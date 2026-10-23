Hàng trăm người yếu thế được khám sức khỏe miễn phí, Hà Nội tăng tốc mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chuyện ấm lòng giữa Thủ đô từ ngày hội khám sức khỏe toàn dân ngõ Tư Đình GĐXH - Những ngày qua, tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Tư Đình (phường Long Biên, Hà Nội), không khí khám bệnh diễn ra tấp nập.

Từ đầu năm 2026, thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều địa phương đã đạt kết quả tích cực, nhất là trong khám sức khỏe toàn dân.

Ghi nhận của phóng viên tại xã Thư Lâm - đơn vị thí điểm mô hình "xã, phường XHCN", tinh thần chỉ đạo của Thành phố đã nhanh chóng đi vào thực tiễn thông qua chương trình phối hợp giữa Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long và Trạm Y tế xã, tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho hơn 100 người khuyết tật, người yếu thế trên địa bàn.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Những ngày qua, 100 hội viên Hội Người khuyết tật xã Thư Lâm đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long để tham gia chương trình khám sức khỏe toàn diện, lập hồ sơ điện tử theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con gặp khó khăn trong vận động, các y bác sĩ và lực lượng hỗ trợ túc trực từ cổng, hướng dẫn và đưa đón người dân đến từng phòng khám chuyên khoa. Bước tiếp đón gắn liền với việc chuẩn hóa dữ liệu cá nhân, tích hợp thông tin khám bệnh vào hệ thống Sổ sức khỏe điện tử theo dõi liên tục theo vòng đời.

Bà Nguyễn Thị Kiển (53 tuổi, thôn Quy, xã Thư Lâm) bị khuyết tật vận động bẩm sinh ở chân phải từ nhỏ, chân rất yếu, đi lại nhọc nhằn và không thể làm việc nặng. Những lúc trái gió trở trời, cơ thể lại đau nhức ê ẩm, mọi việc lớn nhỏ đều phải cậy nhờ người thân và hàng xóm. Nhưng ngồi tại hàng ghế chờ của bệnh viện, ánh mắt bà tràn ngập niềm xúc động.

Bà Kiển cho biết, ngay từ khi nhận được thông báo từ xã và Hội Người khuyết tật về chương trình khám sức khỏe miễn phí, bà cùng các hội viên rất phấn khởi. Tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long, bà Kiểm đã được các y bác sĩ thăm khám rất kỹ lưỡng và tổng quát từ nội khoa, ngoại khoa như đo huyết áp, xét nghiệm máu, mỡ máu, tầm soát tiểu đường, chức năng gan, đến kiểm tra mắt, tai mũi họng và xương khớp...

Tương tự, là người giữ cương vị Chủ tịch Hội Người khuyết tật xã Thư Lâm nhưng bản thân ông Lê Trọng Trung cũng mang trên mình di chứng suy yếu vận động cả tứ chi do tổn thương đa rễ thần kinh từ năm 14 tuổi.

Ông Trung cũng là tấm gương vượt khó làm kinh tế giỏi và cầu nối tạo việc làm cho hội viên. Tại buổi khám sức khỏe tổng quát tại BVĐK Bắc Thăng Long vừa qua, ông Trung được thăm khám chuyên khoa Tai Mũi Họng giúp đánh giá toàn diện các bệnh lý đường hô hấp trên và phát hiện suy giảm thính lực để có biện pháp can thiệp thích hợp.

Anh Bùi Xuân Tuấn (sinh năm 1990, trú tại thôn Cổ Miếu, xã Thư Lâm) phải gánh chịu di chứng chấn thương sọ não và suy giảm vận động nửa người bên phải cùng bàn tay trái suốt 11 năm qua sau một tai nạn giao thông.

Anh Tuấn cho biết, hơn chục năm nay, việc đi lại đối với người bị di chứng vận động và sọ não như anh rất bất tiện và tốn kém chi phí cho gia đình.

Tại trụ sở Trạm Y tế xã Thư Lâm, nhiều trẻ em trên địa bàn cũng được tiến hành khám sức khỏe định kỳ.

Trực tiếp chỉ đạo và theo sát hoạt động khám bệnh, Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài – Giám đốc Trạm Y tế xã Thư Lâm, khẳng định: Sau 3 tháng triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, Trạm Y tế xã Thư Lâm đã tập trung nguồn lực thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ chuyên môn và an sinh y tế: Bao phủ bảo hiểm y tế và làm sạch dữ liệu: Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn hiện đạt xấp xỉ 98%; công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng mở rộng đạt 97%".

Cụ thể, Trạm phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho nhân dân. Trong đó, tỷ lệ khám tầm soát cho nhóm trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi đạt 98%; nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi đạt 99%. Đối với trẻ nhỏ, chúng tôi chú trọng phối hợp cùng các bệnh viện tuyến trên nhằm phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh để can thiệp kịp thời.

Theo Giám đốc Trạm Y tế xã Thư Lâm, việc được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại trạm y tế giúp bà con tiết kiệm chi phí, an tâm lao động sản xuất, từ đó nâng cao tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị xác lập bước ngoặt căn cơ cho y tế nước nhà là chuyển mạnh từ "chữa bệnh" sang "chủ động phòng ngừa, tầm soát và bảo vệ sức khỏe từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở". Cụ thể hóa quyết tâm chính trị ấy, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND về Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Theo chủ trương của UBND Thành phố, đối với địa phương đang thí điểm mô hình "xã, phường XHCN" như Thư Lâm, các chỉ tiêu y tế - an sinh được đưa vào bộ tiêu chí đánh giá thi đua bắt buộc: 100% người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử, bao phủ BHYT đạt mức tối đa, duy trì khám sàng lọc định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm từ năm 2026, cùng cơ chế điều động, luân chuyển 1.000 bác sĩ mỗi năm về trạm y tế xã và nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 70% - 100% nhằm nâng tầm y tế cơ sở. Việc thực hiện những mục tiêu này không chỉ đòi hỏi đẩy nhanh tiến độ khám, mà còn phải bảo đảm chất lượng chuyên môn, phát hiện sớm bệnh tật, tăng cường tư vấn, theo dõi và quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.