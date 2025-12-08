3 con giáp không cần cố vẫn có sự nghiệp thăng tiến khiến nhiều người ganh tỵ

Dự báo vận khí tốt cho con giáp tuổi Hợi tháng 10 âm lịch 2025, càng cuối tháng càng may GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 với con giáp Hợi. Bạn có thể chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong những ngày cuối tháng khi biết điều này.

1. Con giáp Thìn

Theo tử vi tuần mới từ 8 - 14/12/2025 của 12 con giáp dự báo, sự nghiệp của Thìn rất tốt. Nhờ Tử Vi cát tinh hỗ trợ, con giáp Thìn sẽ cảm thấy như mình được thần linh phù hộ trong mọi việc. Bạn có nhiều cơ hội để phát triển, nhất là với những người làm việc trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị, quan hệ công chúng…

Con giáp Thìn

Con đường tài lộc của con giáp Thìn đang trên đà tăng trưởng, với hiệu suất làm việc càng về cuối năm càng tốt, tiền thưởng hoặc chia sẻ lợi nhuận cực kỳ hậu hĩnh, đặc biệt là trong 3 ngày cuối tuần. Chia sẻ niềm vui với gia đình có thể kéo dài vận may của Thìn.

Trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Thìn lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, hào phóng. Bạn được lòng khá nhiều những người xung quanh. Bên cạnh đó, Thìn cũng sẽ được giải trừ mọi vận hạn trong gia đình nhờ cách ăn ở phước đức, hiền lành, thường xuyên cứu giúp người khác của bản thân.

2. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 8/12 đến 14/12/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Tý nhờ Lục Hợp chiếu cố mà công việc trong tuần mới dù không được ai hỗ trợ nhưng vẫn hoàn thành cực tốt. Con giáp này cứ yên tâm phát triển công việc, hoàn thành nhiệm vụ là nhất định may mắn đến.

Con giáp Tý

Đường tiền bạc của con giáp Tý có thể gặp trục trặc, nhưng được hóa giải nhờ có cát tinh. Nhờ đó, mọi sự đều hanh thông, làm ăn kinh doanh đắt khách. Tý hãy cố gắng phát huy hết tốc lực, thần may mắn sẽ không phụ lòng bạn trong chuyện kiếm tiền bằng sức lao động chân chính.

Bên cạnh đó, thật ngưỡng mộ tinh thần tương thân tương ái của Tý trong tuần mới. Bách Việt tác động, con giáp Tý hào hoa, thoáng tính, sẵn lòng giúp đỡ những người yếu thế hơn mình. Người độc thân cứ bình tĩnh, sự cô đơn của bạn ở thời điểm hiện tại là để đánh đổi cho hạnh phúc về sau.

3. Con giáp Dần

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tuần mới này của con giáp Dần có sự hỗ trợ của Thiên Đức nên thuận lợi, ăn nên làm ra hơn người.

Là người làm ăn uy tín số 1 và nhanh nhạy, nắm bắt được xu hướng giúp con giáp Dần nắm bắt được nhiều cơ hội. Con giáp này thảnh thơi trong cả tuần này bởi việc của ngày nào là xong trong ngày đó, không trì hoãn.

Con giáp Dần

Về tài lộc dự báo con giáp Dần làm được nhiều, nhưng có thể vấp phải hạn mất mát tiền của. Nhưng nhờ phước phần, con giáp Dần đã được giảm bớt, chỉ mất mát nhỏ gọi là của đi thay người. Thay vào đó, con giáp này lưu ý sử dụng tiền của mình một cách khôn ngoan và lập kế hoạch dài hạn vì thời điểm này rất dễ kiếm ra tiền.

Con giáp Dần ăn ở hiền lành, hay giúp người nên cũng được người ta giúp lại. Chỉ có điều bạn có tính bao đồng, hay lo lắng thái quá nên dễ bị người ta lợi dụng một cách vô tư. Tuổi Dần nên gặp gỡ những người mới và cố gắng tạo những kết nối sâu sắc, đừng để người khác thấy mình đơn độc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

3 con giáp hưởng phúc quý nhân, thuận lợi mọi việc vào cuối tháng 10 âm lịch GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 của 12 con giáp cho thấy, các con giáp Thân – Dậu – Tuất sẽ có những biến đổi lớn về mọi mặt theo hướng tích cực dưới đây.



