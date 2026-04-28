Trung (Đình Tú) bất ngờ bị Mai (Ngọc Huyền) tránh mặt

Trong trích đoạn giới thiệu tập 20 phim "Ngược đường ngược nắng", Quỳnh ra hàng nước của bà Tính ngồi uống nước rồi buôn chuyện, nói xấu Hoàng.

"Sống tệ lắm cô ạ. Bao nhiêu năm cháu nuôi con có gửi được một đồng một cắc nào đâu. Mà chưa kể là cái mảnh đất đấy cũng là một phần cháu góp tiền để lấy về. Thế mà bây giờ định hất cháu ra ngoài, không cho cháu một mét đất nào đấy cô", Quỳnh kể lể.

Xảy ra cãi vã giữa Xuân và Quỳnh. Ảnh VTV

Xuân vô tình đi qua thấy anh trai mình đang bị vợ cũ vu khống nên dừng xe lại vào nói chuyện phải trái. Xuân khẳng định biên lai nhận tiền vẫn còn giấy trắng mực đen và kiên quyết không cho chị dâu cũ dòm ngó tới mảnh đất hương hỏa của gia đình.

Trong khi đó, Trung không liên lạc được với Mai nên sang tận nhà để tìm. Nhưng sau cuộc gặp với bà Diện, Mai không còn muốn gặp Trung ít nhất trong thời điểm này. Ông Phúc đã ra cửa chuyển lời của con gái đến Trung.

Mai tránh mặt Trung sau cuộc nói chuyện với bà Diện. Ảnh VTV

"Cậu nói là cậu gọi điện cho nó mà nó không nghe máy đúng không? Điều đó có nghĩa là việc cậu muốn gặp nó không quá quan trọng để giải quyết luôn hôm nay. Nhưng tôi biết là cậu sốt ruột, Mai làm cái gì thì có lý do của nó. Tạm thời cậu về đi", ông Phúc đuổi khéo Trung về.

Trung bất ngờ khi Mai cố tình né tránh không muốn gặp. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thắng vẫn không bỏ cuộc tán tỉnh và muốn cưới Mai. Tuy nhiên, chiêu "mưa dầm thấm lâu" của Thắng lại không hiệu quả. Anh chàng tự tin áp dụng chiến thuật "gần thường xa thương", quyết định sẽ chủ động biến mất một thời gian với triết lý "thích thì phải nhích cho đến đích, không thích thì mất tích".

Thắng quyết định tạm ngừng tán tỉnh Mai. Ảnh VTV

Hồng đã gặp và tư vấn thêm cho Thắng: "Anh cứ dùng cái chiêu mưa dầm thấm lâu nhưng mà chỉ sợ mưa chưa kịp rơi nhà đã sập rồi... Anh từng này tuổi rồi mà anh không biết là tán gái thì cũng phải có kế hoạch đàng hoàng à?... Bảo Thắng toàn thua thì lại cứ cãi. Anh làm thế khác gì tự dâng em Mai cho người khác".

Tập 20 phim "Ngược đường ngược nắng" dự kiến phát sóng lúc 21h00 ngày 30/4 trên VTV1.



