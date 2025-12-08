Hải Phòng: Ngăn chặn kịp thời người mẹ trẻ buộc tay con định nhảy cầu tự tử

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an thành phố Hải Phòng, khoảng 00h15' ngày 8/12/2025, tại khu vực đỉnh cầu Xi Măng (phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng), Tổ Tuần tra của Công an phường Bạch Đằng trong khi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự đã phát hiện một người phụ nữ buộc tay con, đứng trên lan can cầu định tự tử, bên cạnh là xe máy đổ.

Hình ảnh tay hai mẹ con buộc vào nhau định nhảy cầu tự vẫn khiến nhiều người đau lòng.

Công an phường Bạch Đằng đã kịp thời ngăn chặn vụ ôm con định tự vẫn của người mẹ trẻ.

Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, giữ người phụ nữ và cháu bé lại. Sau khi động viên, người phụ nữ cho biết mình tên là T.T.L, sinh năm 1999, trú tại TDP Thuỷ Minh, phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng định ôm con là bé N.P.B.A, sinh năm 2021 cùng tự vẫn.

Chị T.T.L chia sẻ, cách đây 3 tháng, chồng mất nên sự cố đã tác động lớn đến tâm lý cá nhân chị và nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực. Vì thế, rạng sáng nay chị đã ôm con đi đến đỉnh cầu Xi Măng định nhảy xuống sông tự tử .

Tổ công tác đã động viên thuyết phục, giúp chị T.T.L ổn định lại tâm lý, nhận thức hành vi của bản thân và cam đoan không tái thực hiện. Ngay trong đêm, công an phường đã liên hệ gia đình, thân nhân đến đón 2 mẹ con về.

