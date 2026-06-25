Ham lợi nhuận cao, chủ cửa hàng bán gần 1.500 sản phẩm giả thương hiệu nổi tiếng
GĐXH - Mặc dù biết rõ đây là hàng giả mạo thương hiệu, nhưng vì lợi nhuận cao nên ông U đã thu gom hàng hóa từ nhiều nguồn trôi nổi, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp về bày bán.
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp với Công an phường Móng Cái 1 và Đội QLTT số 4 tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cửa hàng kinh doanh quần áo mang tên "NCT Shop", tại địa chỉ đường Trần Quốc Toản (phường Móng Cái 1), do ông B.Đ.U (SN 1971) làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.461 sản phẩm, bao gồm: quần, áo, giày dép, túi xách, mũ không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa này đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu thời trang quốc tế danh tiếng, như: Hermes, Gucci, Christian Dior, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Burberry, Nike, Adidas, Lacoste, Prada, Tom Ford... Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết ước tính gần 1 tỷ đồng.
Tại cơ quan Công an, chủ cửa hàng khai nhận, mặc dù biết rõ đây là hàng giả mạo nhãn hiệu, nhưng vì lợi nhuận cao và thị hiếu người tiêu dùng nên ông U đã thu gom hàng hóa từ nhiều nguồn trôi nổi, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp về bày bán.
Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để phục vụ công tác giám định, xác minh làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
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