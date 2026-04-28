Hà Việt Dũng tiết lộ về bạn diễn thân thiết, người thứ hai khiến khán giả bồi hồi xúc động

Diễn viên Hà Việt Dũng sinh năm 1987 là người dân tộc Mường, sinh ra trong gia đình nghèo khó ở tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ). Trước khi được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, Hà Việt Dũng từng mưu sinh với công việc như phục vụ nhà hàng, bán nước mía. Bước ngoặt cuộc đời của Hà Việt Dũng là khi anh đoạt giải Siêu mẫu Việt Nam 2011. Từ bệ phóng này, anh được chú ý bởi khuôn mặt góc cạnh, ngoại hình bắt mắt.

Hà Việt Dũng được khán giả yêu mến ví như "soái ca" phim VTV, anh đã tham gia nhiều bộ phim cả điện ảnh lẫn truyền hình như: "Mùa hè lạnh", "Hương Ga", "Mộng phù hoa", "Ngược chiều nước mắt", "Lựa chọn cho số phận", "Hãy nói lời yêu", "Người tình", "Bão ngầm", "Anh có phải đàn ông không", "Cuộc chiến không giới tuyến", "Lằn ranh"...

Trên phim giờ vàng VTV, Hà Việt Dũng có nhiều bạn diễn, tuy nhiên ai là bạn diễn ăn ý nhất và cũng là người bạn thân thiết nhất trong con đường nghệ thuật của nam diễn viên lại khiến nhiều khán giả quan tâm. Trong một chương trình truyền hình vừa được phát sóng, trước câu hỏi về người bạn thân thiết của mình trong giới giải trí, Hà Việt Dũng đã gọi tên Duy Hưng.

Cả hai là cặp bài trùng thường xuyên được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho những dự án gai góc. Năm 2024, cả hai hợp tác trong bộ phim "Người một nhà". Hà Việt Dũng (vai Khải) và Duy Hưng (vai Trí) từ những người anh em chí cốt lại hóa thành kẻ thù với những màn đối đầu tâm lý căng thẳng. Ngay sau đó, cả hai tiếp tục góp mặt trong siêu phẩm hình sự "Độc đạo" (2024), bộ phim đã đưa cả hai nam diễn viên vào danh sách đề cử nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards.

Ngoài đời, Hà Việt Dũng và Duy Hưng có nét tính cách khá tương đồng: Kín tiếng và đều là những "ông bố bỉm sữa" cuồng vợ con. Trên trang cá nhân, hai nam diễn viên thường tương tác qua lại, chia sẻ những khoảnh khắc ăn uống lề đường giản dị hay những bức ảnh chụp lén đối phương trên set quay.

Hà Việt Dũng tiết lộ Duy Hưng là người bạn ăn ý, thân thiết từ trên phim lẫn ngoài đời.

Trước đó, Hà Việt Dũng còn chia sẻ về một nữ diễn viên thân thiết với mình, đó là Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie), người cùng anh tạo nên cặp đôi Ngân - Viễn được yêu thích trong bộ phim "Cách em một milimet".

Cả hai từng hợp tác trong dự án phim đình đám "Ngược chiều nước mắt" (năm 2017). Khi đó, họ vào vai hai anh em. Còn trong bộ phim truyền hình "Cách em 1 milimet" mới đây, Hà Việt Dũng và Huyền Lizzie hóa thân thành cặp đôi từng là tình đầu của nhau. Sự ăn ý đến mức "diễn như không diễn" của họ đã nhận được vô số lời khen ngợi từ đông đảo khán giả.

Cặp Ngân – Viễn tái hiện hình ảnh đôi tình nhân năm xưa từng bỏ lỡ nhau, giờ gặp lại với một lớp vỏ lịch thiệp, giữ khoảng cách… nhưng bên trong là những cảm xúc chưa từng nguôi ngoai. Sự ấm áp, quan tâm và những rung động thầm lặng giữa họ khiến khán giả càng xem càng thấy “hồi hộp”, mong chờ kết cục “về với nhau” giữa họ.

Khán giả đã từng “tan chảy” trước khoảnh khắc Viễn cõng Ngân về nhà - một cảnh vừa lãng mạn vừa chất chứa nhiều nỗi buồn. Kết thúc phim, khán giả xúc động khi sau tất cả, Ngân - Viễn đã về chung một nhà, sống hạnh phúc bên nhau.

Hà Việt Dũng - Phan Minh Huyền gây ấn tượng mạnh với khán giả trong "Cách em 1 milimet".

Hà Việt Dũng thừa nhận, việc quay trở lại với dòng phim tình cảm sau thời gian dài gắn bó với các vai diễn hình sự đã mang đến cho anh không ít áp lực. Nam diễn viên chia sẻ rằng bản thân cảm thấy hồi hộp khi phải thể hiện những phân đoạn cảm xúc, đặc biệt là các cảnh tình cảm đòi hỏi sự tinh tế và kết nối. Trong bối cảnh đó, Huyền Lizzie chính là người hỗ trợ quan trọng giúp anh hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn hơn.

(Ảnh: VTV, Tư liệu, FBNV)

