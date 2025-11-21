Hà Nội: Truy tìm, xử phạt lái xe tải vượt ẩu, chèn ép xe khách tại nút giao

Ngày 21/11, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một xe ô tô tải ngang nhiên vượt ẩu, chèn ép một xe khách tại nút giao dù phía trước là dòng phương tiện đang dừng đèn đỏ, khiến nhiều người xem không khỏi bức xúc, bất bình.

Nhận được tin báo phản ánh vi phạm, Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương tiến hành xác minh, xử lý.

Lái xe tải vượt ẩu, chèn ép xe khách tại nút giao Trường Sa với Quốc lộ 3.

Theo đó, vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 phút sáng cùng ngày (21/11) tại nút giao Trường Sa với Quốc lộ 3 (xã Xuân Canh, TP Hà Nội). Thời điểm trên, xe ô tô tải biển số 20C-158.xx do anh Trần Phương N. (sinh năm 1994, trú tại Thái Nguyên) điều khiển, đã có hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Vụ việc đã được camera hành trình của một xe đi đường ghi nhận lại.

Tổ công tác của Đội CSGT số 15 đã nhanh chóng xác minh được tài xế N. và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Với các hành vi vi phạm, tài xế N. đã bị xử phạt tiền ở mức từ 4.000.000 đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe theo quy định của Nghị định 168/NĐ-CP.