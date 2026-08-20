UBND TP. Hà Nội đẩy mạnh tiến độ khám sức khỏe toàn dân và phòng ngừa dịch bệnh

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Hà Nội tăng tốc khám sức khỏe định kỳ, chuẩn hóa dữ liệu y tế, kết nối trực tiếp với VNeID GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân, đồng thời yêu cầu các sở, ngành liên thông dữ liệu với VNeID và cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trọn đời cho người dân Thủ đô.

Theo chỉ đạo, Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho trẻ em, học sinh dưới 18 tuổi trước thềm năm học mới và hoàn tất chỉ tiêu với các nhóm đối tượng còn lại trong tháng 11/2026.

Sở Y tế chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố về tiến độ khám sức khỏe toàn dân; ban hành hướng dẫn chuyên môn, quản lý hồ sơ theo nhóm đối tượng và bảo đảm liên thông dữ liệu sức khỏe điện tử. Đơn vị này cũng phối hợp Sở Nội vụ đôn đốc các cơ quan, doanh nghiệp khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và cập nhật lên hệ thống theo dõi chung.

Đối với công tác kiểm soát dịch bệnh, Sở Y tế phải khẩn trương cử lực lượng trực tiếp xuống cơ sở hỗ trợ vật tư, hóa chất, tập trung khoanh vùng và xử lý triệt để các ổ dịch đang hoạt động, không để bùng phát diện rộng.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho trẻ em, học sinh dưới 18 tuổi trước thềm năm học mới và hoàn tất chỉ tiêu với các nhóm đối tượng còn lại trong tháng 11/2026.

UBND các xã, phường chủ trì phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho trẻ em, học sinh từ ngày 18/8 đến 04/9/2026; kiện toàn Đội xung kích phòng, chống dịch tại cộng đồng (bắt buộc có tối thiểu 01 nhân viên y tế phụ trách từng cụm dân cư).

Đồng thời, đồng loạt phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường toàn thành phố trong hai ngày 22/8 và 23/8/2026, duy trì đường dây nóng và mã QR để tiếp nhận phản ánh dịch bệnh 24/7.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cập nhật kết quả khám sức khỏe học sinh vào hệ thống HanoiCheck và hồ sơ sức khỏe điện tử; chỉ đạo các trường tổng vệ sinh, khử khuẩn trường lớp trước khai giảng; tham mưu kế hoạch y tế học đường năm học 2026–2027.

Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu dân cư, hỗ trợ ngành y tế rà soát chính xác danh sách đối tượng khám sức khỏe, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.