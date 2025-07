Mưa lớn ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to trở lại. Nguyên nhân gây mưa là do giải hội tụ nhiệt đới vắt qua Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có xu hướng hoạt động mạnh lên.

Dự báo 2 ngày tới cường độ mưa ở mức 60-130mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Mưa to trở lại trong tình hình nền đất đá đang bở nhão sau mấy ngày mưa. Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét rất cao xảy ra ở vùng núi.

Do có mưa nhiệt độ ở hầu khắp các phường ở Bắc Bộ khá dịu mát với mức nhiệt từ 28-31 độ.

Dự báo, từ khoảng ngày 27/7, mưa lớn giảm dần và có nắng nóng cục bộ.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thời tiết hôm nay cũng có mưa dông do gió Tây Nam hoạt động mạnh lên. Có điểm mưa to trên 60mm có thể gây ra ngập úng cục bộ, đi kèm với lốc sét, gió giật mạnh.

Về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, theo dự báo thời tiết, trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Cơn bão này ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Hướng di chuyển ban đầu là Tây Tây Nam sau đó đổi hướng thành Nam Đông Nam rồi Đông Đông Bắc và vòng ngược ra ngoài Biển Đông.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ ngày 24/7 đến ngày 25/7:

- Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 25/7 đến ngày 1/8:

Biến đổi thời tiết từ 3-10 ngày:

- Bắc Bộ: Đêm 25/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 26/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 27/7, có nắng nóng cục bộ.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác đến khoảng ngày 26/7, riêng Thanh Hóa và Nghệ An đêm 25/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ khoảng ngày 28/9 có khả năng có nắng nóng diện rộng.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa từ khoảng ngày 28/9 có khả năng có nắng nóng diện rộng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.