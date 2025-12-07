Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa

Chủ nhật, 19:00 07/12/2025 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.

Trong suốt 30 năm qua, ông Vũ Hoài Nam (SN 1976, trú tại phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình) đã sưu tầm được khoảng 500 tờ tiền giấy của Việt Nam qua nhiều thời kỳ và hơn 200 đồng tiền xu.

Chúng tôi tìm về nhà ông Vũ Hoài Nam ở phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình và được ông chia sẻ, vào năm 1994, khi còn đang đóng quân tại tỉnh Khánh Hòa, ông được người dân địa phương tặng 3 tờ tiền giấy xưa làm kỷ niệm. Thỉnh thoảng, ông lại mang chúng ra ngắm nghía, rồi tìm hiểu về những họa tiết, hoa văn, bức tranh trên từng tờ. Sau tìm hiểu, ông càng bị cuốn hút và bắt đầu nhen nhóm ý định sưu tầm tiền ngày xưa.

Vào cuối năm 1995, khi xuất ngũ, ông Nam dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về tiền xưa và bắt đầu hành trình sưu tầm. Thời đó, việc sưu tầm tiền xưa vô cùng khó khăn. Ông Nam phải đợi đến chợ Viềng xuân ở xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình - phiên chợ họp mỗi năm một lần để tìm mua những đồng tiền mà mình chưa có.

Người đàn ông Ninh Bình sưu tầm 700 đồng tiền xưa trong suốt 30 năm - Ảnh 1.

Ông Nam lưu giữ những tờ tiền cổ trong một quyển album.

Ngoài ra, ông nhờ bạn bè, người quen giới thiệu giúp. Chỉ cần nghe tin ở đâu có người muốn bán một đồng tiền xưa còn thiếu trong bộ sưu tập là ông Nam sẽ lặn lội tìm đến mua cho bằng được. Những năm gần đây, khi mạng xã hội phát triển, việc sưu tầm tiền xưa dễ dàng hơn. Ông có thể lên mạng tìm mua, trao đổi với những người cùng đam mê trong các hội nhóm, nhờ đó mà sưu tầm được nhiều tờ tiền quý hiếm.

Sau 30 năm sưu tầm, ông Nam sở hữu khoảng 500 tờ tiền giấy của Việt Nam qua các thời kỳ và hơn 200 đồng tiền xu. Nhiều tờ tiền xưa, ông phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua. Gần đây nhất, ông chi 60 triệu đồng để sở hữu một tờ tiền hiếm mà ông đã tìm kiếm suốt nhiều năm.

Người đàn ông Ninh Bình sưu tầm 700 đồng tiền xưa trong suốt 30 năm - Ảnh 2.

Có những tờ tiền ông Nam mua với giá 60 triệu đồng.

"Để hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử và văn hóa ẩn trong từng đồng tiền cổ, tôi tìm đọc sách chuyên khảo, tài liệu nghiên cứu và tra cứu thêm thông tin trên Internet. Ngoài ra, tôi còn chủ động học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với những người có cùng niềm đam mê. Nhờ vậy, tôi có thể đánh giá chính xác độ hiếm và giá trị thực của từng hiện vật.

Mỗi thời kỳ, tiền lại có khổ, màu sắc, chất liệu và cách in khác nhau. Chỉ cần nhìn vào một tờ tiền là có thể nhận ra dấu ấn đặc trưng của từng giai đoạn lịch sử. Từ kiểu chữ, hoa văn đến chất liệu, tất cả đều phản ánh bối cảnh kinh tế — xã hội của thời đó. Với tôi, những tờ tiền ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là chứng nhân của thời cuộc, gắn liền với từng chặng đường của đất nước, nên càng sưu tầm, tôi càng say mê hơn. Bởi thế, dù phải bỏ ra số tiền lớn để sở hữu, tôi vẫn cảm thấy xứng đáng" - ông Nam chia sẻ.

Ông Nam nói thêm, mỗi khi mua được tờ tiền mới, ông đều làm khô bằng điều hòa để loại bỏ hơi ẩm, tránh nấm mốc. Sau đó, tiền được cho vào phôi nilon cứng, hàn mép cẩn thận rồi xếp vào album và cất trong tủ. Cách làm này giúp những tờ tiền giữ được màu sắc, hình in và chất liệu ban đầu gần như nguyên vẹn suốt nhiều năm.

Người đàn ông Ninh Bình sưu tầm 700 đồng tiền xưa trong suốt 30 năm - Ảnh 3.
Người đàn ông Ninh Bình sưu tầm 700 đồng tiền xưa trong suốt 30 năm - Ảnh 4.
Người đàn ông Ninh Bình sưu tầm 700 đồng tiền xưa trong suốt 30 năm - Ảnh 5.

Ngoài sưu tầm tiền giấy, ông Nam còn có hàng nghìn con tem phiếu và tem bưu chính.

Với những tờ tiền quý hiếm, trị giá cao, ông Nam gửi sang nước ngoài để thẩm định, chấm điểm và bảo quản bằng công nghệ đặc biệt, đảm bảo chúng được lưu giữ trong điều kiện tối ưu.

Mặc dù, có không ít người ngỏ ý muốn mua lại một số tờ tiền trong bộ sưu tập với giá cao, nhưng ông kiên quyết từ chối. Đối với ông, giá trị tinh thần của những tờ tiền ấy lớn hơn nhiều lần giá trị vật chất mà người mua trả.

Bên cạnh tiền cổ, ông Nam còn dành nhiều tâm huyết để sưu tập tem phiếu và tem bưu chính. Hiện ông sở hữu khoảng 10.000 con tem, trong đó có nhiều bộ tem quý hiếm được giới sưu tầm săn lùng. Theo ông, mỗi đồng tiền xưa hay con tem đều "gói ghém" trong mình một câu chuyện lịch sử. Chính vì vậy, ông ấp ủ dự định khi có điều kiện sẽ xây dựng một phòng trưng bày ngay tại nhà, để những người cùng chung niềm đam mê có thể đến chiêm ngưỡng, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bộ sưu tập tiền cổ 'độc nhất vô nhị' của đại gia Sài Gòn

Bộ sưu tập tiền cổ 'độc nhất vô nhị' của đại gia Sài Gòn

Gia tài 1 triệu tờ tiền cổ của 9X Hà thành, đổi 1 tờ lấy được cả Honda SH

Gia tài 1 triệu tờ tiền cổ của 9X Hà thành, đổi 1 tờ lấy được cả Honda SH

Đào đất, phát hiện hũ sành chứa hàng yến đồng xu tiền cổ quý giá

Đào đất, phát hiện hũ sành chứa hàng yến đồng xu tiền cổ quý giá

Phát hiện 2 đồng tiền cổ quý hiếm lớn nhất thời nhà Nguyễn

Phát hiện 2 đồng tiền cổ quý hiếm lớn nhất thời nhà Nguyễn

Đào được gần 4kg tiền cổ dưới móng nhà

Đào được gần 4kg tiền cổ dưới móng nhà

Cùng chuyên mục

Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Vụ 'xẻ thịt' đất dự án ở Yên Hòa: Hợp tác xã được ký hợp đồng mua điện để kinh doanh trên... vỉa hè?

Đời sống - 15 phút trước

GĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), Công ty Điện lực Ba Đình đã tiến hành rà soát, trong đó xác nhận đang cấp điện cho một khách hàng kinh doanh tại... vỉa hè.

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Nhiều năm trước, trong cơn 'sốt' đồ cổ bằng đá, hai bức tượng quản mã hàng trăm năm tuổi ở đền Thần (huyện Quỳnh Lưu cũ, Nghệ An) lần lượt bị kẻ gian lấy trộm. Mới đây, một người dân tâm huyết với văn hóa phát hiện 2 bức tượng tại một nhà dân ở TP Hải Phòng trong tình trạng không còn đầu.

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH – Nam thanh niên bịa đặt đưa thông tin thất thiệt về chuyện bát phở 300.000 đồng nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo.

Cuối năm 2025: 8 ngày sinh Âm lịch được 'ban lộc', thưởng Tết cao ngất

Cuối năm 2025: 8 ngày sinh Âm lịch được 'ban lộc', thưởng Tết cao ngất

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Khi năm 2025 khép lại, một số ngày sinh Âm lịch được dự báo sẽ gặp vận may bùng nổ: sự nghiệp hanh thông, tiền thưởng cuối năm rủng rỉnh.

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trú

Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trú

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đăng ký tạm trú không chỉ là chấp hành pháp luật mà còn là cách để người dân bảo vệ quyền lợi của bản thân khi sinh sống và làm việc tại một nơi mới. Để đăng ký tạm trú nơi ở mới người dân cần đáp ứng điều kiện gì?

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người giao tiếp tinh tế nên vượng quý nhân

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người giao tiếp tinh tế nên vượng quý nhân

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những tháng sinh Âm lịch đem lại cho con người khí chất thiện lương, thông minh và một sức hút rất riêng.

Dự báo vận khí tốt cho con giáp tuổi Hợi tháng 10 âm lịch 2025, càng cuối tháng càng may

Dự báo vận khí tốt cho con giáp tuổi Hợi tháng 10 âm lịch 2025, càng cuối tháng càng may

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 với con giáp Hợi. Bạn có thể chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong những ngày cuối tháng khi biết điều này.

Thâm nhập hậu trường một ca mổ lấy thai ở Ninh Bình: Hành trình đưa 'thiên thần' ra đời

Thâm nhập hậu trường một ca mổ lấy thai ở Ninh Bình: Hành trình đưa 'thiên thần' ra đời

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình lại đón chào 50 đến 70 em bé cất tiếng khóc đầu đời. Phía sau con số ấy là nhịp làm việc khẩn trương của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, là những giọt mồ hôi nơi phòng sinh và những nụ cười khi mẹ tròn con vuông.

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, tốc độ tăng nhanh

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, tốc độ tăng nhanh

Đời sống - 1 ngày trước

Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines. Dự báo khoảng đêm 7-8/12, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông.

Cháy căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, một người tử vong

Cháy căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, một người tử vong

Đời sống - 1 ngày trước

Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy nổ tại căn nhà ở phường Hiệp Bình khiến người đàn ông tử vong, bé 9 tuổi kịp thời được cứu.

Xem nhiều

4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt

4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt

Đời sống

GĐXH - Những con giáp này luôn biết nhận lỗi và sửa mình. Nhờ thái độ tích cực khi bị phê bình, họ thăng tiến nhanh và được mọi người yêu mến.

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Hai tượng cổ đền Thần bị mất trộm và câu chuyện tìm lại đầy bất ngờ

Đời sống
Thâm nhập hậu trường một ca mổ lấy thai ở Ninh Bình: Hành trình đưa 'thiên thần' ra đời

Thâm nhập hậu trường một ca mổ lấy thai ở Ninh Bình: Hành trình đưa 'thiên thần' ra đời

Đời sống
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được điều chỉnh thông tin về nơi cư trú

Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được điều chỉnh thông tin về nơi cư trú

Đời sống
Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới

Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top