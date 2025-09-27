Hà Nội: Thanh niên 'ngổ ngáo' cố tình gây sự, đá vào xe máy của người phụ nữ đang dừng đèn đỏ

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video được camera hành trình ghi lại cho thấy, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 26/9, tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân (phường Hà Đông, TP Hà Nội), khi các phương tiện đang dừng đèn đỏ.

Thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29T1 - 09670 không đội mũ bảo hiểm, khi tới nút giao thì bấm còi inh ỏi, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Đáng nói, người này còn cố tình cho xe “húc” vào phần đuôi xe máy của một người phụ nữ đang dừng phía trước.

Hà Nội: Thanh niên 'ngổ ngáo' cố tình gây sự, đá vào xe máy của người phụ nữ tại nút giao.

Sau đó, nam thanh niên này còn tiếp tục có hành động giơ chân đá vào xe máy của người phụ nữ. Khi người phụ nữ tắt máy xuống xe, nam thanh niên liền rời đi.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ trước hành vi thiếu văn hóa của người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 7 Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin vụ việc liên quan một người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có hành vi “húc” vào xe máy của người phụ nữ mặc quân phục đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Thì Nhậm - Nguyễn Viết Xuân.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.