Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét kéo dài?

Không khí lạnh tăng cường, vùng núi cao nhiệt độ giảm sâu

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (1/11), bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm 1/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trong đợt không khí lạnh này do không khí lạnh khô nên sẽ không gây mưa, ở khu vực Bắc Bộ thời tiết ít thay đổi. Từ đêm 1/11, ở Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ; ở Thanh Hoá-Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.

Từ đêm 1/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Từ ngày 2/11, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2-3,5m.

Không khí lạnh tràn về nhiệt độ miền Bắc có nơi dưới 15 độ. Ảnh minh họa: TL

Dự báo hình thế thời tiết từ đêm 2/11 đến ngày 10/11 các khu vực trên cả nước

Khu vực Bắc Bộ: Có mưa vài nơi; đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi trời rét. Ngày 4 - 5/11 và khoảng thời kỳ ngày 8 - 9/11 có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 5/11 trời chuyển rét.

Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: Ngày 3/11 mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; Từ khoảng 4 - 8/11 mưa to đến rất to; Từ 5/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Khu vực Nam Trung Bộ: Mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.