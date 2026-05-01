Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ vẫn 'đỏ lửa', khói độc bủa vây, chính quyền xã Ý Yên ở đâu?

Thứ sáu, 16:26 01/05/2026 | Đời sống
Nhật Tân
GĐXH - Trong khi chính quyền một số địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xử lý sau phản ánh của báo chí, thì tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình), bãi rác thôn Tu Cổ vẫn “đỏ lửa”. Khói đen, mùi khét và ô nhiễm tiếp tục bủa vây khu dân cư, khiến người dân bức xúc.

Sau loạt bài phản ánh của Gia đình và Xã hội (Chuyên trang của Báo Sức khỏe và Đời sống) trong tháng 4/2026 về tình trạng đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân tại các xã Ý Yên, Vạn Thắng, Vũ Dương (tỉnh Ninh Bình; trước đây thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), chính quyền một số địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Cụ thể, xã Vạn Thắng đã dọn dẹp toàn bộ bãi rác tại khu vực nghĩa trang Mả Vạn; xã Vũ Dương cũng tổ chức thu gom, xử lý các điểm rác tồn đọng tại thôn La Xuyên và Lũ Phong.

Tuy nhiên, trái ngược với những động thái tích cực đó, tại xã Ý Yên, bãi tập kết rác ở thôn Tu Cổ đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ vẫn 'đỏ lửa', khói độc bủa vây, chính quyền xã Ý Yên ở đâu? - Ảnh 1.

Bãi rác ở xã Ý Yên vẫn xử lý dạng đốt, khói độc bat khắp nơi.

Sáng 30/4, ghi nhận của phóng viên cho thấy, tại khu vực này tiếp tục diễn ra hoạt động đốt rác quy mô lớn. Nhiều điểm cháy bùng phát cùng lúc, lửa đỏ rực, khói đen lẫn khói trắng cuồn cuộn bốc cao, bao trùm cả khu vực.

Bãi rác trong tình trạng quá tải, rác thải sinh hoạt lẫn phế thải xây dựng chất thành từng đống lớn, tràn ra cả lề đường và khu đất trống xung quanh. Đáng nói, trong đống rác bị đốt có nhiều túi nilon, nhựa, cao su và các vật liệu khó phân hủy – những tác nhân khi cháy phát sinh khí độc hại.

Tại hiện trường, mùi khét nồng nặc bao trùm không khí, gây cay mắt, khó thở. Chỉ đứng cách bãi rác một đoạn ngắn, người dân đã phải bịt kín khẩu trang, nhanh chóng rời đi vì không thể chịu đựng.

Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ vẫn 'đỏ lửa', khói độc bủa vây, chính quyền xã Ý Yên ở đâu? - Ảnh 2.

Những luồng khói bốc lên đen kịt.

Không dừng lại ở đó, khói từ các điểm đốt theo gió lan rộng vào khu dân cư, len lỏi vào từng ngõ xóm, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, tình trạng này càng khiến không khí trở nên ngột ngạt, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt đối với người già và trẻ nhỏ.

Ngoài nguy cơ ô nhiễm, việc đốt rác lộ thiên, không kiểm soát còn tiềm ẩn rủi ro cháy lan. Thực tế ghi nhận cho thấy nhiều đám cháy nằm sát khu vực cây cối, cỏ khô và gần công trình dân sinh, gây lo ngại về an toàn.

Việc bãi rác tại thôn Tu Cổ vẫn “đỏ lửa” trong khi các địa phương lân cận đã được xử lý cho thấy dấu hiệu chậm trễ trong công tác quản lý, xử lý rác thải tại xã Ý Yên. Nếu không sớm có biện pháp can thiệp quyết liệt, tình trạng ô nhiễm sẽ tiếp tục kéo dài, trực tiếp đe dọa sức khỏe và chất lượng sống của người dân.

Video ngộp thở trong "ma trận" rác và phế thải ở xã Ý Yên, Ninh Bình:

Ninh Bình: Ngộp thở trong "ma trận" rác và phế thải ở xã Ý YênNinh Bình: Ngộp thở trong 'ma trận' rác và phế thải ở xã Ý Yên

GĐXH - Nhiều năm qua, người dân xã Ý Yên (Ninh Bình) phải sống trong cảnh bị "bủa vây" bởi rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp. Dù thực trạng đốt rác độc hại và đổ phế thải diễn ra ngay sát khu dân cư, trường học, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

