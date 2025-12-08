Mới nhất
Hải Phòng: Ngăn chặn kịp thời người mẹ trẻ buộc tay con định nhảy cầu tự tử

Thứ hai, 10:22 08/12/2025 | Đời sống
Lương Thị Minh Lý
Lương Thị Minh Lý
GĐXH - Trong lúc tuần tra, Tổ công tác Công an phường Bạch Đằng (Hải Phòng) phát hiện người phụ nữ buộc tay con nhỏ định nhảy cầu, tự tử và kịp thời ngăn chặn thành công.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an thành phố  Hải Phòng, khoảng 00h15' ngày 8/12/2025, tại khu vực đỉnh cầu Xi Măng (phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng), Tổ Tuần tra của Công an phường Bạch Đằng trong khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện một người phụ nữ buộc tay con, đứng trên lan can cầu định tự tử, bên cạnh là xe máy đổ.

Hải Phòng ngăn chặn kịp thời người mẹ buộc tay con định nhảy cầu tự tử - Ảnh 1.

Hình ảnh tay hai mẹ con buộc vào nhau định nhảy cầu tự vẫn khiến nhiều người đau lòng.

Hải Phòng ngăn chặn kịp thời người mẹ buộc tay con định nhảy cầu tự tử - Ảnh 2.

Công an phường Bạch Đằng đã kịp thời ngăn chặn vụ ôm con định tự vẫn của người mẹ trẻ.

Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, giữ người phụ nữ và cháu bé lại. Sau khi động viên, người phụ nữ cho biết mình tên là T.T.L, sinh năm 1999, trú tại TDP Thuỷ Minh, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng định ôm con là bé N.P.B.A, sinh năm 2021 cùng tự vẫn.

Chị T.T.L chia sẻ, cách đây 3 tháng, chồng mất nên sự cố đã tác động lớn đến tâm lý cá nhân chị và nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực. Vì thế, rạng sáng nay chị đã ôm con đi đến đỉnh cầu Xi Măng định nhảy xuống sông tự tử             .

Tổ công tác đã động viên thuyết phục, giúp chị T.T.L ổn định lại tâm lý, nhận thức hành vi của bản thân và cam đoan không tái thực hiện. Ngay trong đêm, công an phường đã liên hệ gia đình, thân nhân đến đón 2 mẹ con về.

Bí ẩn bản di chúc của hai vợ chồng buộc tay nhau cùng tự tửBí ẩn bản di chúc của hai vợ chồng buộc tay nhau cùng tự tử

Sau đó mấy hôm, thi thể hai anh chị nổi lên ở khu vực thuộc địa bàn phường Bắc Sơn, quận Kiến An (cách quê nhà gần hai chục km). Đau đớn hơn, do không xác định được thân nhân, nên chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho các nạn nhân trước khi người nhà nhận diện.


