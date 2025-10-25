Phá đường dây sản xuất hàng chục nghìn chai nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng
Các đối tượng trong đường dây do Thơ và Hiền cầm đầu đã tự học hỏi, tạo ra công thức pha chế nước hoa rồi giả các thương hiệu lớn bán ra thị trường.
Tối 24/10, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) – Công an TP.HCM cho biết, đơn vị này đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án “sản xuất, buôn bán hàng giả”, là nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng Chanel, Gucci, YvesSaintLaurent, Versace, Burberry, Dior…
Đường dây do vợ chồng đối tượng Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi) và Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cầm đầu.
Theo cảnh sát, từ đầu năm 2024, Nguyễn Ngọc Thơ - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phát triển Nguyên Hương thấy nhiều khách hàng có nhu cầu mua nước hoa nên tự học hỏi, tạo ra công thức pha chế nước hoa.
Thơ cùng vợ là Trương Thị Mai Hiền mua máy móc, nguyên vật liệu, hương liệu, công cụ và các vỏ chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, YvesSaintLaurent, Versace, Burberry, Dior… Sau đó thuê xưởng trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, TP.HCM để tổ chức cho các nhân viên (là người thân trong gia đình) tiến hành làm giả bằng tất cả các công đoạn từ pha chế, bơm chiết xuất, in, dán tem nhãn, đóng gói sản phẩm.
Những kẻ này bán nước hoa giả cho khách hàng qua các hội nhóm trên không gian mạng và dịch vụ chuyển phát nhanh với số lượng đặc biệt lớn đến các khách hàng tại nhiều tỉnh, thành phố.
Triển khai kế hoạch phá án, 3 tổ công tác của PC03 đã tiến hành khám xét 3 địa điểm gồm văn phòng công ty, kho hàng, xưởng sản xuất. Kết quả, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, YvesSaintLaurent, Versace, Burberry, Dior… và các công cụ, phương tiện sản xuất hàng giả như hóa chất, cồn, hương liệu, máy tính, máy in, máy dập, tẽm, nhãn,…
Ước tính, đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả này đã thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng.
Cảnh sát đã bắt giữ, khởi tố 11 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.
