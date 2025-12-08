3 con giáp không cần cố vẫn có sự nghiệp thăng tiến khiến nhiều người ganh tỵ
GĐXH - Trong tuần từ 8 - 14/12/2025 của 12 con giáp, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 3 con giáp sẽ có sự nghiệp thăng tiến đáng ngưỡng mộ. Hãy cùng khám phá những cơ hội và vận may đang chờ đón bạn.
1. Con giáp Thìn
Theo tử vi tuần mới từ 8 - 14/12/2025 của 12 con giáp dự báo, sự nghiệp của Thìn rất tốt. Nhờ Tử Vi cát tinh hỗ trợ, con giáp Thìn sẽ cảm thấy như mình được thần linh phù hộ trong mọi việc. Bạn có nhiều cơ hội để phát triển, nhất là với những người làm việc trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị, quan hệ công chúng…
Con đường tài lộc của con giáp Thìn đang trên đà tăng trưởng, với hiệu suất làm việc càng về cuối năm càng tốt, tiền thưởng hoặc chia sẻ lợi nhuận cực kỳ hậu hĩnh, đặc biệt là trong 3 ngày cuối tuần. Chia sẻ niềm vui với gia đình có thể kéo dài vận may của Thìn.
Trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Thìn lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, hào phóng. Bạn được lòng khá nhiều những người xung quanh. Bên cạnh đó, Thìn cũng sẽ được giải trừ mọi vận hạn trong gia đình nhờ cách ăn ở phước đức, hiền lành, thường xuyên cứu giúp người khác của bản thân.
2. Con giáp Tý
Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 8/12 đến 14/12/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, con giáp Tý nhờ Lục Hợp chiếu cố mà công việc trong tuần mới dù không được ai hỗ trợ nhưng vẫn hoàn thành cực tốt. Con giáp này cứ yên tâm phát triển công việc, hoàn thành nhiệm vụ là nhất định may mắn đến.
Đường tiền bạc của con giáp Tý có thể gặp trục trặc, nhưng được hóa giải nhờ có cát tinh. Nhờ đó, mọi sự đều hanh thông, làm ăn kinh doanh đắt khách. Tý hãy cố gắng phát huy hết tốc lực, thần may mắn sẽ không phụ lòng bạn trong chuyện kiếm tiền bằng sức lao động chân chính.
Bên cạnh đó, thật ngưỡng mộ tinh thần tương thân tương ái của Tý trong tuần mới. Bách Việt tác động, con giáp Tý hào hoa, thoáng tính, sẵn lòng giúp đỡ những người yếu thế hơn mình. Người độc thân cứ bình tĩnh, sự cô đơn của bạn ở thời điểm hiện tại là để đánh đổi cho hạnh phúc về sau.
3. Con giáp Dần
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tuần mới này của con giáp Dần có sự hỗ trợ của Thiên Đức nên thuận lợi, ăn nên làm ra hơn người.
Là người làm ăn uy tín số 1 và nhanh nhạy, nắm bắt được xu hướng giúp con giáp Dần nắm bắt được nhiều cơ hội. Con giáp này thảnh thơi trong cả tuần này bởi việc của ngày nào là xong trong ngày đó, không trì hoãn.
Về tài lộc dự báo con giáp Dần làm được nhiều, nhưng có thể vấp phải hạn mất mát tiền của. Nhưng nhờ phước phần, con giáp Dần đã được giảm bớt, chỉ mất mát nhỏ gọi là của đi thay người. Thay vào đó, con giáp này lưu ý sử dụng tiền của mình một cách khôn ngoan và lập kế hoạch dài hạn vì thời điểm này rất dễ kiếm ra tiền.
Con giáp Dần ăn ở hiền lành, hay giúp người nên cũng được người ta giúp lại. Chỉ có điều bạn có tính bao đồng, hay lo lắng thái quá nên dễ bị người ta lợi dụng một cách vô tư. Tuổi Dần nên gặp gỡ những người mới và cố gắng tạo những kết nối sâu sắc, đừng để người khác thấy mình đơn độc.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Hải Phòng: Ngăn chặn kịp thời người mẹ trẻ buộc tay con định nhảy cầu tự tửĐời sống - 42 phút trước
GĐXH - Trong lúc tuần tra, Tổ công tác Công an phường Bạch Đằng (Hải Phòng) phát hiện người phụ nữ buộc tay con nhỏ định nhảy cầu, tự tử và kịp thời ngăn chặn thành công.
4 khung giờ sinh Âm lịch hoàng kim: Vận đỏ phủ kín, làm gì cũng thuậnĐời sống - 50 phút trước
GĐXH - Ít ai biết rằng giờ sinh Âm lịch cũng góp phần quan trọng không kém, thậm chí có thể tạo nên sự khác biệt rõ rệt về vận thế, tài lộc và cơ hội trong đời.
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trúĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký tạm trú, người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.
Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưaĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.
Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áoĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.
Cuối năm 2025: 8 ngày sinh Âm lịch được 'ban lộc', thưởng Tết cao ngấtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Khi năm 2025 khép lại, một số ngày sinh Âm lịch được dự báo sẽ gặp vận may bùng nổ: sự nghiệp hanh thông, tiền thưởng cuối năm rủng rỉnh.
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trúĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Đăng ký tạm trú không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là cách để người dân bảo vệ quyền lợi của bản thân khi sinh sống và làm việc tại một nơi mới. Để đăng ký tạm trú nơi ở mới người dân cần đáp ứng điều kiện gì?
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người giao tiếp tinh tế nên vượng quý nhânĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, có những tháng sinh Âm lịch đem lại cho con người khí chất thiện lương, thông minh và một sức hút rất riêng.
Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờĐời sống
GĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.