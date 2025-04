Hà Nội: Triển khai kế hoạch đặc xá năm 2025

Phạm nhân được hướng dẫn các quy trình đặc xá tại Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 27/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1/5, đơn vị sẽ tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá, tiến hành tha người được đặc xá đúng quy định, trang trọng và đầy ý nghĩa nhân văn.

Xác định công tác đặc xá là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ngay từ đầu, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động, nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch nước, Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương và Bộ Công an. Với phương châm “Đúng pháp luật, dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng điều kiện, không để xảy ra sai sót và tiêu cực”, Công an thành phố Hà Nội đã sớm ban hành kế hoạch, tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời chỉ đạo các Trại tạm giam thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy trình xét duyệt đặc xá.

Năm 2025, để tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá trở về, Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng Công an cấp cơ sở phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

Tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội, trên 80 phạm nhân được đề nghị đặc xá đã được phổ biến công khai về điều kiện, tiêu chuẩn; cán bộ quản giáo hỗ trợ những người đủ điều kiện làm đơn, viết cam kết và hướng dẫn họ hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Phạm nhân N. H. S (sinh năm 1993, trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Lúc đầu vào trại, tôi đau buồn lắm, nhất là nghĩ đến vợ và hai con thơ ở nhà. Khi được cán bộ quản giáo động viên, chia sẻ, tôi đã thay đổi suy nghĩ, cố gắng cải tạo tốt. Những ngày này, tôi đếm từng phút giây chờ mong được trở về với vợ con. Được hưởng chính sách đặc xá là một ân huệ lớn, tôi tự hứa sẽ sống tốt, trở thành người cha, người chồng có trách nhiệm và là công dân có ích cho xã hội”.

Trung tá Trần Ngọc Hạnh, Trưởng phân trại quản lý phạm nhân, Trại tạm giam số 1 cho biết, ngay khi có Quyết định đặc xá năm 2025, đơn vị đã niêm yết công khai các tiêu chuẩn, điều kiện xét đặc xá tại các buồng giam, nhà học tập, khu vực thăm gặp để phạm nhân nắm rõ, tự đối chiếu. Đơn vị tổ chức phát thanh, tuyên truyền hằng ngày để người chấp hành án hiểu rõ chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó tự giác cải tạo.

Đáng chú ý, để chuẩn bị cho ngày các phạm nhân được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, dạy nghề, trang bị kỹ năng sống, giúp họ vững vàng hơn, xóa bỏ mặc cảm, sẵn sàng làm lại cuộc đời. Với những phạm nhân chưa được đặc xá đợt này, công tác tuyên truyền, giáo dục vẫn tiếp tục được đẩy mạnh nhằm khơi dậy niềm tin, tạo động lực phấn đấu để sớm được trở về hòa nhập với cộng đồng.