Thương (Quỳnh Kool) phũ phàng không đến gặp bạn trai cũ

Trong tập 28 "Bước chân vào đời" đã được phát sóng, Quân (Huỳnh Anh) sang nhà xin lỗi anh Lâm (Mạnh Trường) vì ngày hôm đó rối trí nên đã to tiếng với bố mẹ và với anh họ. Quân thông báo quyết định sẽ đi du học. Anh khẳng định đã suy nghĩ và nhận thấy bản thân sống dựa dẫm vào bố mẹ quá lâu, không có ước mơ, không có hoài bão.

Lâm nói trước đây mọi người muốn Quân đi du học là để tốt cho công việc, tương lai rộng mở, chứ không phải chạy trốn điều gì. Quân lại cho rằng việc anh đi du học lúc này tốt cho anh, cho bố mẹ và cho cả Thương (Quỳnh Kool). Tuy nhiên, Quân vẫn cảm thấy rất đau, nhiều lúc nhớ Thương muốn phát điên.

Trong khi đó, Thương tham gia nghe giảng tiết học hướng nghiệp do cô Hạnh (NSND Lan Hương) hiệu trưởng đứng lớp. Cô cảm thấy rất hứng thú và bổ ích. "Không phải đứa trẻ nào khi sinh ra cũng đi chung một con đường. Nếu sau này em tư vấn cho phụ huynh, hãy nhớ kỹ điều này" - cô Hạnh dặn dò Thương.

Tâm sự với cô Hạnh về Quân, Thương rất thương và cũng rất giận khi nghĩ tới cô gái ấy ở quán bar đó. Dù không muốn Thương bận tâm tới chuyện của Quân nhưng cô Hạnh vẫn muốn thông báo chuyện Quân sắp đi du học.

Về phía Quân, vì sắp đi du học, Quân tranh thủ đưa đón mẹ. Anh dặn mẹ giữ gìn sức khoẻ và tự nhận mình kém cỏi không làm chỗ dựa cho mẹ. Về phía bà Dung, bà xin lỗi con trai vì thời gian đã làm tổn thương con và có những hành xử không đúng với Thương, dù vậy bà vẫn muốn con trai hiểu cho nỗi lòng của mình.

Sắp lên đường đi xa nhưng Quân vẫn không thể nào thực sự buông bỏ được chuyện tình cảm. Anh vẫn nhớ tới Thương rất nhiều. Thấy Quân đầy tâm trạng như vậy, Lâm rủ em họ tới quán cà phê, rồi cũng chính Lâm nhắn tin cho Thương báo 11h sáng mai Quân lên máy bay, để làm một phép thử xem cô có đến gặp Quân lần cuối không.

Còn Quân ngồi ở quán cà phê nhưng chỉ mong ngóng đúng một điều là Thương sẽ xuất hiện. Cuối cùng Thương không đến, Quân thể hiện sự mạnh mẽ: "Em sẽ kết thúc để bắt đầu một khởi đầu mới".

Ở diễn biến khác trong tập phim, Giang (Lê Bống) bị đau bụng nên gọi điện báo cho chồng nhưng nhận lại một tin nhắn vô tâm: "Đau bụng sao không vào viện đi. Sao phải gọi cho anh? Anh đang bận". Ngay sau đó, cô giáo Giang đã ngất xỉu ở trong nhà.

Minh (Sơn Tùng) không thể liên lạc được với cô giáo Giang nên rất lo lắng, gọi báo cho chị Thương. Minh cho biết sáng nay cô Giang không đi dạy, khi Minh chạy tới nhà cô, rõ ràng thấy có bóng người trong nhà nhưng gọi mãi không được. Thương cũng rất lo lắng cho bạn mình, cô trợ giúp cho Minh trèo cổng vào nhà cô Giang.

May mắn, chị em Thương đưa Giang đi cấp cứu kịp thời. Khi Giang tỉnh dậy trên giường bệnh, Thương xin lỗi bạn vì chuyện của Minh hôm trước, vì cô rối quá nên có những lời lẽ không phải với bạn. Giang tỏ ra rất hiểu cô bạn thân nên tất nhiên không hề giận hay trách móc.

Về phía Trang (Ngọc Thuỷ), cô chính thức đến ăn ở ở nhà Dũng (Hoàng Anh Vũ), được anh nấu nướng, chăm sóc và yêu chiều Trang hết mực. Không chỉ vậy, với kinh nghiệm của mình, anh còn nhận sẽ "chống lưng" cho cô trong công việc.

