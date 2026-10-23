Hàng trăm người yếu thế được khám sức khỏe miễn phí, Hà Nội tăng tốc mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân
GĐXH - Hàng trăm người yếu thế được khám sức khỏe miễn phí, Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu 100% người dân được tầm soát bệnh tật định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo dõi suốt vòng đời.
Từ đầu năm 2026, thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện chủ trương khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhiều địa phương đã đạt kết quả tích cực, nhất là trong khám sức khỏe toàn dân.
Ghi nhận của phóng viên tại xã Thư Lâm - đơn vị thí điểm mô hình "xã, phường XHCN", tinh thần chỉ đạo của Thành phố đã nhanh chóng đi vào thực tiễn thông qua chương trình phối hợp giữa Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long và Trạm Y tế xã, tổ chức khám sức khỏe tổng quát miễn phí cho hơn 100 người khuyết tật, người yếu thế trên địa bàn.
Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:
Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị xác lập bước ngoặt căn cơ cho y tế nước nhà là chuyển mạnh từ "chữa bệnh" sang "chủ động phòng ngừa, tầm soát và bảo vệ sức khỏe từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở".
Cụ thể hóa quyết tâm chính trị ấy, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2944/QĐ-UBND về Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
Theo chủ trương của UBND Thành phố, đối với địa phương đang thí điểm mô hình "xã, phường XHCN" như Thư Lâm, các chỉ tiêu y tế - an sinh được đưa vào bộ tiêu chí đánh giá thi đua bắt buộc: 100% người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử, bao phủ BHYT đạt mức tối đa, duy trì khám sàng lọc định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm từ năm 2026, cùng cơ chế điều động, luân chuyển 1.000 bác sĩ mỗi năm về trạm y tế xã và nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên 70% - 100% nhằm nâng tầm y tế cơ sở.
Việc thực hiện những mục tiêu này không chỉ đòi hỏi đẩy nhanh tiến độ khám, mà còn phải bảo đảm chất lượng chuyên môn, phát hiện sớm bệnh tật, tăng cường tư vấn, theo dõi và quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời.
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