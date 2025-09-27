Hà Nội: Thanh niên 'ngổ ngáo' cố tình gây sự, đá vào xe máy của người phụ nữ đang dừng đèn đỏ
GĐXH - Đội Cảnh sát giao thông số 7 Công an TP Hà Nội đang xác minh, làm rõ vụ việc nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, khi đến nút giao thì cố tình húc vào xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước...
Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video được camera hành trình ghi lại cho thấy, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 26/9, tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân (phường Hà Đông, TP Hà Nội), khi các phương tiện đang dừng đèn đỏ.
Thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29T1 - 09670 không đội mũ bảo hiểm, khi tới nút giao thì bấm còi inh ỏi, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Đáng nói, người này còn cố tình cho xe “húc” vào phần đuôi xe máy của một người phụ nữ đang dừng phía trước.
Hà Nội: Thanh niên 'ngổ ngáo' cố tình gây sự, đá vào xe máy của người phụ nữ tại nút giao.
Sau đó, nam thanh niên này còn tiếp tục có hành động giơ chân đá vào xe máy của người phụ nữ. Khi người phụ nữ tắt máy xuống xe, nam thanh niên liền rời đi.
Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ trước hành vi thiếu văn hóa của người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.
Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 7 Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc liên quan một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi “húc” vào xe máy của người phụ nữ mặc quân phục đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân.
Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.
Người dưới 18 tuổi có được mở tài khoản ngân hàng?Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Công dân Việt Nam từ bao nhiêu tuổi trở lên sẽ được mở tài khoản ngân hàng là câu hỏi được khá nhiều phụ huynh quan tâm? Dưới đây là thông tin liên quan giúp người dân có thể giải mã câu hỏi này.
Con giáp Tý tháng 8 âm lịch 2025 có biến đổi bất ngờ gì trong sự nghiệp và tài lộcĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 8 âm lịch của con giáp tuổi Tý dưới đây. Cùng tìm hiểu biến đổi bất ngờ, cơ hội và thách thức nào đang chờ đón con giáp Tý.
Từ 1/1/2026, người lao động cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệpĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền trợ cấp được trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để chi trả cho người lao động bị mất việc làm đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó. Từ 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định thế nào?
Giờ sinh Âm lịch của người có phúc phận sâu dày, khó khăn luôn có quý nhân phù trợĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi, giờ sinh Âm lịch không chỉ phản ánh tính cách mà còn tiết lộ vận mệnh, phúc phần của mỗi người.
Con giáp đanh đá: Càng tranh luận càng lấn át đối phươngĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi nữ nổi tiếng bởi tính cách mạnh mẽ, đanh hanh và không dễ bị bắt nạt.
Vào cua tốc độ cao, xe đầu kéo hất văng xe máy khiến 1 người tử vong ở Thái NguyênĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dù đi qua khúc cua thế nhưng xe đầu kéo vẫn không giảm tốc độ khiến phần đuôi phía sau trượt dài trên đường hất văng người đi xe máy. Vụ tai nạn xảy ra tại xã Phú Xuyên (tỉnh Thái Nguyên) khiến 1 người tử vong.
Sau phản ánh, bãi rác tự phát ở Từ Liêm đã đổi khác nhưng dấu vết thực phẩm vẫn cònĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bãi rác tự phát trên đường Vũ Quỳnh, phường Từ Liêm, Hà Nội đã được dọn sạch, quây rào tôn và lắp camera, nhưng vẫn còn nhiều ống thực phẩm bảo vệ sức khỏe vương vãi.
Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sátĐời sống - 1 ngày trước
Hệ thống camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) cho thấy hiệu quả bước đầu khi các phương tiện chấp hành nghiêm tín hiệu đèn đỏ, không còn cảnh vượt ẩu như trước.
Phóng như 'bay' khi trời mưa, ô tô con mất lái tông tử vong người đi xe máyĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dù trời mưa, đường trơn, thế nhưng xe ô tô con vẫn di chuyển với tốc độ cao sau đó bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi va chạm với xe máy đang đi tới. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ giỏi giang, tháo vátĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là 4 tháng Âm lịch được cho là mang lại nhiều may mắn, giúp phụ nữ thông minh, giỏi giang, có cuộc sống sung túc, viên mãn.
Điểm mặt 3 con giáp tốt bụng, càng tiếp xúc càng thấy ấm lòngĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, có ba con giáp sinh ra đã mang trong mình trái tim nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác và sẵn sàng thiệt thòi để mang lại niềm vui cho mọi người.