4 khung giờ sinh Âm lịch hoàng kim: Vận đỏ phủ kín, làm gì cũng thuận
GĐXH - Ít ai biết rằng giờ sinh Âm lịch cũng góp phần quan trọng không kém, thậm chí có thể tạo nên sự khác biệt rõ rệt về vận thế, tài lộc và cơ hội trong đời.
Bước sang năm Bính Ngọ 2026, vận khí mở ra với vô vàn cơ hội lẫn thách thức. Thế nhưng, những ai sinh vào những khung giờ Âm lịch đặc biệt dưới đây được xem là có "vận may đi cùng năm tháng", tương lai rộng mở và công việc được phù trợ mạnh mẽ. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, thành công sẽ đến sớm hơn mong đợi.
Người sinh giờ Dần Âm lịch (3h00 – 5h00 sáng): Vận đỏ rực sáng
Những người chào đời vào giờ Dần thường mang trong mình tinh thần dũng cảm, mạnh mẽ và không bao giờ lùi bước.
Họ luôn dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng đối diện thử thách. Nhờ vậy, khi bước sang năm 2026, họ như được tiếp thêm sức mạnh để bứt phá.
Công việc diễn ra thuận lợi đến mức đôi khi họ chỉ cần nửa sức lực vẫn đạt hiệu quả gấp đôi.
Đây cũng là giai đoạn họ nhận thêm nhiều nguồn lực mới, gặp quý nhân và được trao cơ hội để thăng tiến.
Đàn ông sinh giờ Dần thường mạnh mẽ và quyết đoán, dễ dàng thể hiện bản lĩnh trong công việc và gây dựng sự nghiệp vững vàng. Ngược lại, phụ nữ sinh giờ Dần lại sở hữu cá tính độc lập, tự tin và có chính kiến mạnh.
Họ thường đặt kỳ vọng cao trong chuyện tình cảm, khiến đàn ông tầm thường khó thể bước vào thế giới của họ. Điều đó đôi khi khiến đường tình duyên của họ có phần cứng nhắc hơn.
Năm 2026 sẽ là thời điểm người sinh giờ Dần thăng hoa mạnh mẽ. Chỉ cần dám bước ra khỏi vùng an toàn và tận dụng tốt cơ hội, họ sẽ nâng tầm cuộc sống lên một vị trí mới.
Người sinh giờ Mùi Âm lịch (13h00 - 15h00): Càng khó khăn càng trưởng thành
Người sinh giờ Mùi có tính cách hiền hòa, sống nội tâm nhưng lại sở hữu tinh thần kiên cường đáng nể.
Họ luôn hướng đến sự yên bình, không thích cạnh tranh hay đấu đá, nhưng khi cần thiết, họ vẫn có bản lĩnh đứng vững trước thử thách.
Trong công việc, họ thường suy nghĩ nhiều bằng cảm xúc, song nhờ sự thông minh và nhạy bén, họ dễ dàng xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình.
Những áp lực trong cuộc sống càng khiến người sinh giờ Mùi thêm bản lĩnh.
Họ biết học hỏi kinh nghiệm từ người khác, biết khi nào nên chấp nhận rủi ro để có không gian phát triển. Chính điều này giúp họ có con đường sự nghiệp tươi sáng hơn về sau.
Năm 2026 mang đến cho họ nhiều cơ hội để hợp tác với những người giỏi, mở rộng tầm nhìn và nâng cấp kỹ năng.
Nếu họ siêng năng, nhạy bén với xu hướng mới và biết nắm bắt thị trường, vận may tài lộc sẽ liên tục gõ cửa.
Người sinh giờ Dậu Âm lịch ( 17h00 - 19h00): Bình tĩnh, vững vàng, được trao cơ hội lớn
Những ai sinh vào giờ Dậu thường sở hữu niềm tin mạnh mẽ vào bản thân và phong thái hết sức chín chắn.
Họ biết giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, dù là biến cố bất ngờ hay khó khăn chồng chất. Nhờ sự điềm tĩnh ấy mà người xung quanh luôn có thiện cảm và sẵn sàng trao cho họ cơ hội tốt.
Dù được hưởng nền tảng khá vững từ nhỏ, người sinh giờ Dậu không vì thế mà lười biếng. Họ luôn cố gắng, chăm chỉ và mong muốn tự thân đạt được thành tựu của riêng mình.
Năm 2026 mở ra vô số cơ hội thăng tiến trong công việc, môi trường làm việc cũng trở nên thuận lợi hơn.
Họ dễ dàng được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng. Chỉ cần họ không quá cả nể và dám tự mình đứng mũi chịu sào, mục tiêu đặt ra sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.
Người sinh giờ Tuất Âm lịch (19h00 – 20h59): Bản lĩnh, lạc quan và không ngừng chinh phục
Sinh vào giờ Tuất, con người thường mang tính cách mạnh mẽ, cứng cỏi và rất giàu trải nghiệm. Họ thích khám phá, thích học hỏi nên thường trưởng thành sớm hơn người khác.
Áp lực trong công việc không khiến họ mệt mỏi mà trở thành động lực để họ thể hiện bản thân.
Điểm đặc biệt của những người sinh giờ này là họ luôn giữ thái độ lạc quan, kể cả khi đứng trước khó khăn lớn.
Trong năm 2026, vận khí của người sinh giờ Tuất sáng rõ. Sự kiên trì và tinh thần cầu tiến giúp họ dễ dàng nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên cũng như đồng nghiệp.
Khi họ không ngừng nỗ lực, thành công sẽ đến gần, tài lộc cũng dồi dào hơn.
Đây là thời điểm họ có thể mạnh dạn thực hiện các kế hoạch quan trọng, thử sức ở những lĩnh vực mới hoặc đầu tư vào dự án cá nhân để tạo dấu ấn riêng.
4 giờ sinh Âm lịch vàng này được trời cho phúc khí
Giờ sinh có thể định hình phần nào vận mệnh, nhưng điều quyết định cuối cùng vẫn là sự cố gắng của mỗi người.
Những ai sinh vào giờ Dần, Mùi, Dậu và Tuất được xem là có nhiều vận may trong năm 2026, song chỉ khi họ biết nắm bắt thời cơ, cuộc sống mới thực sự thăng hoa.
Năm mới là thời điểm lý tưởng để họ làm mới bản thân, phát triển sự nghiệp và tạo dựng tương lai mà mình mong muốn.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
