Vụ cháy quán Volume ở phường Từ Liêm, Hà Nội: Lực lượng cứu hộ phát hiện 1 thi thể
GĐXH - Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy chuyên dụng đã được huy động để dập lửa tại một cơ sở kinh doanh ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Sau nhiều giờ tìm kiếm trong môi trường ngập khói khí độc, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể.
Chiều ngày 11/5, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ cháy hộ kinh doanh trên đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm.
Khoảng 10h20 ngày 11/5/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà hàng Hộ kinh doanh Volume, địa chỉ số 10, ngõ 63 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP đã khẩn trương điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe hút khói, 1 xe cần vươn, 4 xe chỉ huy và 2 xe tải chở phương tiện cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ của các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 10, 11, 16, 17 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng đến hiện trường; phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường Từ Liêm, Bộ Tư lệnh Thủ đô, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy được xây dựng với diện tích khoảng 182m², cao 2 tầng nổi, kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát. Đám cháy phát triển lớn, tỏa nhiều khói, khí độc, có nguy cơ cháy lan sang khu vực lân cận. Thông tin xác minh ban đầu cho thấy bên trong nhà có người mắc kẹt.
Chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương chỉ đạo sử dụng các thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng tiếp cận các khu vực cháy để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp công trình nhằm ngăn chặn cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Do đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc, nhiệt độ cao nên công tác tiếp cận hiện trường, tổ chức trinh sát và triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và ngăn cháy lan. Các lực lượng tiếp tục tổ chức phá dỡ, tiếp cận hiện trường để chữa cháy, thoát khói và tìm kiếm người bị nạn.
Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục dập tàn, làm mát cấu kiện và tìm kiếm người bị nạn. Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể trong đám cháy và bàn giao cho lực lượng y tế.
Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.
