Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh, ô đất ký hiệu C2 tại KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa) sau nhiều năm bỏ hoang đã ngang nhiên bị chiếm dụng, mọc lên hàng loạt công trình trái phép như sân thể thao, chợ tạm... để kinh doanh, sử dụng sai mục đích.

Điều khiến dư luận bức xúc là dù chính quyền đã có động thái kiểm tra, yêu cầu xử lý triệt để vi phạm, thế nhưng các công trình này vẫn "sáng đèn", hoạt động nhộn nhịp như chưa hề có "lệnh cấm" từ cơ quan chức năng.

Tổ hợp sân thể thao rộng khoảng 1.400m2 được xây dựng trái phép trên ô đất C2.

Lộ diện hợp đồng cấp điện cho... vỉa hè

Liên quan đến tình trạng mua bán, sử dụng điện tại ô đất trên, Công ty Điện lực Ba Đình mới đây đã có văn bản phản hồi chính thức. Theo đó, sau khi nhận được thông tin phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội, Công ty Điện lực Ba Đình đã cử tổ công tác xuống hiện trường rà soát tình trạng cung cấp điện ở ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính.

Tại văn bản số 7394/PCBADINH-KD do ông Nguyễn Kim Ngọc - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Ba Đình ký ngày 02/12/2025, cơ quan này xác nhận tại khu đất C2 hiện đang tồn tại hai hợp đồng mua bán điện phục vụ cho các hoạt động tại đây.

Dù UBND phường Yên Hòa đã yêu cầu tháo dỡ, khắc phục nhưng những vi phạm tại đây vẫn đang tồn tại.

Trong đó, hợp đồng thứ nhất đứng tên cá nhân ông Phạm Công Hạo với địa chỉ sử dụng tại lô đất C2; hợp đồng thứ hai đứng tên Hợp tác xã Thành Công.

Đáng chú ý, theo nội dung văn bản, địa chỉ sử dụng điện của khách hàng Hợp tác xã Thành Công được ghi nhận là tại "vỉa hè lô đất C2 khu đô thị Nhân Chính, Phường Yên Hòa" với mục đích "Kinh doanh dịch vụ chợ".

Có thể thấy, việc tồn tại một hợp đồng cung cấp điện kinh doanh cho địa điểm là "vỉa hè" – vốn là không gian hạ tầng công cộng – đã đặt ra dấu hỏi lớn về tính chặt chẽ trong quy trình thẩm định hồ sơ ban đầu.

Theo quy định của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn, hồ sơ đề nghị cấp điện phải bao gồm giấy tờ chứng minh địa điểm mua điện hợp pháp. Vỉa hè là hạ tầng giao thông/công cộng, không phải là địa điểm được phép đăng ký kinh doanh cố định (trừ các trường hợp đặc biệt được quy hoạch).

Điều này khiến dư luận không khỏi thắc mắc, dựa trên cơ sở pháp lý nào, cán bộ khảo sát và lãnh đạo cơ quan điện lực lại đặt bút ký hợp đồng bán điện "Kinh doanh dịch vụ chợ" cho một vị trí là vỉa hè? Phải chăng đã có sự buông lỏng, dễ dãi trong khâu thẩm định hồ sơ ban đầu, vô tình "tiếp tay" cho việc chiếm dụng không gian công cộng để trục lợi?

Các công trình trái phép tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cháy, nổ, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Sẽ chấm dứt hợp đồng mua bán điện

Về hướng xử lý đối với các khách hàng trên, Công ty Điện lực Ba Đình cho biết đang thực hiện rà soát để ký lại Hợp đồng mua bán điện (HĐMBĐ) hoặc chấm dứt hợp đồng dựa trên các quy định của Luật Thủ đô và Luật Điện lực mới.

Đối với khách hàng Phạm Công Hạo, Công ty Điện lực Ba Đình đã nhiều lần gửi thông báo (vào ngày 01/10/2025 và ngày 19/11/2025) về việc kiểm tra, đề nghị khách hàng cung cấp giấy tờ liên quan để ký lại hợp đồng. Tuy nhiên, do không nhận được sự phối hợp, đến ngày 28/11/2025, Công ty đã gửi thông báo số 7187/PCBADINH-DOI9 về việc chấm dứt hợp đồng mua bán điện.

Ngày 01/12/2025, Công ty Điện lực Ba Đình đã có công văn số 7283/PCBADINH-KD gửi báo cáo UBND phường Yên Hòa về tình hình cung cấp điện cho khách hàng Phạm Công Hạo. Động thái này nhằm tạo cơ sở chấm dứt HĐMBĐ theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 33 Luật Thủ đô ngày 28/6/2024 và Luật Điện lực ngày 30/11/2024.

Toàn cảnh khu đất nhìn từ trên cao.

Đối với khách hàng Hợp tác xã Thành Công, phía Điện lực cũng đang làm việc để yêu cầu cung cấp hồ sơ triển khai ký lại HĐMBĐ.

Trong văn bản phản hồi, Công ty Điện lực Ba Đình nêu rõ quan điểm xử lý: "Trường hợp khách hàng không cung cấp được hồ sơ, hoặc có Quyết định về việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện/nước đối với công trình/cơ sở sản xuất/kinh doanh/dịch vụ vi phạm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Công ty Điện lực sẽ thực hiện chấm dứt Hợp đồng mua bán điện theo đúng quy định của pháp luật".

Dư luận hoan nghênh động thái rà soát của Điện lực Ba Đình đối với các công trình vi phạm, song nhìn nhận ở góc độ quản lý, nhiều ý kiến kỳ vọng ngành điện cần chủ động hơn nữa trong công tác hậu kiểm. Hợp đồng mua bán điện luôn có các điều khoản ràng buộc về việc sử dụng điện đúng mục đích và an toàn.

Việc các công trình sai phạm tại ô đất C2 tồn tại trong thời gian dài, được ký hợp đồng mua bán điện dù nằm trong diện vi phạm và chỉ được rốt ráo xử lý chấm dứt hợp đồng khi có sự vào cuộc của báo chí cho thấy công tác giám sát định kỳ dường như chưa đạt hiệu quả.

Thiết nghĩ Công ty Điện lực Ba Đình cũng cần chủ động rà soát lại quy trình nội bộ, đặc biệt là việc thẩm định các hợp đồng cấp điện tại các vị trí nhạy cảm như đất dự án chậm triển khai hay khu vực vỉa hè, để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 (được Quốc hội thông qua ngày 28/6/2024) đã quy định cụ thể các biện pháp mạnh tay nhằm xử lý dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, PCCC vốn nhức nhối tại Hà Nội. Cụ thể tại Điều 33: Thẩm quyền yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ (Khoản 2) Trong trường hợp cần thiết, cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính (như Chủ tịch UBND cấp Phường/Quận, Thanh tra xây dựng...) có quyền yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện, nước ngừng cung cấp dịch vụ đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm trong các lĩnh vực: Đất đai (sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm...); Xây dựng (xây không phép, sai phép, sai quy hoạch...); Phòng cháy và chữa cháy. Trách nhiệm bắt buộc của đơn vị cung cấp điện (Khoản 3) Luật quy định rõ trách nhiệm của đơn vị điện lực không được chần chừ hay từ chối. Cụ thể: "Doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ điện, nước có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính". Bảo đảm an ninh khi thực thi (Khoản 4) Để tránh tình trạng đối tượng vi phạm chống đối, cản trở đơn vị điện lực cắt điện, Luật quy định: "Lực lượng Công an nhân dân, cơ quan, đơn vị khác có liên quan có trách nhiệm phối hợp, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong quá trình thi hành biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước".

Video tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép "mọc" trên đất KĐT Trung Hòa - Nhân Chính:

tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép "mọc" trên đất KĐT Trung Hòa - Nhân Chính.

Hà Nội: Phường Yên Hòa ra 'tối hậu thư', yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm tại ô đất C2 GĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), UBND phường Yên Hòa đã có văn bản, yêu cầu đơn vị quản lý ô đất khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm trước ngày 25/11.