Hai phim Việt dùng AI thay thế diễn viên vướng lao lý

Điện ảnh Việt chứng kiến hai bộ phim cùng lựa chọn giải pháp dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý hình ảnh diễn viên sau khi vướng vòng lao lý.

“Chiếc kén” xóa hình ảnh Trương Ngọc Ánh bằng AI

Ngày 1/7, Chiếc kén (Chrysalis) có buổi công chiếu trong khuôn khổ DANAFF 2026. Tác phẩm là một trong 13 phim tranh giải hạng mục Phim châu Á, đồng thời thu hút sự chú ý bởi đây là dự án từng đối mặt nguy cơ không thể phát hành sau bê bối của diễn viên kiêm nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh.

Đây là dự án hợp tác điện ảnh Việt Nam - Mỹ do đạo diễn Jordan Schulz thực hiện, lấy cảm hứng từ cuộc đời của nhà điêu khắc, doanh nhân gốc Việt Sir Daniel K. Winn.

Phim “Chiếc kén” dùng AI, CGI và ADR (lồng tiếng thay thế) để xoá Trương Ngọc Ánh.

Phim kể câu chuyện về cậu bé Daniel trải qua biến cố chia ly gia đình tại Sài Gòn trước năm 1975, sau đó sang Mỹ định cư rồi nhiều năm sau trở về quê hương. Tác phẩm khai thác ký ức tuổi thơ, tình cảm gia đình và hành trình tìm thấy bản thân thông qua nghệ thuật, với phần lớn bối cảnh được quay tại Việt Nam.

Trong phiên bản trình chiếu tại DANAFF, toàn bộ hình ảnh và giọng nói của Trương Ngọc Ánh đã được xử lý bằng công nghệ hậu kỳ. Theo ê-kíp, nhiều giải pháp được kết hợp cùng lúc như AI, CGI và ADR (lồng tiếng thay thế) để tạo nên phiên bản hoàn chỉnh nhất của nhân vật.

Theo ghi nhận tại buổi chiếu, ở các góc quay chính diện, gương mặt nhân vật gần như được thay thế hoàn toàn, rất khó nhận ra dấu vết của Trương Ngọc Ánh. Chỉ ở một vài góc nghiêng hoặc cận cảnh, khán giả có thể nhận thấy những nét cũ. Biểu cảm của nhân vật đôi lúc còn thiếu tự nhiên nhưng không gây ảnh hưởng lớn bởi thời lượng xuất hiện khá ít.

Vai diễn của Trương Ngọc Ánh là vai phụ nên việc thay thế không ảnh hưởng quá nhiều.

Nhà sản xuất kiêm diễn viên Daniel cho biết việc tái tạo nhân vật không đơn thuần là thay đổi hình ảnh mà còn phải giữ được cảm xúc. Theo anh, AI chỉ là một phần trong quá trình hậu kỳ, còn việc truyền tải cảm xúc vẫn phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ kỹ thuật và diễn viên lồng tiếng. Công nghệ này cũng khiến tổng kinh phí sản xuất tăng thêm khoảng 10%

Sau buổi ra mắt tại DANAFF, Chiếc kén hiện tiếp tục hoàn thiện các thủ tục xin giấy phép phát hành trong nước và dự kiến ra rạp vào tháng 9.

“Chốt đơn” dùng AI thay Thuỳ Tiên, kết cục thua lỗ

Trước Chiếc kén, Chốt đơn là bộ phim Việt đầu tiên gây xôn xao khi quyết định dùng AI thay thế toàn bộ vai nữ chính sau khi Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vướng ồn ào pháp lý.

Ban đầu, Thùy Tiên đảm nhận vai Hoàng Linh - một “chiến thần livestream” kết hợp cùng ông An (Quyền Linh đóng) trong câu chuyện về hành trình vượt qua khó khăn, tìm lại giá trị của bản thân. Khi phim đã hoàn tất phần lớn quá trình sản xuất, ê-kíp đứng trước nguy cơ phải “đắp chiếu” dự án.

“Chốt đơn” gây tranh cãi, rời rạp với 5 tỷ đồng doanh thu.

Thay vì quay lại toàn bộ, nhà sản xuất quyết định ứng dụng AI để tái tạo nhân vật chính. Đây được xem là lựa chọn chưa từng có tiền lệ tại điện ảnh Việt, giúp bộ phim vẫn kịp phát hành vào ngày 8/8.

Tuy nhiên, kết quả tại phòng vé không khả quan. Theo dữ liệu của Box Office Vietnam, phim chỉ thu khoảng 800 triệu đồng trong ngày đầu công chiếu, tính cả suất chiếu sớm mới vượt mốc 1 tỷ đồng. Sau gần một tuần, doanh thu đạt khoảng 4 tỷ đồng rồi nhanh chóng lao dốc. Những tuần sau đó, mỗi ngày phim chỉ bán được rất ít vé và khép lại hành trình phòng vé với doanh thu hơn 5 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Bên cạnh doanh thu thất vọng, Chốt đơn còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng AI. Một bộ phận khán giả ghi nhận nỗ lực của ê-kíp trong việc cứu bộ phim khỏi nguy cơ bị hủy phát hành. Tuy nhiên, không ít người cho rằng nhân vật AI vẫn lộ nhiều hạn chế như biểu cảm cứng, chuyển động gượng gạo và thiếu cảm xúc, khiến trải nghiệm xem phim bị ảnh hưởng.