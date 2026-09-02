Hà Nội: Hơn 2,2 triệu trẻ em mầm non, học sinh phổ thông được khám sức khỏe miễn phí trước thềm năm học mới

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Quy định mới của Bộ Y tế về kiểm tra sức khỏe đầu năm học

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 165/2026/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng bệnh. Thông tư quy định cụ thể về tần suất, địa điểm và nội dung kiểm tra sức khỏe đầu năm học:

Tần suất và địa điểm: Thực hiện 1 lần/năm vào đầu năm học cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Địa điểm khám có thể tại cơ sở giáo dục, Trạm Y tế cấp xã, cơ sở khám chữa bệnh hoặc các địa điểm phù hợp khác.

Nội dung khám đối với trẻ mầm non: Đánh giá dấu hiệu sinh tồn, dinh dưỡng, tiêm chủng. Đánh giá phát triển tinh thần - vận động theo độ tuổi. Đặc biệt, đánh giá nguy cơ tự kỷ đối với trẻ từ 16 - 30 tháng tuổi. Khám lâm sàng toàn diện: Đầu - cổ, mắt, tai - mũi - họng, răng - miệng, cơ - xương - thần kinh...

Nội dung khám đối với học sinh phổ thông: Khai thác tiền sử sức khỏe gia đình và bản thân, khám thể lực, khám lâm sàng chuyên khoa (mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, hô hấp, tim mạch...).

Quản lý dữ liệu: Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm cập nhật dữ liệu khám sức khỏe lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế, đồng thời tư vấn chuyển tuyến phù hợp khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Nguồn kinh phí: Được bảo đảm từ ngân sách sự nghiệp y tế - giáo dục, Quỹ Bảo hiểm y tế, Quỹ Phòng bệnh, cùng các nguồn tài trợ, xã hội hóa hợp pháp khác.

(Lưu ý: Đối với học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp, việc khám sức khỏe định kỳ tuân thủ theo quy định tại Nghị định 165/2026/NĐ-CP và Thông tư 32/2023/TT-BYT sửa đổi bởi Thông tư 25/2026/TT-BYT).

(nguồn ảnh: Trang tin Bệnh viện Nhi Trung ương).

Hà Nội mở đợt khám sức khỏe miễn phí quy mô lớn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, từ ngày 18/8 đến ngày 04/9/2026, Hà Nội tổ chức chiến dịch khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên toàn địa bàn.

Quy mô phủ rộng: Hơn 2,2 triệu học sinh tại 4.776 cơ sở giáo dục (từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập và ngoài công lập, đến các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập) được hưởng lợi.

Nguồn ngân sách đảm bảo: Toàn bộ chi phí khám do ngân sách TP. Hà Nội chi trả theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND ngày 02/6/2026 về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Thành phố đã huy động 168 cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện chuyên môn và hạ tầng CNTT tham gia đợt khám. Số hóa dữ liệu y tế học đường: Kết quả khám không chỉ được thông báo tới phụ huynh trong vòng 24 - 48 giờ mà còn được liên thông, cập nhật trực tiếp vào Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố và tích hợp vào Học bạ điện tử, tạo cơ sở theo dõi sức khỏe liên tục suốt quá trình phát triển của trẻ.

Ghi nhận công tác triển khai tại các địa phương

Quy trình khám tại các trường học được tổ chức theo mô hình một chiều, khoa học và an toàn, tránh ùn tắc (từ tiếp đón, kiểm tra thông tin, đo thể lực, khám lâm sàng đến tư vấn và trả kết quả).

Tại xã Ô Diên: Trạm Y tế xã đã khởi động chương trình ngay từ ngày 18/8 tại Trường Mầm non Tân Hội.

Tại phường Khương Đình: Dự kiến khám cho hơn 25.000 học sinh trên địa bàn. Trạm Y tế ưu tiên hoàn thành cho khối mầm non trong tháng 8 trước khi triển khai cuốn chiếu cho các cấp học tiếp theo.

Sự phối hợp của các bệnh viện tuyến Trung ương: Trong hai ngày 26 - 27/8/2026, Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp với Trạm Y tế phường Láng tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 1.000 trẻ em tại 4 trường mầm non (Mầm non Tuổi Hoa - 2 cơ sở, Mầm non Shining Star, Mầm non Vườn Hạnh Phúc).



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