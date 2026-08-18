Hà Nội tăng tốc khám sức khỏe định kỳ, chuẩn hóa dữ liệu y tế, kết nối trực tiếp với VNeID

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Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên thông dữ liệu với VNeID và cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trọn đời cho người dân Thủ đô.

Hà Nội đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ và kết nối dữ liệu y tế 2026 - Ảnh 1.Từ hôm nay (18/8), Hà Nội mở đợt cao điểm khám sức khỏe miễn phí cho học sinh, siết kỷ cương và kiểm soát dữ liệu hàng ngày

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà vừa chủ trì Hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026 kết nối tới 126 điểm cầu xã, phường, chiều 17/8.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành công văn yêu cầu tập trung toàn lực tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng công nghệ, nguồn vốn và nhân lực y tế cơ sở để hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội quan trọng theo Quyết định số 2944/QĐ-UBND.

Điểm nhấn trọng tâm trong đợt cao điểm lần này là việc số hóa và liên thông dữ liệu y tế của từng cá nhân với hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, do đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Công an Thành phố và BHXH khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu khám chữa bệnh với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và ứng dụng VNeID phục vụ định danh, xác thực điện tử.

Hà Nội đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ và kết nối dữ liệu y tế 2026 - Ảnh 2.

UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên thông dữ liệu với VNeID và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Công an Thành phố chịu trách nhiệm rà soát, làm sạch và đối soát dữ liệu dân cư để phân nhóm đối tượng chính xác, tránh bỏ sót hoặc trùng lặp danh sách khám.

Sở Y tế giám sát, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh cập nhật kết quả thăm khám vào hồ sơ sức khỏe điện tử một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời, tạo nền tảng quản lý theo dõi sức khỏe liên tục, trọn đời.

Sở GD&ĐT chỉ đạo cập nhật kết quả khám sức khỏe học sinh vào cả hồ sơ điện tử lẫn Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường (HanoiCheck).

Nhằm hỗ trợ tuyến y tế cơ sở thực hiện mục tiêu số hóa và khám chữa bệnh chất lượng cao, Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị hướng dẫn bố trí, thanh quyết toán kinh phí kịp thời, minh bạch; không để phát sinh vướng mắc tài chính làm chậm trễ tiến độ.

Sở Nội vụ rà soát, tham mưu giải pháp bổ sung nhân lực cho các trạm y tế xã, phường; đồng thời đôn đốc doanh nghiệp khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe toàn dân sẽ được đưa vào nội dung kiểm tra, đánh giá thi đua cuối năm của từng sở, ngành và UBND cấp xã, phường.

UBND TP Hà Nội giao UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và kết quả trên địa bàn. Các địa phương phải huy động tổ dân phố, các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng để 100% người dân có nhu cầu đều được tiếp cận dịch vụ thăm khám.

Đặc biệt, trạm y tế phối hợp với các bệnh viện chủ động bố trí hình thức khám linh hoạt, ưu tiên khám tận nơi hoặc có cơ chế hỗ trợ thuận tiện nhất cho người cao tuổi, người neo đơn và các nhóm đối tượng yếu thế, bảo đảm chính sách an sinh số của Thủ đô đến được với mọi tầng lớp nhân dân.

Hà Nội đẩy mạnh khám sức khỏe định kỳ và kết nối dữ liệu y tế 2026 - Ảnh 4.Hà Nội: Khẩn trương rà soát toàn bộ xe công nghệ, đơn vị hoạt động ứng dụng gọi xe trước ngày 18/8

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu ba nền tảng gọi xe lớn gồm Be Group (Be), Grab Việt Nam và GSM (Xanh SM) khẩn trương thống kê, cung cấp danh sách chi tiết các đơn vị cùng phương tiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

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