'Soái ca' Hà Việt Dũng từng bán nước mía mưu sinh, tuổi U40 sự nghiệp thăng hoa, luôn được vợ đẹp như hotgirl ủng hộ

Hà Việt Dũng - từ anh chàng bán nước mía đến "Soái ca" phim giờ vàng VTV

Diễn viên Hà Việt Dũng sinh năm 1987 là người dân tộc Mường, sinh ra trong gia đình nghèo khó ở tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ). Trước khi được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, Hà Việt Dũng từng mưu sinh với công việc như phục vụ nhà hàng, bán nước mía…

Bước ngoặt cuộc đời của Hà Việt Dũng là khi anh đoạt giải Siêu mẫu Việt Nam 2011. Từ bệ phóng này, anh được chú ý bởi khuôn mặt góc cạnh, ngoại hình bắt mắt. Hà Việt Dũng được khán giả yêu mến ví như "soái ca" phim VTV, anh đã tham gia nhiều bộ phim như: "Mùa hè lạnh", "Hương Ga", "Mộng phù hoa", "Ngược chiều nước mắt", "Lựa chọn cho số phận", "Hãy nói lời yêu", "Người tình", "Bão ngầm", "Anh có phải đàn ông không", "Cuộc chiến không giới tuyến", "Lằn ranh"...

Trong bộ phim “Cách em 1 milimet” vừa qua, Hà Việt Dũng đã ghi dấu ấn với khán giả khi vào vai Viễn (khi trưởng thành). Trong phim, Hà Việt Dũng diễn khá ăn ý với Huyền Lizzie (vai Ngân), cả hai được khán giả tiếc nuối bởi mối tình thời học trò đẹp, nhưng lại không đến được với nhau. Khi trưởng thành, Viễn vẫn âm thầm bên Ngân khi cô đã có gia đình, dù cố tỏ ra lạnh lùng nhưng lại quan tâm, chia sẻ với người mà anh đã luôn giữ trong tim.

Cặp Ngân – Viễn tái hiện hình ảnh đôi tình nhân năm xưa từng bỏ lỡ nhau, giờ gặp lại với một lớp vỏ lịch thiệp, giữ khoảng cách… nhưng bên trong là những cảm xúc chưa từng nguôi ngoai. Sự ấm áp, quan tâm và những rung động thầm lặng giữa họ khiến khán giả càng xem càng thấy “hồi hộp”, mong chờ kết cục “về với nhau” giữa họ. Kết thúc phim, khán giả mãn nguyện khi Ngân - Viễn đã về chung một nhà, sống hạnh phúc bên nhau.

Hà Việt Dũng cảm thấy may mắn khi được vợ ủng hộ đóng phim

Trong chương trình "Sao Check" mới được phát sóng, diễn viên Hà Việt Dũng đã có những phút giây trải lòng về nghề diễn cũng như bật mí tổ ấm nhỏ của mình. Với Hà Việt Dũng, để có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghệ thuật, sự thấu hiểu và ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là người bạn đời, đóng vai trò vô cùng quan trọng. Anh luôn dành sự trân trọng tuyệt đối khi nhắc về tổ ấm nhỏ của mình.

Nhắc về gia đình nhỏ của mình, Hà Việt Dũng dí dỏm nói đó là câu chuyện "khá thú vị". Anh nói về vợ với sự tự hào bởi cô đã tạo nên một hậu phương vững chắc để anh tự tin làm nghề. Là vợ của một nam diễn viên nổi tiếng, thường xuyên vắng nhà và đóng cặp cùng nhiều bóng hồng xinh đẹp, vợ của Hà Việt Dũng không ít lần nhận được những câu hỏi trêu đùa.

Anh kể: "Có người trêu Nhung có hay ghen khi Dũng đi làm phim không? Nhung bảo - Nếu em mà ghen thì không có Hà Việt Dũng ngày hôm nay. Khi làm nghề, hậu phương cho mình cảm giác rất yên tâm. Con gái mình cũng khá thú vị, cháu làm bố tự hào vì viết chữ khá đẹp, học khá nhanh. Bản thân mình cảm thấy có một gia đình như thế đủ để làm động lực phấn đấu những việc lớn lao hơn".

Chặng đường 8 năm chung sống trôi qua, hạnh phúc ngập tràn nhưng chắc chắn cũng không tránh khỏi những lúc "bát đũa xô lệch". Bí quyết để gia đình luôn giữ được ngọn lửa ấm áp nằm ở quan điểm hôn nhân của nam diễn viên sinh năm 1987, anh chiêm nghiệm: "Đối với mình, mình không coi vợ là người chỉ để làm tròn trách nhiệm người vợ. Mình coi vợ là bạn đồng hành, tri kỷ thì sẽ đi với nhau xa hơn. Mình tâm đắc câu nói - Con cái có thể ở với bố mẹ một thời gian thôi, nhưng vợ chồng mới là người ở với nhau cả đời".

Chính điểm tựa vững chắc từ hậu phương đã giúp Hà Việt Dũng không bao giờ vơi cạn nhiệt huyết với nghệ thuật. Khi được hỏi điều gì giúp anh giữ lửa nghề đến tận bây giờ, nam diễn viên khẳng định: "Con người không bao giờ có giới hạn đâu. Lúc nào mình cũng mong có một bộ phim tiếp theo để được nghiên cứu kịch bản, sống với nhân vật. Lúc nào mình cũng say nghề như thế. Mình không thể giải thích được, có thể đây là một phần không thể thiếu trong con người mình rồi".

Vợ nam diễn viên Hà Việt Dũng được nhiều người khen trông xinh đẹp như hotgirl và có gu thời trang sành điệu không kém các sao nữ của làng giải trí.

Hiện tại, gia đình nhỏ của Hà Việt Dũng đang sống cùng nhau ở quê nhà. Vợ Hà Việt Dũng đang kinh doanh homestay, kết hợp quảng bá du lịch địa phương. Khi không có set quay, Hà Việt Dũng trổ tài vào bếp chế biến đặc sản địa phương cho khách du lịch. Vợ Hà Việt Dũng tên Hà Thị Nhung (sinh năm 1993), người dân tộc Thái. Cô tốt nghiệp chuyên ngành tổ chức sự kiện, khoa Văn hoá dân tộc ở trường Đại học Văn hoá. Sau khi học xong, Hà Nhung về lại quê hương để phát triển văn hóa, du lịch nơi đây.

