Người đàn ông ở Ninh Bình dành 30 năm sưu tầm hơn 700 đồng tiền xưa
GĐXH - Suốt ba thập kỷ miệt mài, ông Vũ Hoài Nam (48 tuổi, phường Hồng Quang, Ninh Bình) đã gom góp được khoảng 500 tờ tiền giấy và hơn 200 đồng tiền xu qua nhiều thời kỳ. Với ông, mỗi tờ tiền không chỉ có giá trị vật chất mà còn là “chứng nhân lịch sử”, ghi dấu những đổi thay của đất nước.
Trong suốt 30 năm qua, ông Vũ Hoài Nam (SN 1976, trú tại phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình) đã sưu tầm được khoảng 500 tờ tiền giấy của Việt Nam qua nhiều thời kỳ và hơn 200 đồng tiền xu.
Chúng tôi tìm về nhà ông Vũ Hoài Nam ở phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình và được ông chia sẻ, vào năm 1994, khi còn đang đóng quân tại tỉnh Khánh Hòa, ông được người dân địa phương tặng 3 tờ tiền giấy xưa làm kỷ niệm. Thỉnh thoảng, ông lại mang chúng ra ngắm nghía, rồi tìm hiểu về những họa tiết, hoa văn, bức tranh trên từng tờ. Sau tìm hiểu, ông càng bị cuốn hút và bắt đầu nhen nhóm ý định sưu tầm tiền ngày xưa.
Vào cuối năm 1995, khi xuất ngũ, ông Nam dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về tiền xưa và bắt đầu hành trình sưu tầm. Thời đó, việc sưu tầm tiền xưa vô cùng khó khăn. Ông Nam phải đợi đến chợ Viềng xuân ở xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình - phiên chợ họp mỗi năm một lần để tìm mua những đồng tiền mà mình chưa có.
Ngoài ra, ông nhờ bạn bè, người quen giới thiệu giúp. Chỉ cần nghe tin ở đâu có người muốn bán một đồng tiền xưa còn thiếu trong bộ sưu tập là ông Nam sẽ lặn lội tìm đến mua cho bằng được. Những năm gần đây, khi mạng xã hội phát triển, việc sưu tầm tiền xưa dễ dàng hơn. Ông có thể lên mạng tìm mua, trao đổi với những người cùng đam mê trong các hội nhóm, nhờ đó mà sưu tầm được nhiều tờ tiền quý hiếm.
Sau 30 năm sưu tầm, ông Nam sở hữu khoảng 500 tờ tiền giấy của Việt Nam qua các thời kỳ và hơn 200 đồng tiền xu. Nhiều tờ tiền xưa, ông phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua. Gần đây nhất, ông chi 60 triệu đồng để sở hữu một tờ tiền hiếm mà ông đã tìm kiếm suốt nhiều năm.
"Để hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử và văn hóa ẩn trong từng đồng tiền cổ, tôi tìm đọc sách chuyên khảo, tài liệu nghiên cứu và tra cứu thêm thông tin trên Internet. Ngoài ra, tôi còn chủ động học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với những người có cùng niềm đam mê. Nhờ vậy, tôi có thể đánh giá chính xác độ hiếm và giá trị thực của từng hiện vật.
Mỗi thời kỳ, tiền lại có khổ, màu sắc, chất liệu và cách in khác nhau. Chỉ cần nhìn vào một tờ tiền là có thể nhận ra dấu ấn đặc trưng của từng giai đoạn lịch sử. Từ kiểu chữ, hoa văn đến chất liệu, tất cả đều phản ánh bối cảnh kinh tế — xã hội của thời đó. Với tôi, những tờ tiền ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là chứng nhân của thời cuộc, gắn liền với từng chặng đường của đất nước, nên càng sưu tầm, tôi càng say mê hơn. Bởi thế, dù phải bỏ ra số tiền lớn để sở hữu, tôi vẫn cảm thấy xứng đáng" - ông Nam chia sẻ.
Ông Nam nói thêm, mỗi khi mua được tờ tiền mới, ông đều làm khô bằng điều hòa để loại bỏ hơi ẩm, tránh nấm mốc. Sau đó, tiền được cho vào phôi nilon cứng, hàn mép cẩn thận rồi xếp vào album và cất trong tủ. Cách làm này giúp những tờ tiền giữ được màu sắc, hình in và chất liệu ban đầu gần như nguyên vẹn suốt nhiều năm.
Ngoài sưu tầm tiền giấy, ông Nam còn có hàng nghìn con tem phiếu và tem bưu chính.
Với những tờ tiền quý hiếm, trị giá cao, ông Nam gửi sang nước ngoài để thẩm định, chấm điểm và bảo quản bằng công nghệ đặc biệt, đảm bảo chúng được lưu giữ trong điều kiện tối ưu.
Mặc dù, có không ít người ngỏ ý muốn mua lại một số tờ tiền trong bộ sưu tập với giá cao, nhưng ông kiên quyết từ chối. Đối với ông, giá trị tinh thần của những tờ tiền ấy lớn hơn nhiều lần giá trị vật chất mà người mua trả.
Bên cạnh tiền cổ, ông Nam còn dành nhiều tâm huyết để sưu tập tem phiếu và tem bưu chính. Hiện ông sở hữu khoảng 10.000 con tem, trong đó có nhiều bộ tem quý hiếm được giới sưu tầm săn lùng. Theo ông, mỗi đồng tiền xưa hay con tem đều "gói ghém" trong mình một câu chuyện lịch sử. Chính vì vậy, ông ấp ủ dự định khi có điều kiện sẽ xây dựng một phòng trưng bày ngay tại nhà, để những người cùng chung niềm đam mê có thể đến chiêm ngưỡng, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm.
