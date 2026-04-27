Ngọc Huyền bị yêu cầu 'buông tha' cho Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Trong trích đoạn giới thiệu tập 19 phim "Ngược đường ngược nắng", Trung (Đình Tú) và mẹ đã xảy ra cãi vã. Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) cố tình sắp xếp một bữa ăn có mặt Hồng với lý do là để cảm ơn cô đã giúp đỡ, nhưng mục đích chính là tạo cơ hội gán ghép cho con trai. Bà tuyên bố thẳng thừng rằng đã "chọn Hồng làm con dâu" của cái nhà này.

Trung tỏ thái độ bức xúc trước sự sắp đặt của mẹ. Anh cho rằng, chuyện yêu đương hay cưới xin phải là việc do chính anh lựa chọn chứ không thể để mẹ quyết định thay. Khi thấy con phản kháng, bà Diện tức giận mắng con trai vì dám cãi mẹ nhem nhẻm.

Bà Diện bực tức khi con trai không làm theo ý muốn của bà.

"Anh giỏi nhờ! Bây giờ anh dám cãi lại tôi như thế đấy hả? Đúng rồi, để nó cho ăn bùa ăn ngải vào cho nên mới cãi mẹ nhem nhẻm như thế", bà Diện trách móc con trai.

Mặt khác, bà Diện cũng tới tìm gặp Mai (Ngọc Huyền) để tra hỏi về việc cô đi cùng Trung lên thành phố suốt đêm hôm trước. Mặc cho cô giải thích là đi giải quyết công việc, bà gạt phắt đi vì cho rằng hai nhà làm ăn không liên quan.

"Tôi nói luôn cho nó ngắn này. Tôi không đồng ý. Cô với thằng Trung nhà tôi không quan hệ, không bạn bè, không đối tác gì hết. Tôi xin cô đấy, cô buông tha cho con trai tôi được không?", bà Diện nói.

Mai bị bà Diện trách móc vì tỏ ra thân thiết với Trung khi đi lên thành phố.

Bà Diện dùng những lời lẽ nặng nề, cấm Mai không được có quan hệ bạn bè, đối tác gì với Trung và yêu cầu cô hãy "buông tha" cho con trai bà.

Mai bình tĩnh, lịch sự trả lời những vấn đề của bà Diện. Cô khẳng định hiện tại mình và Trung chỉ là người cùng làng và bản thân không hề có ý định thay đổi mối quan hệ đó. Trước sự quy chụp vô lý, cô thẳng thắn khuyên bà Diện nên về nhà hỏi con trai mình thay vì đến đây chất vấn và đổ tội cho người khác.

Ở diễn biến khác trong tập phim, vợ cũ của Hoàng đang bị xã hội đen truy tìm để đòi nợ nên đến gặp anh xin tá túc ít ngày. Khi bị đuổi đi, cô ta bắt đầu giở trò tống tiền, xin tiền đi thuê nhà nghỉ.

Vợ cũ của Hoàng liên tục đe dọa để bắt anh phải chia đất, đưa tiền.

Để ép Hoàng đưa tiền, cô ta đe dọa sẽ về nhà chịu trận để bọn đòi nợ đánh đập ngay trước mặt đứa con. Không muốn con bị liên lụy, anh đành chuyển cho cô vài triệu đồng để lánh nạn tạm thời, đồng thời yêu cầu cô giao con lại cho anh nuôi.

Tuy nhiên, vợ cũ ra điều kiện anh phải sang tên nhà đất thì mới giao con. Người đàn ông lập tức nổi điên, tuyên bố một đồng cũng không cho. Ngược lại, vợ cũ cũng không cho anh gặp con.

Tập 19 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng vào 21h ngày 27/4 trên VTV1.

