Hà Nội: Kịp thời giải cứu 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng trên phố Hàng Vôi
GĐXH - Một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát vào đêm muộn ngày 5/5 tại cửa hàng kinh doanh cháo trên phố Hàng Vôi (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đám cháy tỏa nhiều khói đặc và khí độc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của 4 người dân đang mắc kẹt trong ngôi nhà tiếp giáp phía sau.
Ngày 6/5, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 23h19 ngày 5/5/2026, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại cửa hàng kinh doanh cháo ở số 5 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).
Theo thông tin ban đầu, điểm phát hỏa nằm tại khu vực tầng 1 của cửa hàng. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, đám cháy nhanh chóng tỏa ra khói dày đặc và khí độc, có nguy cơ cao cháy lan sang các công trình lân cận và các tầng phía trên.
Đáng chú ý, tiếp giáp ngay phía sau cửa hàng cháo là một nhà dân. Thời điểm hỏa hoạn xảy ra, bên trong ngôi nhà này có 4 người đang sinh hoạt và bị mắc kẹt, không thể tự thoát ra ngoài do khói bao vây.
Ngay sau khi nhận được tin báo, nhận định tính chất phức tạp của vụ việc tại khu vực đông dân cư, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã huy động tổng lực từ các Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7, 8 và 9 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.
Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ cùng dàn phương tiện hiện đại gồm 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe máy chữa cháy, 2 xe chỉ huy và xe tải chở phương tiện đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường.
Cảnh sát đã chia thành nhiều mũi tấn công, một mặt phun nước ngăn chặn cháy lan, mặt khác tổ chức trinh sát, nhanh chóng tiếp cận ngôi nhà phía sau để tìm kiếm người bị nạn. Trong điều kiện khói khí độc bủa vây, các chiến sĩ đã kịp thời cứu và đưa thành công cả 4 nạn nhân ra vị trí an toàn.
Đến khoảng 23h45 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng cũng đã ngăn chặn thành công, không để ngọn lửa lan rộng sang các nhà bên cạnh.
Hiện tại, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.
