dân không đỗ xe bừa bãi gây cản trở giao thông tại khu vực.

"Nhiều chủ phương tiện ý thức kém, đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình dừng, đỗ. Dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa được bàn giao vì vậy chưa có biển cấm, cơ quan công an không thể xử phạt. Thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với các bên liên quan lên phương án cảnh báo, tuyên truyền, tránh để tình trạng ùn tắc tiếp diễn", đại diện Công an phường Mỹ Đình 2 thông tin.

Nhiều tài xế ý thức kém, dù đã được nhắc nhở nhưng vẫn cố tình dừng đỗ.

Theo ghi nhận của PV trong sáng cùng ngày (14/10), sau khi cơ quan Công an phường có mặt để điều tiết giao thông, nhắc nhở các chủ phương tiện, tình trạng ùn tắc, dừng đỗ xe trên tuyến đường này đã "tạm thời" được khắc phục. Bởi chỉ ít phút sau khi vắng bóng lực lượng chức năng, hàng chục phương tiện lại lần lượt đỗ kín 2 bên đường; cảnh ùn tắc lại "đâu vào đấy".

Có thể thấy, dù đã có sự vào cuộc từ phía cơ quan công an, thế nhưng việc đoạn đường dài khoảng 180m của dự án D20 Cầu Giấy ngang nhiên bị lấn chiếm, "biến" thành bãi đỗ xe vẫn là một vấn đề nhức nhối do chưa có biển báo cấm hay các biện pháp xử lý quyết liệt.

Chỉ ít phút sau khi lực lượng chức năng rời đi, tuyến đường lại tiếp tục bị lấn chiếm.

Điều này cũng cho thấy, chủ đầu tư, các đơn vị quản lý và cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, có biện pháp xử lý mạnh tay hơn nữa để đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị trong khu vực dự án này. Tránh để tình trạng kéo dài, làm gia tăng áp lực giao thông trong khu vực vốn đã đông đúc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống của người dân.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Dự án D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy có tổng vốn đầu tư hơn 36 tỷ đồng được khởi công vào tháng 11/2020 và dự kiến hoàn thành trong 1 năm, nhưng sau hơn 3 năm, dự án vẫn còn dang dở. Dự án có 2 tuyến đường, tuyến 1 có điểm đầu giao từ đường Tôn Thất Thuyết nối với ngõ 19 Duy Tân với tổng chiều dài là 164,6 mét, tuyến 2 có điểm đầu Tôn Thất Thuyết nối với ngõ 15 Duy Tân, với tổng chiều dài 168,13 m. 2 tuyến đường này dẫn vào các trụ sở một số cơ quan thuộc Bộ Y tế như: Cục Dân số; Cục Quản lý môi trường y tế; Cục Phòng chống HIV/AIDS, Báo Sức khỏe và Đời sống... và liên cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải gồm: Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA Đường sắt, Ban QLDA 6; Tổng Công ty Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Mới đây, ngày 28/7, dự án D20 Cầu Giấy đã được Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dũng Chí – Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ thương mại Thành An thi công trở lại, phấn đấu hoàn thành công trình vào 30/11/2024.

Hà Nội: Công an phường Mỹ Đình 2 nói không thể xử phạt, dự án D20 Cầu Giấy tiếp tục tắc nghẽn nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông GĐXH - Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cho biết, tuyến đường dài khoảng 160m của dự án D20 Cầu Giấy chưa hoàn thiện, không có biển cấm dừng, đỗ nên cơ quan chức năng không thể xử phạt, giải quyết. Như vậy, nếu chẳng may gặp tai nạn giao thông do tình trạng dừng đỗ xe lộn xộn trên tuyến đường này thì người dân không biết phải kêu ai!

Video Công an phường Mỹ Đình 2 điều tiết giao thông, nhắc nhở các chủ phương tiện dừng đỗ xe tại dự án D20 Cầu Giấy: