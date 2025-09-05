Hà Nội: Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khi đang di chuyển, hàng trăm lít dầu tràn xuống đường
GĐXH - Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang xác minh, truy tìm tài xế điều khiển ô tô tải làm đổ dầu ra phố Bạch Thành Phong (phường Đại Mỗ) rồi bỏ đi.
Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5/9, tại phố Bạch Thành Phong (phường Đại Mỗ, Hà Nội).
Vào thời điểm trên, ô tô tải mang BKS 29E-052.XX (chưa rõ tài xế điều khiển), trong lúc di chuyển từ ngã tư Bạch Thành Phong - Đại Mỗ đi Lê Quang Đạo, thì bất ngờ bị bục téc chở dầu ở thùng xe phía sau.
Xe tải chở dầu diesel vỡ téc khiến hàng trăm lít dầu tràn xuống đường.
Sự việc khiến dầu tràn xuống lòng đường kéo dài khoảng 20m, nhiều người đi đường do không để ý nên đi vào vệt dầu loang và bị ngã.
Phát hiện sự việc, tài xế xe tải đã lập tức dừng xe lại ven đường. Đồng thời, một số người dân cùng tài xế đã bẻ cành cây bên đường để cảnh báo. Ít phút sau, tài xế cùng chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường.
Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đại Mỗ đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị xử lý vết dầu loang.
Liên quan đến sự việc trên, Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đang xác minh tài xế cùng chiếc xe kể trên.
